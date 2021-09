Horoscop 11 septembrie 2021. Taurii se întorc la unul dintre bunele lor obiceiuri, acela de a proteja tot ce îi înconjoară 11.09.2021

11.09.2021 Horoscop 11 septembrie 2021. Taurii se întorc la unul dintre bunele lor obiceiuri, acela de a proteja tot ce îi înconjoară Horoscop 11 septembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 11 septembrie



Horoscop 11 septembrie 2021. Taurii se întorc la unul dintre bunele lor obiceiuri, acela de a proteja tot ce îi înconjoară

Horoscop 11 septembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 11 septembrie 2021: Ar fi bine să îți amintești cum îți poți face viața mai frumoasă și ce motive ai […]

Horoscop 11 septembrie 2021. Taurii se întorc la unul dintre bunele lor obiceiuri, acela de a proteja tot ce îi înconjoară

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Marius Ionescu subliniază importanța competițiilor în acest an 2020 atât de complicat, în care a fost dificil pentru toată lumea să se motiveze și antreneze adecvat. Are 35 de ani și este singurul român care a reușit să alerge de 3 ori

Horoscopul zilei de 17 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Agenţiile de turism şi tour-operatorii au ieftinit vacanțele de Revelion în străinătate cu 25% , din cauza pandemiei de Covid-19. Pentru că turiștii amână cât pot de mult decizia de a pleca

Producătorul român Antibiotice Iaşi a câştigat o licitaţie organizată de Comisia Europeană pentru asigurarea stocurilor necesare pentru al doilea val al pandemiei şi va livra, în interval de 12 luni, 2,7 milioane flacoane de AmoxiPlus, unul

Se înmulțesc cazurile pozitive la Parma, echipa de Serie A unde s-a transferat Valentin Mihăilă, fostul atacant al celor de la CS Universitatea Craiova. Parma a anunțat azi încă unu, după cele patru de-acum câteva zile, tot în rândul

Pentru prima dată în ultimele zile, numărul cazurilor noi începe să scadă în judeţul Cluj. Faţă de ieri, numărul noilor cazuri este cu 40% mai

Dana Văcaru, de profesie ju­rist, a renunţat la planul de a da examenul de admitere la ba­rou pentru a se dedica afa­cerii cu murături a fa­miliei sale. Începuse să vândă în străi­nătate, prin intermediul unui partener, avea cunoştinţele

Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

În nordul României, în judeţul Botoşani, pe malurile râului Prut, de-a lungul a zeci de kilometri, s-a format un paradis sălbatic unic în ţară. Străjuită de păduri seculare, unde animalele şi păsările fac legea, Lunca Prutului este o

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea consultări politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, în contextul aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între

Rezultatele excelente obţinute de la preluarea echipei din Kiev nu îl salvează pe cel mai titrat tehnician român de furia unei părţi a

Salvamontiştii din Buşteni intervin duminică pentru a salva viaţa unui turist care s-a prăbuşit câteva zeci de metri în gol, într-o prăpastie din zona Vârful Omu. Prietenii bărbatului care au reuşit să coboare până la locul accidentului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis joi către SIF Oltenia (SIF5), ca urmare a adresei din 6 octombrie referitoare la identificarea unui grup de acţionari prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul, că

O nouă tranșă de 500.000 de doze de vaccin antigripal este livrată azi, în toate județele din România. Vaccinul antigripal ajunge la medicii de familie pentru continuarea imunizării persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire, în […] The

Directorul medical al Spitalului Colentina, medicul Sabina Zurac, a demisionat din conducerea spitalului. Motivele demisiei încă nu se cunosc. Decizia survine în urma unei şedinţe cu toţi medicii care a avut loc astăzi la această instituţie

Săptămâna trebuie începută cu o porție sănătoasă de râs, așa că am pregăti un banc care cu siguranță îți va pune un zâmbet în colțul gurii. Bancul zilei de astăzi are ca protagonistă o tânără […] The post Bancul zilei| O

Singurul om din istorie care a cucerit aurul în probele de 5000 de metri, 10 000 de metri și maraton la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, Zatopek a fost și primul om care a coborât […] The post Emil Zatopek, cel mai mare alergător din

Toni Petrea a efectuat două modificări la pauza partidei dintre Academica Clinceni și FCSB. FCSB nu a convins în prima repriză a partidei cu Clinceni. A avut posesia, dar ocaziile clare de gol au lipsit, cu excepția unei mingi expediate de

Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii a declanşat luni o grevă japoneză, acuzând lipsa dialogului cu ministrul de resort şi denigrările angajaţilor venite din partea ministrului Violeta Alexandru. Pe de

Masterfrancizatul pe România al retailerului olandez de produse noi sau folosite Used Products are în plan să deschidă în 2021 a doua locaţie în regim propriu şi poartă discuţii cu investitori din mai multe oraşe ale ţării pentru viitoarele