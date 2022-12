Horoscop 11 decembrie 2022. Cine sunt nativii care vor avea parte de schimbări 11.12.2022

11.12.2022 Horoscop 11 decembrie 2022. Cine sunt nativii care vor avea parte de schimbări Horoscopul zilei de duminică, 11 decembrie 2022. Nativii vor avea parte de multe provocări la final de săptămână, ocazie cu care își vor pune ordine în viață și în gânduri. Iată previziunile complete, pentru zodie […] The post



Horoscop 11 decembrie 2022. Cine sunt nativii care vor avea parte de schimbări

Horoscopul zilei de duminică, 11 decembrie 2022. Nativii vor avea parte de multe provocări la final de săptămână, ocazie cu care își vor pune ordine în viață și în gânduri. Iată previziunile complete, pentru zodie […] The post Horoscop 11 decembrie 2022. Cine sunt nativii care vor avea parte de schimbări appeared first on Cancan.

Horoscop 11 decembrie 2022. Cine sunt nativii care vor avea parte de schimbări

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 330.000 de pensionari cu pensii de peste 4.000 de lei vor încasa, începând din această lună, pensii mai mici, întrucât vor plăti contribuţia la sănătate în valoare de

Circa 92% dintre statele lumii vor avea parte de temperaturi mari o dată la 2 ani după 2030, arată un studiu care a analizat situația din 165 de țări, publicat în jurnalul Communications Earth and Environment, citat de

Fostul lider al UDMR Mureş şi deputat în cinci legislaturi în Parlamentul României, Attila Béla Ladislau Kelemen, s-a stins din viaţă, a anunţat, sâmbătă, Asociaţia Chinologică Mureş, al cărei preşedinte de onoare era, informează

Alex Velea şi Antonia sunt un cuplu de circa 10 ani, dar până acum nu au spus „Da“ şi în faţa ofiţerului stării civile. Acest lucru se va schimbă însă curând, după cum a anunţat chiar cântăreţul, într-un interviu pentru revista

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat, într-o intervenţie la Digi24, că lucrurile arată bine pentru Simona Halep, care a câştigat primul trofeu al anului, la Melbourne, după ce s-a impus în faţa Veronikăi Kudermetova, locul 31 în

Ministerul Educației a anunțat pe 8 ianuarie 2022 noile programe pentru examenul de Bacalaureat din acest an. Acestea sunt în mare, cele aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237 din 2021. Din fiecare disciplină pentru examen, care se învață în

Tranzacţia prin care compania franceză Meridiam preia jumătate din acţiunile Netcity Telekom are aprobarea Consiliului

Până astăzi, 59.011 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 08.01.2022 (10:00) – 09.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 14 decese (9 bărbați și 5 femei), […] The post Coronavirus

Oil Depol Service, cea mai mare firmă de spălări industriale din Sud-Estul Europei, susţine, de peste 10 ani, toate lucrările zilnice de mentenanţă şi reviziile anuale ale marilor rafinării din

Up România, instituţie care oferă diverse instrumente de motivare şi soluţii financiare pentru companii, a decis să îşi extindă mijloacele de interacţiune cu beneficiarii serviciilor din portofoliu prin intermediul unui asistent virtual,

Fabrica de măşti şi echipamente medicale pentru spitale Coramed, cu o unitate de producţie în Călan, judeţul Hunedoara, are în derulare un proiect de 2,5 milioa­ne de euro din fonduri euro­pe­ne care vizează creş­terea capacităţii de

Gina Pistol şi Smiley profită de câteva zile de vacanţa în care au plecat alături de micuţa Josephine Ana. Cu toate acestea nu au uitat de fanii lor pe care îi ţin la curent prin […] The post Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a fost cotat ieri tot la 3,05%, la fel ca şi vineri. În data de 3 ianuarie 2022 indicele era de

Romgaz a transmis, luni, că semnarea contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited nu a avut loc încă, deoarece mai trebuie clarificate anumite detalii de

Plecat în noiembrie de la FCSB, Edi Iordănescu (41 de ani), ar putea ajunge în Anglia, în a doua ligă. După ce a fost pe lista FRF și a negociat cu grecii de la Atromitos, Edi Iordănescu ar putea ajunge în Championship. Edi Iordănescu, dorit

Frica de COVID, condiționările impuse de guverne, dar și dorința de a dovedi „că nu se întâmplă nimic negativ de la vaccinare” au determinat unii cetățeni să recurgă la măsuri extreme. Printre aceștia, fiul cel […] The post

În vară, în Liga 1 s-au realizat câteva achiziții bune, jucători care au reușit să impresioneze și să joace un rol foarte important pentru echipele la care au venit. Gazeta îți prezintă Top 5 transferuri. În fereastra dinaintea începerii

Veste bună pentru umanitate! Versiunea vaccinului Pfizer împotriva variantei Omicron va fi gata până în luna martie, a anunțat CEO-ul grupului american. Omologul său de la Moderna a evocat pregătirea unui vaccin similar pentru toamna

Uniunea Europeană a eşuat în eforturile sale de a stimula accelerarea reformelor în privinţa statului de drept în ţările din Balcanii de Vest, arată un raport audit realizat de experţii UE, informează

Francezul Billel Omrani (28 de ani) confirmă că e un jucător capricios, imprevizibil, un om care creează și goluri, și probleme. El poate pleca gratis de la CFR Cluj, la fel ca fundașul Andrei Burcă (28 de ani). Atacantul și conducerea