Horia Tecău se retrage după Turneul Campionilor 14.11.2021

14.11.2021 Horia Tecău se retrage după Turneul Campionilor Ajuns la 36 de ani, Horia Tecău vrea să se retragă după finalul Turneului Campionilor, competiţie ce are loc la



Horia Tecău se retrage după Turneul Campionilor

Ajuns la 36 de ani, Horia Tecău vrea să se retragă după finalul Turneului Campionilor, competiţie ce are loc la Torino.

Horia Tecău se retrage după Turneul Campionilor

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

.Echipa de campanie a preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, a anunţat marţi că a contestat la Curtea Supremă rezultatele alegerilor prezidenţiale în Wisconsin după ce instanţa supremă din acest stat a respins acuzaţiile de fraudă

AUR are meritul că a ajuns la un scor de 10 % şi a eliminat ruşinos de pe scena politică nişte oameni cu greutate (Traian Băsescu, Victor Ponta sau Călin Popescu Tăriceanu), iar semnalul a fost dat de diasporă unde AUR a obţinut locul al

Teatrul Dramaturgilor Români va prezenta în premieră online, miercuri, 30 decembrie, de la ora 19:00, spectacolul NOCTURNELE LU` LEONIDA, un spectacol de Alexa Visarion, o Temă pe variațiuni... pandemice,

Aproape 3.000 de cadre medicale au fost vaccinate, astăzi, împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, zece persoane au avut reacții adverse. În ultimele 24 de ore au fost vaccinați 2.888

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar ianuarie 2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii ianuarie 2021 vine cu sfaturi

România are de plătit despăgubiri de 34.700.924 de euro pentru condamnările de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din anul 2020, dintre care 33.874.800 de euro reprezintă sume stabilite pentru nerespectarea dreptului de proprietate, se

Samuel Little a fost catalogat de FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani într-un spital din California. Samuel Little […] The post Cel mai mare criminal din istoria SUA a

Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat, miercuri, acordul încheiat de Londra şi Uniunea Europeană privind relaţiile comerciale viitoare, transmite Agerpres, care citează Reuters şi dpa. Acordul UE-Londra privind relaţiile post-Brexit

Guvernul britanic a raportat, joi, 964 de noi decese cauzate de coronavirus, ceea ce înseamnă că Marea Britanie a ajuns la un total de 73.512 persoane care au murit după ce s-au infectat cu

Angela Merkel a spus în ultimul său discurs de Anul Nou în calitate de cancelar german că 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de când se află în fruntea Germaniei. Ea a spus totuşi că începutul vaccinării împotriva COVID-19

Informatizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) se va finaliza în luna iulie 2021. Va urma o perioadă de consultări între specialiști pentru dezvoltarea

Papa Francisc nu va oficia slujbele de la sfârșitul lui 2020 și de la începutul Anului Nou, din cauza unei afecțiuni sciatice dureroase, a anunțat, joi, Vaticanul, informează Reuters. Este pentru prima oară în ultimii ani când Suveranul Pontif,

O tânără din Cluj-Napoca a fost găsită fără suflare cu câteva ore înainte de Revelion. „Profita de fiecare zi, fiindcă e unica!”, a scris tânăra în ultima postare pe care a făcut-o pe Facebook. Există suspiciuni că s-ar fi

Poliția și autoritățile federale din SUA investighează o reclamație făcută de o unitate medicală din Wisconsin, potrivit căreia un angajat a admis că a distrus 500 de doze de vaccin anti-COVID-19, a scris The Guardian. Centrul medical Aurora

Se poate spune că imaginea zilei vine de la Bruxelles, unde o tânără româncă și partenerul ei de viață stabiliți acolo au înfățișat lupta contra COVID-19! Totul într-o salată de boeuf. Haz de necaz au […] The post Adevărul despre

Pierderile suferite de agricultorii români vor fi ”plătite” de consumatori în doar câteva luni, estimează marii fermieri, potrivit cărora primele scumpiri vor fi simţite la raft în ianuarie-februarie

Nu este un secret faptul că Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn. Primarul din satul natal al tatălui său a mărturisit ce avere ar deține fostul milionar în momentul de față. Nu este […] The post Ce avere are de fapt Irinel

Doru Simiz, administrator al Pandora Prod, spune că efectele pandemiei nu s-au resimţit încă asupra afacerilor companiei datorită faptului că în 2020 erau contractele în derulare, astfel că foarte puţini clienţi au anulat contractele deja

Vaccinarea merge mai greu decât era plănuit în SUA, iar doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase, spune că este nevoie de mai multe resurse. În SUA sunt peste 20

Traficul este blocat pe DN 1A, în orașul Săcele, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate două mașini. Impactul s-a produs la intersecția cu strada Subobrej