HoReCa şi turismul mai au de tras până să recupereze căderea din pandemie, dar IT-ul continuă galopul de două cifre. Serviciile prestate populaţiei au crescut, per total, cu 5%, an/an, în primele 4 luni din 2021, dar este puţin faţă de cădere 21.06.2021

Serviciile de piaţă prestate populaţiei au crescut cu 5% în primele patru luni din 2021, prin comparaţie cu primele 4 luni din 2020, când serviciile scădeau cu 25%, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Premierul Ludovic Orban a fost huiduit, joi, la sediul central al partidului din Aleea Modrogan, unde susţinea o declaraţie de presă, în curte. Cei aproximativ 15 protestatari sunt cei care s-au aflat, în ultimele zile, în Piaţa Victoriei, pentru

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a dezvăluit faptul că finala Cupei României se va juca tot pe 22 iulie, în ciuda cererii înaintate de CS Universitatea Craiova, de a reprograma-o la o dată ulterioară.

Nicolae Badea, proprietarul companiei de IT Computerland şi fostul acţionar al clubului de fotbal Dinamo, caută un cumpărător pentru un teren de 5,6 hectare în zona Lacului Griviţa din Bucureştii

Câștigătoarea turneului de FIFA 20 pentru fete va deveni reprezentanta statului Peru în competițiile internaționale. Sportul virtual a căpătat o amploare mare în America de Sud, iar Peru va organiza în premieră un turneu de FIFA 20

Liga Profesionistă de Fotbal a emis un comunicat de presă prin care îndeamnă la prudență din partea cluburilor de Liga 1, după ce 6 dinamoviști au fost confirmați cu Covid-19. LPF nu a luat încă vreo măsură concretă, după apariția

Liderul USR Iaşi, deputatul Cosette Chichirău, susţine că Alianţa USR-PLUS îşi propune să recupereze electoratul care s-a dus către preşedintele Klaus Iohannis după europarlamentare, dar şi să ia din electoratul PNL, ”dezamăgit de

FCSB - CFR Cluj, meci din etapa #8 a play-off-ului din Liga 1, se joacă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:00. CFR luptă să rămână în ceafa liderului Craiova. Orice pas greșit poate însemna pierderea oricărei speranțe la titlu.

Şapte persoane au fost reţinute pentru trafic de droguri în urma unor percheziţii făcute de poliţişti şi procurori DIICOT Cluj în judeţele Maramureş şi Cluj. Acestea ar fi procurat şi vândut cannabis, MDMA şi substanţe psihoactive în

Leeds, echipa antrenată de carismaticul antrenor Marcelo Bielsa (64 de ani), a promovat în Premier League după 16 ani! Accederea matematică în elita Albionului a fost asigurată după înfrângerea lui West Brom cu Huddersfield, scor 1-2. Sezonul

Comisia Europeană intenţionează să atace în justiţie statele membre ale UE cu cote mici de impozit pe frontul regimurilor fiscale favorabile companiilor care distorsionează piaţa

Premierul Ludovic Orban a participat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la o videoconferință cu prefecții. La finalul acesteia, șeful Guvernului a vorbit despre situația epidemiei de coronavirus. Ludovic Orban a afirmat că

Gheorghe Dincă rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Craiova i-au respins, vineri contestaţia la măsura preventivă „ca tardivă”, potrivit Mediafax. Gheorghe Dincă este încarcerat în prezent la

FC Botoșani va primi astăzi de la ora 19:30 pe „Municipal”, în epilogul rundei a VIII-a a play-off-ului Ligii 1 vizita formației Universitatea Craiova. Oltenii vin pe cai mari la Botoșani fiind lideri în Liga 1 și favoriți în acest moment la

În această dimineață, jucătorii lui CFR Cluj, aflați în cantonament la Mogoșoaia, au efectuat testul rapid PCR pentru coronavirus. Rezultatele vor fi comunicate diseară. FCSB - CFR Cluj, derby-ul etapei #8 din play-off-ul Ligii 1, nu s-a mai

Klaus Iohannis a semnat sâmbătă decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a anunțat Administrația prezidențială. Ulterior, legea a fost

După o scădere istorică a vânzărilor din cauza pandemiei, retailerii spun că noi stimulente economice pot face diferenţa între viaţă şi moarte. Tranziţia la cumpărăturile online a accelerat în timpul carantinei, lăsând vulnerabile

Un asistent medical din judeţul Vrancea a murit din cauza virusului Sars Cov 2. Bărbatul avea 49 de ani şi era angajat al spitalului din Vidra. Victima era liderul filialei locale a Federaţiei

În Grecia, purtarea măștii în supermarketuri devine obligatorie începând de sâmbătă, atât pentru clienți, cât și pentru personal, pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, informează site-ul grec Keep Talking Greece. Anunțul a