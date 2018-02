Horaţius Dumbravă: Tudorel Toader a politizat lupta de putere 23.02.2018

23.02.2018 Horaţius Dumbravă: Tudorel Toader a politizat lupta de putere Fostul şef al CSM Horaţius Dumbravă l-a acuzat joi pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, că, prin propunerea de revocare din funcţie a şefului DNA, a politizat "o dată în plus lupta de putere



Horaţius Dumbravă: Tudorel Toader a politizat lupta de putere

Fostul şef al CSM Horaţius Dumbravă l-a acuzat joi pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, că, prin propunerea de revocare din funcţie a şefului DNA, a politizat "o dată în plus lupta de putere din...

Horaţius Dumbravă: Tudorel Toader a politizat lupta de putere

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, 2 WTA, joacă ACUM în finala Australian Open azi. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport. Câștigătoarea meciului va fi de luni numărul 1 WTA și va obține

Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joacă în finala Australian Open. Darren Cahill, antrenorul Simonei, și Piotr Wozniacki, tatăl Carolinei, trăiesc meciul la cote înalte. Partida poate fi urmărită liveTEXT

In La Liga, liderul FC Barcelona intalneste Alaves pe teren propriu, ocazie sa-si demonstreze din nou forta, in fata propriilor suporteri. Din 1999 pana in prezent, Alaves a reusit sa inscrie pe Camp Nou, in 9 din ultimele 10 deplasari, deci o idee

Temperaturile vor creste in perioada imediat urmatoare, iar cerul va fi variabil in cea mai mare parte a teritoriului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie

Andreea Tonciu a vorbit recent cu Teo Trandafir despre neînţelegerile care există între ea şi soţul ei şi tot atunci s-a adus în discuţie şi subiectul <<divorţ>>. Numerologul Anca Dimancea a făcut dezvăluiri uluitoare despre

În noiembrie 1946, atunci când comuniştii au falsificat grosolan alegerile pentru a prelua puterea în România, un student botoşănean a avut curajul să se ridice făţiş împotriva acestora. Se numea George Mihuţ şi a declanşat o revoltă

Poliţiştii au intervenit vinery, 26 ianuarie, la peste 2.300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Oamenii legii au aplicat aproape 9.000 de sancţiuni contravenţionale, iar în urma raziilor efectuate au constatat peste 700 de

Simona Halep a fost învinsă de Caroline Wozniacki la Melbourne, după ce a pierdut, în 2014 şi în 2017, două finale şi la French Open. La 26 de ani însă, constănţeanca are tot timpul din lume pentru a-şi îndeplini

Caroline Wozniacki s-a impus în finala de la Melbourne după încă o încleştare teribilă, în care Simona a trebuit să îşi depăşească

Întreaga lume a tenisului a apreciat una dintre cele mai frumoase finale văzute pe Rod Laver Arena, cel puţin pe tabloul

Noilor frigidere ce vor echipa „Air Force One“, avionului preşedintelui SUA, Donal Trump, vor costa 24 de milioane de dolari, potrivit documentelor de achiziţii publice a

La vârsta la care majoritatea vârstnicilor ar prefera să îşi petreacă timpul cu nepoţii, bistriţeanul Ioan Zaharia şi-a pus în cap să revoluţioneze piaţa jucăriilor din lemn lucrate manual. A început timid, cu maşinuţe din lemn, la

Coperta ediţiei Hollywood a revistei Vanity Fair a devenit ţinta glumelor online, după ce actriţa Reese Witherspoon apare ca având trei

Un bărbat din judeţul Ialomiţa, alături de doi suceveni, a fost prins de poliţiştii ilfoveni în timp ce transporta cu un autotir, zeci de mii de pachete de ţigări de contrabandă. Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de

În 2017 luptătorii SIAS au fost angrenaţi în peste 720 de misiuni operative, se arată în bilanţul Serviciului, care menţionează că Detaşamentul Pirotehnic a avut 278 de

Un bărbat de 25 de ani a murit într-un accident rutier produs sâmbătă dimineaţa pe DJ643, în localitatea Diculeşti, după ce maşina pe care o conducea a derapat şi a lovit un parapet, potrivit

Super-favorit al finalei Australian Open, tenismanul elveţian Roger Federer, care vizează al 20-lea titlu într-un turneu de Mare Şlem, este conştient că adversarul său, croatul Marin Cilic, nu-i va oferi

Fiica lui Vladimir Putin a divorţat. Şi, drept pedeapsă pentru despărţire, ginerele preşedintelui rus a rămas fără jumătate din averea de două miliarde de dolari.În vârstă de 35 de ani, el

Cea mai mare bancă din Japonia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU) plănuieşte să-şi lanseze propria criptomonedă până în martie 2018 şi va avea un raport de paritate cu moneda naţionala a Japoniei, yenul, scrie

Simona Halep a cedat în finala de la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki, după un turneu incredibil. Chiar dacă a pierdut și a treia finală de Grand Slam, jocul Simonei s-a îmbunătățit considerabil, iar concluziile