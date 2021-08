Holdingul fraţilor Pavăl, la o semnătură distanţă de achiziţia birourilor Dacia One de pe Calea Victoriei cu 50 de milioane de euro. l Fraţii Pavăl deţin deja birourile The Bridge (Bucureşti), cu chiriaşi precum BCR, IBM şi Molson Coors şi T 18.08.2021

Grupul Atenor a ajuns la un acord cu Pavăl Holding, proprietarul businessului Dedeman din România, pentru vânzarea birourilor Dacia One de pe Calea Victoriei contra sumei de 50 mil. euro.

Ministrul justiției din Olanda, Ferdinand Grapperhaus, a încasat o amendă de 390 de euro din cauză că în luna august, cu ocazia căsătoriei sale, a încălcat măsura de distanţare socială impusă contra răspândirii noului coronavirus,

Elina Svitolina (26 de ani, 6 WTA), una dintre favoritele turneului feminin de la Roma, a fost eliminată astăzi, învinsă categoric de cehoaica Marketa Vondrousova (21 de ani, 19 WTA). După mai bine de un an în care nu s-a regăsit, Marketa

Comandantul de navă român Bogdan Rusu, 38 de ani, va fi propus pentru premiul ”Bravery at Sea”, după ce, pe 13 septembrie, a salvat vieţile a patru navigatori aflaţi în pericol la bordul unui velier, în timpul uraganului Sally, în

Pentru prima dată în istorie, nemţii au folosit mai mult cardurile bancare pentru plăţi decât cash-ul, relevă un studiu al companiei britanice Euromonitor International notează La

De astăzi, 21 septembrie 2020, piaţa de capital din România va promova oficial cu o treaptă, de la piaţă de frontieră la una emergentă secundară, într-o decizie istorică a agenţiei de evaluare financiară FTSE Russell, care a luat în calcul

De la ultima informare GSC, numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus a crescut cu 808 noi cazuri, în ultimele 24 de ore, iar bilanțul total a ajuns la 113.589. Până astăzi, 21 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 113.589

Mihai Stoica a dat detalii despre Florinel Coman (22 de ani), accidentat în meciul din Europa League cu Backa Topola și a confirmat cele mai negre scenarii pentru fanii FCSB. Extrema roș-albaștrilor va lipsi o perioadă lungă, iar MM Stoica a

Președinții României, Poloniei şi Lituaniei au semnat o declaraţie comună privind situaţia din Belarus şi fac apel la Uniunea Europeană să propună un pachet de asistență pentru “transformarea economică a Belarusului democratic”,

Italienii au votat, duminică, în cadrului unui referendum național asupra reducerii numărului de parlamentari. Astfel, între 60% și 64% din alegătorii care s-au prezentat la vot au votat pentru

Furnizorul de soluţii şi echipamente electrice pentru sistemele de automatizări industriale, acţionări electrice şi sisteme de iluminat Electroglobal Cluj, controlat de Radu Ciorba în asociere cu Maksay Csaba, a finalizat primul semestru din acest

Poliţiştii i-au întocmit dosar penal conducătorului auto beat, celălalt şofer fiind la rândul său testat cu

Agresiunile asupra copiilor nu ar trebui tolerate în această țară. Cu toate astea, populația nu doar că nu se revoltă dar le și acceptă, este de părere realizatorul tv, Mircea Badea. ”În

Adversara ardelenilor, echipa franceză Fenix Toulouse, vine din cel mai puternic campionat din Europa Potaissa Turda are o misiune extrem de grea pentru calificarea în grupele European League. Adversara ardelenilor, echipa franceză Fenix Toulouse,

Un bărbat din Cluj nu se mai poate apropia timp de 6 luni de fosta sa concubină, mama copilului său. Femeia l-a reclamat pentru violenţă psihologică, motivând că, la doi ani de la despărţire, bărbatul încă o urmăreşte şi insistă să o

Au ieșit scântei între Viviana Sposub și George Burcea în cadrul ediției de la “Ferma”, difuzată în noaptea de marți spre miercuri. În momentul în care focoasa brunetă i-a dat o replică incitantă, fostul partener al Andreei Bălan a

Evadare spectaculoasă în Indonezia. Condamnat la moarte, un traficant chinez de droguri a fugit din închisoare, după ce a săpat un tunel din celula sa până la conductele de canalizare, a anunțat poliția locală, informează CNN. Cai Changpan,

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, l-ar fi îndemnat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, în cadrul discuţiei telefonice din 14 septembrie, să ia în calcul şi alte versiuni în cazul otrăvirii opozantului rus, Aleksei Navalnîi,

Ardelenii au jucat cu mult curaj, au revenit de la un handicap de minus 5, dar au avut și noroc la ultima fază, fiind ocrotiți de bară Potaissa Turda a făcut un meci foarte bun în prima manșă din turul 2 preliminar al European League contra

Finlanda a lansat miercuri un studiu clinic de patru luni de testare a pasagerilor aerieni cu ajutorul câinilor, fiind prima ţară europeană care iniţiază acest demers, relatează Associated Press şi Washington

Cantonate în Poiana Brașov, loturile de seniori și de tineret masculin ale României au devenit un focar de infecție. Și una dintre sportivele de la lotul feminin a ieșit pozitivă, la Cluj. FRJ a cerut de urgență a doua testare, rezultatele sunt