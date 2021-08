Hipermarketul La Cocoş din Bucureşti are vânzări de 20 mil. euro în primele şapte luni din 2021. E abia primul an de funcţionare, în 2022 ne bugetăm creştere de 35-40% 21.08.2021

21.08.2021 Hipermarketul La Cocoş din Bucureşti are vânzări de 20 mil. euro în primele şapte luni din 2021. E abia primul an de funcţionare, în 2022 ne bugetăm creştere de 35-40% Hipermarketul La Cocoş, deschis la final de 2020 în complexul Vitantis din Capitală, a obţinut în primele şapte luni din an vânzări de peste 20 de milioane de euro fără TVA şi merge conform planurilor iniţiale care vizează înca­sări de



Hipermarketul La Cocoş din Bucureşti are vânzări de 20 mil. euro în primele şapte luni din 2021. E abia primul an de funcţionare, în 2022 ne bugetăm creştere de 35-40%

Hipermarketul La Cocoş, deschis la final de 2020 în complexul Vitantis din Capitală, a obţinut în primele şapte luni din an vânzări de peste 20 de milioane de euro fără TVA şi merge conform planurilor iniţiale care vizează înca­sări de 180-200 mil. lei (35-40 mil. euro) fără TVA la nivelul întregului 2021.

Hipermarketul La Cocoş din Bucureşti are vânzări de 20 mil. euro în primele şapte luni din 2021. E abia primul an de funcţionare, în 2022 ne bugetăm creştere de 35-40%

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Soldul creditelor acordate de bănci companiilor şi persoanelor fizice era la finele lunii august cu 3,7% mai mare decât în perioada similară a anului trecut (1% în termeni reali), la un total de 274,4 miliarde lei, după un avans de 6,3% a

KLG Europe, companie de logistică de pe piaţa locală, are în plan să investească 1,5 mil. euro în acest an şi 5 mil. euro în următorii ani pentru a dezvolta o platformă pentru magazine

George Burcea se numără printre cele 16 vedete care au acceptat provocarea de a participa în noul sezon ”Ferma”. De la prima ediție a show-ului de la PRO TV, fostul soț al Andreei Bălan a încercat să demonstreze că poate să ajungă până

Artista s-a născut în urmă cu 79 de ani în nordul Bucovinei, într-o familie de gospodari înstăriţi, care aveau să piardă toată agoniseala odată cu cel de-al Doilea Război Mondial, după anexarea Bucovinei de către

Companiile din sectorul teleco­mu­ni­ca­ţiilor au reuşit să facă faţă exploziei gra­dului de utilizare a reţelelor în timpul pan­de­miei, cu toate acestea, presiunea de a men­­ţine re­zilienţa infrastructurii reţelei şi de a-şi

De la revizuirea manualelor școlare care propovăduiesc ura contra evreilor, la interzicerea comentarilor denigratoare în timpul predicilor religioase, Arabia Saudită se îndreaptă spre un alt tip de normalizare

Episcopia Hușilor a anunțat că „Părintele Episcop Ignatie a fost externat de la Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman din Bârlad”, unde fusese internat în urmă cu două săptămâni, în urma infecției cu COVID-19. Ignatie,

Poliția din Vietnam a descoperit peste 300.000 de prezervative folosite, care au fost reambalate pentru a fi vândute din nou. Totul s-a petrecut într-un depozit din regiunea Binh Duong. Proprietarul spune că primea „marfă” o dată pe lună, de

Primul copil din România confirmat cu noul coronavirus care a ajuns în urmă cu câteva zile la Terapie Intensivă este mai bine. Acesta va fi transferat în Secția de Pneumologie. Anunțul a fost făcut de Nelu Tătaru, ministrul sănătății, la

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că România ar putea pierde cele peste 30 de miliarde de euro din fondul de redresare european din cauza deciziei Parlamentului de a majora pensiile cu 40% şi de a dubla

Răsturnare de situație în cazul Ekeng! Jacques, fratele fotbalistului care s-a prăbușit pe teren, în 2016, la meciul Dinamo-Viitorul și a murit, la scurt timp, la spital, este revoltat! Procesul intentat de familia camerunezului s-a consumat vreme

Cifra de afaceri a IMM-urilor din România a coborât cu 14% în august comparativ cu iulie, relevă un studiu al distribuitorului de softuri financiar-contabile SmartBill. Față de intervalul similar al anului

În semestrul I 2020 s-au construit în total 29.765 de locuințe noi, în creștere cu 2.561 de unități față de numărul înregistrat în același interval din 2019, arată datele centralizate de

Un accident rutier grav a avut loc vineri pe DN 4, în localitatea Valea Roşie, şi s-a soldat cu rănirea a cinci persone, după ce două autovehicule au intrat în coliziune. Una dintre victime, un tânăr, de 18 ani, aflat în stare gravă, a fost

Meteorologii anunță pentru weekendul 25-27 septembrie o vreme instabilă. În prima parte a zilei vremea va fi caldă, apoi se va răci în special în jumătatea de nord-vest a teritoriului,

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, apare într-o reclamă a unui local privat care organizează exclusiv parastase. În respectivul spot publicitar mai apare și unul dintre proprietarii afacerii, Bogdan Dumitru, scrie Adevărul. Localul în care

Duminică, 27 septembrie, au loc alegerile locale 2020. Iată, mai jos, câteva lucruri pe care trebuie să le știți atunci când mergeți la urne, pentru a nu vă anula votul. Pentru început, trebuie să știți că, dacă nu aveți o reședință

Asociaţia „Medici pentru România“ a obţinut o diplomă de excelenţă, în cadrul Romanian Healthcare Awards 2020, la categoria Echipa Medicală a Anului. Joi, 24 septembrie, a avut loc prima ediţie a evenimentului care premiază inovaţia în

Sorban Levente (UDMR), 40 de ani, primarul comunei Lugașu de Jos, județul Bihor, este acuzat de reprezentanţii PNL că mituieşte alegătorii cu bani publici. Edilul a ”mascat” o petrecere organizată pentru cuplurile longevive și

Echipele din Liga 2 își continuă lupta pentru promovarea în Liga 1, azi fiind programate 7 partide din etapa a 5-a. De la 18:45 începe Petrolul - Dunărea Călărași. Vezi AICI programul etapei #5 din Liga 2 Vezi AICI clasamentul live din Liga