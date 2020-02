Hidroelectrica va relua procedura de alegere a consultatului propriu în procesul de listare la bursă. La Londra interesul pentru compania românească de energie este extrem de ridicat din partea investitorilor 28.02.2020

28.02.2020 Hidroelectrica va relua procedura de alegere a consultatului propriu în procesul de listare la bursă. La Londra interesul pentru compania românească de energie este extrem de ridicat din partea investitorilor Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie deţinută de statul român, va relua procedura de alegere a consultantului propriu în procesul de listare la



Hidroelectrica va relua procedura de alegere a consultatului propriu în procesul de listare la bursă. La Londra interesul pentru compania românească de energie este extrem de ridicat din partea investitorilor

Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie deţinută de statul român, va relua procedura de alegere a consultantului propriu în procesul de listare la Bursă.

Hidroelectrica va relua procedura de alegere a consultatului propriu în procesul de listare la bursă. La Londra interesul pentru compania românească de energie este extrem de ridicat din partea investitorilor

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Eurodeputaţii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce condiţionează acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept şi de combaterea eficientă a fraudelor şi

Horoscop zilnic Berbec. Nu ai parte de tovarăşi cooperanţi prin preajmă. Propunerile tale rămân fără ecou, parcă ai vorbi la pereţi, dar totuşi insistă să-ţi exprimi punctul de vedere în faţa

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a ridicat, cu data de 4 aprilie, suspendarea acreditării Laboratorului de Control Doping din România, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de unitatea de

Începând de duminica aceastã, de la ora 18:45, îndrãgita interpretã de muzica popularã Emilia Ghinescu i se alãturã lui Nicolai Tand la cârma emisiunii Star Chef, de la Antena Stars. „Aşa cum mã

În noaptea de vineri/sâmbătă de la ora 23 GMT, pentru 12 ore, se închid operațiunile pe Aeroportul internațional Ataturk din Istanbul. Această acțiune este necesară pentru transferul de echipamente la

Procurorul general Augustin Lazăr a respins, vineri, afirmaţiile că ar fi dispus sancţionarea disciplinară a unui deţinut de la Penitenciarul Aiud şi susţine că drama unor foşti deţinuţi politici

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că nu va merge la consultările de la Cotroceni de săptămâna viitoare cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema situaţiei din Justiţie, dar a precizat că de

În 2013, în perioada în care Adrian Mutu evolua în Franța, la Ajaccio, fostul căpitan al naționalei a fost foarte aproape de un transfer cu totul surprinzător. Fostul atacant de la Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina și

În prima parte a zilei de 6 aprilie, preocupări profesionale, situații speciale, de la caz la caz, importante, relevante, asociate, nu o dată, cu un (oarecare) grad de risc pe care nativii îl vor identifica și asuma. Moment favorabil pentru cei

În prima parte a zilei de 6 aprilie, posibile enervări și stări de agitație aparent nemotivate de evenimentele concrete de peste zi. Totuși, elementele existențiale, tulburate de ceva vreme, nu le dau pace, Taurii simțind nevoia să intervină

În prima parte a zilei de 6 aprilie, chiar dacă Balanțele nu se vor întâlni față în față cu niște persoane pentru a discuta chestiuni legate de un contract, o colaborare, un proces, etc., și își vor consuma prea-plinul argumentelor în

“Shazam!”, noul film al universului cinematografic DC, spune povestea unui copil înzestrat cu abilitatea de a deveni supererou adult prin simpla rostire a cuvântului magic “Shazam!”. Pe cât de stupid sună premisa, pe atât de haioasă și

Procurorul general Augustin Lazăr a respins, vineri, afirmaţiile că ar fi sancţionat disciplinar un deţinut politic de la Penitenciarul Aiud şi susţine că este este victima unei campanii de discreditare, în care oameni nevinovaţi,

Andreea Chiţu, judokana noastră de excepţie, s-a calificat în finala Grand Prix-ului din Antalya. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Regina interzice lui Meghan Markle să poarte bijuteriile care au aparţinut prinţesei Diana aflate în Colecția Regală. Iar Printul Harry s-a supărat în urma deciziei luate de bunica sa. Şi printul William a fost informat despre decizia reginei de

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că degeaba unii reprezentanţi ai societăţii civile au făcut apel către Blocul ACUM „să se unească temporar cu PSRM pentru a-l debarca pe

Sensul de mers al podului, de la Râmnicu Sărat către Buzău, a fost închis şi anul trecut pentru ample lucrări de reparaţii, iar timp de 5 luni, între aprilie şi august, cât au durat lucrările, tot traficul rutier a fost preluat de către

În comuna dâmboviţeană Brezoaele sătenii îi acuză pe angajaţii de la salubritate că le distrug tombroanele de fiecare dată când le ridică gunoiul din faţa gospodăriilor. Nu de puţine ori localnicii au anunţat primăria că salariaţii

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 226 locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind disponibile în