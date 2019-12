HERMANNSTADT - CFR CLUJ // Fază controversată în minutul 10. A fost ajutată campioana de arbitru? 01.12.2019

Hermannstadt - CFR Cluj, ultimul duel al zilei din Liga 1, a început cu o fază controversată, petrecută în minutul 10 în careul campioanei CFR Cluj. Degajarea total eșuată a lui Jesus Collado, înlocuitorul lui Arlauskis, a născut o fază periculoasă la poarta clujenilor. Susic, fundașul CFR-ului, a intervenit neglijent asupra lui Bușu, l-a doborât pe fundașul sibienilor, însă arbitrul a dictat cartonaș galben pentru simulare. ...

