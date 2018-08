Harry si Meghan, in vizita la George si Amal Clooney! 21.08.2018

21.08.2018 Harry si Meghan, in vizita la George si Amal Clooney! Ducele si ducesa de Sussex, Harry si Meghan, au petrecut sfarsitul de saptamana in Italia, pe malul lacului Como, informeaza US Weekly. Cei doi tineri au fost oaspetii actorului american George



Harry si Meghan, in vizita la George si Amal Clooney!

Ducele si ducesa de Sussex, Harry si Meghan, au petrecut sfarsitul de saptamana in Italia, pe malul lacului Como, informeaza US Weekly. Cei doi tineri au fost oaspetii actorului american George Clooney...

Harry si Meghan, in vizita la George si Amal Clooney!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Zeci de maşini de epocă din colecţiile unor buzoieni au putut fi admirate turiştii aflaţi în acest weekend în staţiunea Sărata Monteoru. Printre exponate au fost câteva decapotabile americane Cadillac din anii ’60 şi ‘70, maşinile sport

Ploile din ultimele ore au creat din nou probleme pe E85, la limita dintre judeţele Buzău şi Vrancea. Potrivit poliţiei, la kilometrul 149 s-a acumulat apă pe carosabil de zece centimetri, pe sensul de mers spre

Duminica au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile de joi Loteria Română a acordat 24.162 de câştiguri în valoare totală de 10.694.359,73

Imran Khan provine din elită şi îşi datorează popularitatea presei, dar o atacă oricând i se iveşte ocazia. Dă asigurări că este un om nou, spiritual, şi promite un stat-providenţă, un fel de amalgam între valorile islamice şi

Fie că este vorba de anunţarea bănii că plecaţi din ţară, confirmarea că lăsaţi casa în siguranţă sau descărcarea unor aplicaţii utile călătoriei, toate acestea vă pot face vacanţa mult mai

De meserie profesor, Albar Tessier petrece majoritatea timpului predând copiilor nevăzători din Franţa. Însă pentru timpul său liber, Tessier şi-a ales o provocare ce ar pune pe gânduri orice amator de concedii în

Preşedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat duminică Statele Unite ale Americii să nu se "joace cu coada leului", dând asigurări că un conflict cu Teheranul ar însemna "mama tuturor războaielor",

Canicula a provocat moartea a cel puţin 15 persoane în Japonia în primele două săptămâni ale lunii iulie, iar 12.000 au fost spitalizate, potrivit cifrelor oficiale date publicităţii duminică,

Un echipaj de scafandri ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al judeţului Arad participă duminică la căutarea directorului APIA Cluj, care a căzut în apă dintr-o

Perechea românească Irina Begu (27 de ani, 42 WTA) / Andreea Mitu (24 de ani, 812 WTA) a câștigat finala de dublu împotriva perechii Danka Kovinici (Muntenegru, 23 de ani, 134 WTA)-Maryna Zanevska (Belgia, 24 de ani, 166

Campioană olimpică de la Rio cu echipa, Ana Maria Popescu, 33 de ani a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Wuxi, pierzând în finală contralupta italiancei Mara Navarria, 33 de ani, scor 9-13. Parcurs excelent pentru

Dinamo și FC Voluntari se înfruntă în prima etapă în Liga 1, de la ora 21:00. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live de la 21:00 » Dinamo

Cristi Bivolaru, directorul general al Viitorului, anunță o nouă generație de excepție la Academia Gheorghe Hagi. "Îi urez succes lui Ștefăniță Boboc, care a debutat astăzi în Liga 1. Face parte dintr-o generație de mare calitate.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Ardud, că nu se pune ''sub nicio formă'' problema ruperii partidului după de Vasile Blaga a redevenit membru activ. Citește

Cel mai slab președinte al PNL este Ludovic Orban. Cel puțin asta relevă un sondaj lansat de realitatea.NET. Liderul liberalilor l-a atacat pe Octavian Hoandră, moderatorul emisiunii ”Realitatea Românească”,

Guvernul va adopta o Ordonanţă de Urgenţă pentru "clarificarea" Legii offshore, lege adoptată recent în Parlament, a anunţat, duminică seară, liderul PSD, Liviu

După o zi însorită de vară vremea s-a schimbat brusc seara şi a adus la Piteşti vijelile, ploaie şi, apoi

Nou-promovata Dunărea Călăraşi a produs o mare surpriză prin victoria reuşită la debutul său în Liga I de fotbal, 1-0 (1-0) cu FC Viitorul, duminică, în deplasare, la Ovidiu. Unicul gol al partidei a

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminică seară că este posibil ca Guvernul să emită o ordonanţă referitoare la Legea offshore, menţionând că prevederile din textul actual

Alexi Pitu a debutat în Liga 1 în meciul pierdut de Viitorul Constanța, scor 0-1, contra celor de la Dunărea Călărași, şi a devenit primul jucător născut după 1 ianuarie 2002 cu minute pe prima scenă. Născut pe 5 iunie 2002,