Haos în Capitală, după ce linia tramvaiului 41 a fost temporar închisă 30.06.2019

Haos în Capitală, după ce linia tramvaiului 41 a fost temporar închisă. Principala arteră de circulaţie din cartierul Drumul Taberei se suspendă până la întâi septembrie, pentru construcţia pasajului Ciurel şi pentru reconstrucţia podului Grant! Linia tramvaiului 41 a fost închisă temporar. Cei de la Societatea de Transport Bucureşti au anunţat că în locul vestitului […]

Fostul preşedinte Traian Băsescu i-a desfiinţat pe ultimii doi lideri ai PSD, Liviu Dragnea şi Victor Ponta. "Ponta este la fel de nedemocrat ca şi Dragnea, dar Dragnea este mai laş, ar vrea ca alţii să-i rezolve treburile", a spus

Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat dur pe succesorul său, Klaus Iohannis, pentru declaraţia legată de amânarea deciziei de a convoca unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai. Citește mai

În 2016, Ministerul Sănătății a decis retragerea produselor biocide neconforme provenind de la firma HexiPharma. În acest moment un nou scandal similar cu cel de acum trei ani a luat amploare, după ce s-a constat că au fost utilizați

O bijuterie din zona centrală a municipiului Zalău a fost călcată de hoţi în urmă cu puţin timp. Aceştia au ameninţat-o pe vânzătoare cu un pistol şi au furat mai multe obiecte din

Transgaz (TGN), operatorul sistemului naţional de transport gaze naturale, a anunţat luni seară la bursă că va propune acţionarilor un dividend de 21,66 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de 6,4% la preţurile curente de tranzacţionare,

Potrivit prognozei meteo, miercuri, 20 martie 2019, soarele nu va fi prezent, însă ceața va fi și chiar din plin. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a informat că vremea se răcește, cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse

Thomas Panek și-a depășit limitele în cadrul semi maratonului de la New York. Sportivul și-a pierdut vederea în urmă cu 25 de ani și a decis, în 2014, să-și dreseze patrupedele pentru a-l ajuta să participe la

Miercuri, simularea examenului de bacalaureat continua cu proba obligatorie a profilului, care va fi urmată joi de proba la alegere a profilului şi specializării, susţinută doar de elevii claselor a XII-a. Rezultatele vor fi comunicate pe data de 29

Multă lume se întreabă de ce permite Dumnezeu ca cei mici să sufere de anumite boli grave. Explicaţiile teologilor sunt diferite şi vin să lămurească într-o oarecare măsură acest

Şoferii conduc de multe ori fără să fie prea atenţi la semnalele pe care le transmite maşina. Acest lucru se poate dovedi deopotrivă periculos şi costisitor. În cazul ambreiajului, dacă conducătorii auto nu merg la un service specializat la

Karen Uhlenbeck, o matematiciană americană a primit premiul Abel, un complement în matematică al premiului Nobel, fiind prima femeie căreia i se acordă prestigiosul premiu, relatează

Pe 25 martie, Poliţia Română sărbătoreşte 197 de ani de istorie şi tradiţie. În judeţul Dâmboviţa, activităţile prilejuite de acest eveniment debutează miercuri – 20 martie, la Muzeul Naţional al Poliţiei Române din Târgovişte, unde

Camera Deputaţilor votează, miercuri, de la ora 12.00, moţiunile simple la adresa ministrului Finanţelor Eugen Teodorovici şi ministrului Justiţiei Tudorel Toader. PSD va vota împotriva celor două moţiuni, a anunţat liderul deputaţilor

În 2015, iranianul Rezaei Kejani Davood, stabilit de 30 de ani în Brașov, descoperă în compartimentul secret al unui dulap sute de pagini de documente istorice de mare importanță. Dulapul provenea de la urmașii din Ploiești ai unui fost general

Fostul senator de Brașov în legislatura 2004-2008 (PSD), Otilian Neagoe, a murit în urmă cu puțin timp, la vârsta de 69 de

Câteodată, oroarea cea mai tragică se petrece între zidurile propriei case iar răul provocat vine chiar de la cei dragi. O fetiţă de doar 12 ani a fost violată, strangulată şi decapitată. Pentru omicidiu au fost arestaţi cei trei fraţi ai

Turneul Premier Mandatory de la Miami debutează azi, în prima zi de concurs urmând să joace trei sportivi din

Un grav accident feroviar s-a petrecut mircuri-dimineaţă, 20 martie 2019, într-o comună din Olt, la o trecere la nivel cu calea ferată fără

Trei băieţi aflaţi în grija statului, la un centru de plasament din Campina, sunt căutaţi de poliţie. Copiii, cu vârste între 12 şi 14 ani, au plecat din cămin, marţi, fără să anunţe

Marşul pentru Viaţă va avea loc anul acesta în zilele de 23 şi 24 martie, sub motto-ul „Unic din prima secundă”, în aproximativ 500 de oraşe şi localităţi din România şi Republica