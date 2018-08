Halep-Bertens, finala Cincinnati Open 2018! A treia încercare pentru Super Simo! 19.08.2018

Simona Halep se află, duminică, la a treia încercare de a câștiga trofeul de la Cincinnati. Și va încerca să scrie istorie în meciul pe care îl dispută cu olandeza Kiki Bertens, finalista-surpriză a turneului și cea supranumită „devoratoarea” jucătoarelor de top 10. Dacă Simona Halep va avea victoria, va fi prima jucătoare de tenis […] The post Halep-Bertens, finala Cincinnati Open 2018! A treia încercare pentru Super Simo! appeared first on Cancan.ro.

