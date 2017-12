Hagi, aproape să lase Viitorul: "Este momentul să plece" 29.12.2017

29.12.2017 Hagi, aproape să lase Viitorul: "Este momentul să plece" Fostul președinte FRF Mircea Sandu este de părere că Gică Hagi ar trebui să plece de la Viitorul în următoarele luni, pentru a se impune ca antrenor la un club important din afara țării. "Nașul" consideră că Hagi și-a făcut cu brio



Hagi, aproape să lase Viitorul: "Este momentul să plece"

Fostul președinte FRF Mircea Sandu este de părere că Gică Hagi ar trebui să plece de la Viitorul în următoarele luni, pentru a se impune ca antrenor la un club important din afara țării. "Nașul" consideră că Hagi și-a făcut cu brio datoria la Academia de Fotbal "Viitorul", pe care o va lăsa condusă pe o serie de baze solide. "Eu apreciez că este momentul ca Gică Hagi să plece. El a pus Academia pe niște baze solide și pe niște principii foarte clare. ...

Hagi, aproape să lase Viitorul: "Este momentul să plece"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Telenovela "Coutinho la Barcelona" nu s-a încheiat încă. Deşi, în vară, Liverpool a refuzat trei oferte pentru mijlocaşul brazilian, catalanii sunt dispuşi să facă încă o încercare în ianuarie, lucru solicitat

Designerul de interior Adela Pârvu de la Visuri la Cheie proiectează refugiul de la Magic Home, una dintre cele mai de impact campanii de voluntariat din România. Proiectul Magic Home a ajuns la final. Timp de 23 de zile, 636 de oameni au stat

Miron Cozma a continuat atacurile la adresa lui Mihai Bendeac. "Luceafărul Huilei" a spus că Alexandru Arşinel, "un mastodont al culturii", nu poate fi situat pe aceeaşi poziţie cu

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Ultima săptămână, în care şi-a pierdut două colege de scenă, l-a dărâmat din toate punctele de vedere pe Alexandru Arşinel. Marele actor a ajuns de nerecunoscut. Chipul îi este schimonosit de durere, iar problemele de sănătate cu care se

Un caz vechi al poliției canadiene care presupunea dispariția unui bărbat cu probleme de dezvoltare a fost rezolvat după 30 de ani chiar de cel dat dispărut. Citește mai

Grapefruitul este deseori lăudat pentru efectele sale miraculoase în lupta cu kilogramele în plus, dar şi cu hipertensiunea, însă acesta poate fi și destul de periculos pentru sănătate, atunci când

Extremiştii au intrat într-o sală în timp ce era în desfăşurare o reuniune a Asociaţiei Como fără frontiere, o reţea care uneşte alte zeci de asociaţii care susţin migranţii. 15 membri naziskin aparţinând Veneto Fronte Skinhead, au

Contestaţia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA în dosarul Tel Drum a fost respinsă miercuri de Înalta Curte de Casatie si Justiţie

One United Properties, dez­vol­ta­torul controlat de Andrei Diaco­nes­cu şi Victor Căpi­tanu, doi dintre cei care au pus bazele casei de in­ves­tiţii Capital Part­ners (în prezent BT Capi­tal Part­ners), s-au aso­ciat cu Octa­vian

♦ „Ţăranul are trei vaci acasă, dar producţia de lapte nu i-o ia nicio fabrică pentru că are lapte neconform, care nu respectă standardele europene privind igiena sau calitatea laptelui, plus că este foarte greu de

Oana Zăvoranu a explicat incidentul în care a fost implicat soţul ei, Alex Ashraf. Vedeta susţine că cineva a vrut să îi fure telefonul soţului

Un marinar român, Constantin Todoresco, a murit în urma exploziei cuirasatului de linie american „Maine“, în timp ce bastimentul se afla în portul Havana, la data de 15 februarie

Sărace în calorii, bamele, care la aspect seamănă cu fasolea păstăi, dar bogate în nutrienţi, pot fi folosită în curele de slăbire, precum şi pentru menţinerea sănătăţii tractului gastrointestinal şi reglarea nivelului de zahăr în

PROCEDURĂ Este important să existe o planificare în avans a îngrijirii generale a pacientului cu cancer pentru ca prin îmbinarea tratamentelor oncologice curative cu acelea de paliaţie, acesta să aibă o calitate a vieţii mai bună, recomandă

Donald Trump i-a transmis premierului britanic să se concentreze pe „terorismul” care are loc în Marea Britanie după ce Theresa May l-a criticat pe preşedintele american că a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The

Fostul premier, Victor Ponta, îşi continuă războiul total cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. În direct la Digi 24, Ponta a râs de Dragnea, dar a devoalat şi mesajul Departamentului de Stat al SUA. Citește mai

UE, Uniunea africană şi ONU au ajuns la un acord la Abidjan în Coasta de Fildeş pentru a institui -un task force- pentru a proteja vieţile migranţilor şi refugiaţilor de-a lungul rutelor migratorii şi în special în Libia, accelerând

În ultima zi din noiembrie, retailerul deschide simultan opt magazine la Botoșani, Buhuși, Constanța, Fărcașele, Huși, Iași, Independența și Turnu Magurele, stabilind astfel un nou record: 32 de inaugurări într-o singură

Un puternic incendiu a izbucnit azi-noapte în localitatea Hălchiu. A ars o şură în care se aflau nouă tone de fân şi au fost afectate alte patru anexe. Focul a pornit de la un scurt circuit la instalaţia electrică aflată într-una dintre