Hagi a mai oficializat azi un transfer » Întăriri în ofensivă pentru Farul 15.08.2022

15.08.2022 Hagi a mai oficializat azi un transfer » Întăriri în ofensivă pentru Farul Farul Constanța a anunțat împrumutul lui Louis Munteanu (20 de ani) de la Fiorentina. Atacantul crescut în „Academia Gheorghe Hagi” se întoarce sub comanda „Regelui”, după doi ani. El era vândut de Viitorul (actuala Farul) la Fiorentina



Hagi a mai oficializat azi un transfer » Întăriri în ofensivă pentru Farul

Farul Constanța a anunțat împrumutul lui Louis Munteanu (20 de ani) de la Fiorentina. Atacantul crescut în „Academia Gheorghe Hagi” se întoarce sub comanda „Regelui”, după doi ani. El era vândut de Viitorul (actuala Farul) la Fiorentina pentru 1,7 milioane de euro, în 2020. Louis Munteanu a semnat cu Farul „Farul Constanța și AC Fiorentina au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Louis Munteanu la formația noastră până la finalul sezonului 2022-2023. ...

Hagi a mai oficializat azi un transfer » Întăriri în ofensivă pentru Farul

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de automobile de pasageri la mia de

SEC (Securities and Exchange Commission – autoritatea de supraveghere financiară din SUA) a adoptat o nouă regulă care va ajuta instituţia să delisteze companiile care încalcă procedurile de audit din cadrul pieţelor americane de capital,

Rainz Cube aduce în Romania oportunitatea de a avea propria ta casă eficientă sau spațiu comercial eco-friendly. Prețurile încep de la modesta sumă de 2000+ euro, lucru care face containerele să fie accesibile unei vaste audiențe, chiar și

Apariţia COVID 19 a produs modificări în viaţa de zi cu zi, majoritatea categoriilor sociale fiind mai mult sau mai puţin afectate, iar sportivii de performanţă nu au făcut nici ei

Diana Popescu, proprietar al hotelului boutique Epoque din Bucureşti, spune că în această vară turiştii străini au revenit, iar principalele ţări din care au venit au fost Statele Unite ale Americii şi din Uniunea

ÎPS Teodosie nu își dorește să renunțe să profeseze precum cadru didactic al Universității Ovidius, deși împlinește 66 de ani în decembrie. Arhiepiscopul Tomisului a dat în judecată instituția din această cauză. Universitatea Ovidius a

Horoscopul zilei de 25 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu pot exagera cu autoritatea și pot strica relații. Luna traversează și astăzi zodia Taur,

O companie de ride-sharing va oferi un plan de pensii pentru şoferii săi din Marea Britanie, la câteva luni după ce instanţa supremă a decis că şoferii sunt angajaţi şi nu contractori independenţi, astfel încât beneficiază de drepturile

Guvernul a aprobat în prima parte din acest an ajutoare de stat pentru 20 de pro­iecte, ce promit o valoarea totală a investiţiilor de aproape 300 mil.

Timp de opt ani, Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor, l-ar fi ținut ”ascuns” de văzul tuturor pe iubitul său. Acesta ar duce o viață de lux în Dubai, acolo unde și Ramona se află. În […] The post Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din

Un accident rutier în lanţ, produs la intrare în Avrig, spre Sibiu, a paralizat sâmbătă după-amiaza, 25 septembrie, traficul pe DN 1. O victimă a fost dusă de urgenţă la

Tzancă Uraganu` a fost invitat să cânte la o nuntă, în Lugoj, nimic deosebit până aici. Doar că mirele are doar 9 ani, în timp ce mireasa are 17 jumate. Imaginile sunt colosale, cu puștiul […] The post Imagini colosale! Tzancă Uraganu`

Analistul politic Cristian Tudor Popescu a afirmat într-un interviu pentru Digi24, după Congresul PNL de sâmbătă, că adevăratul câștigător este Klaus Iohannis care a fost „reales președinte PNL”. „La acest congres

Filmul de debut al regizoarei Alina Grigore, „Crai Nou” (Blue Moon) a obţinut marele premiu – Scoica de Aur – la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din Europa, cel din San Sebastian (Spania). Același film

Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. România are 5.457.784 de persoane vaccinate, din care

Acum are loc Marele Premiu al Rusiei, care se dspută pe pista de la Sochi. MP al Rusieia început la 15:00 și liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 3, Digi Sport 2 și LookSport +. Turul 31/53 Schimbări importante la vârful

Lewis Hamilton (Mercedes) a câștigat dramatic Marele Premiu al Rusiei, disputat la Sochi. După un final la limită, britanicul ajunge la 100 de victorii în carieră și este liderului clasamentului general, în fața olandezului Max Verstappen (Red

Masca de protecție redevine obligatorie în București spații publice precum pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă. Noile măsuri

Un bărbat de 58 de ani, din Breaza, județul Prahova, se află în stare gravă, după ce a fost atacat de urs, sâmbătă. El a fost dus de urgență la spital. Bărbatul de 58 de ani, din Breaza, a suferit

Un număr de 20 dintre cele 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti au înregistrat pierderi ale numărului de salariaţi în perioada iunie 2019 – iunie 2021, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul