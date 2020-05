Hafthor Bjornsson, actor din “Game of Thrones”, cel mai puternic om de pe planetă, după ridicarea a peste 500 de kilograme: “Nu am cuvinte” 04.05.2020

Islandezul Hafthor Julius Bjornsson, 31 de ani, considerat cel mai puternic om de pe planetă, a doborât recordul mondial la haltere, după ce a reușit să ridice 501 kilograme. Cunoscut pentru rolul din Game of Thrones, în care l-a interpretat pe “The Mountain”, Hafthor Julius Bjornsson a reușit această performanță într-o sală de forță din […]

