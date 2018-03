Hackerii au furat peste 400 de milioane de dolari din ofertele pentru cumpărarea de criptomonede 06.03.2018

06.03.2018 Hackerii au furat peste 400 de milioane de dolari din ofertele pentru cumpărarea de criptomonede Peste 10% din fondurile ofertelor inițiale pentru criptomonede (ICO), adică peste 400 de milioane de dolari se pierd sau sunt furate de hackeri, potrivit unui studiu EY. Hackerii profită de ireversibilitatea tranzacțiilor bazate pe blockchain și



Peste 10% din fondurile ofertelor inițiale pentru criptomonede (ICO), adică peste 400 de milioane de dolari se pierd sau sunt furate de hackeri, potrivit unui studiu EY. Hackerii profită de ireversibilitatea tranzacțiilor bazate pe blockchain și de erorile de codare de bază, elemente care ar putea fi evitate, dacă aceste ICO-uri ar fi revizuite de […]

