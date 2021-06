Hackerii au atacat din nou. Peste opt miliarde de oameni au rămas fără parole 10.06.2021

10.06.2021 Hackerii au atacat din nou. Peste opt miliarde de oameni au rămas fără parole De curând, opt miliarde de parole, care reprezintă datele de logare la conturi Gmail, Facebook, Apple şi PayPal, au fost publicate de hackeri pe un forum. Autorul postării spune că toate parolele au între şase […] The post Hackerii au atacat



Hackerii au atacat din nou. Peste opt miliarde de oameni au rămas fără parole

De curând, opt miliarde de parole, care reprezintă datele de logare la conturi Gmail, Facebook, Apple şi PayPal, au fost publicate de hackeri pe un forum. Autorul postării spune că toate parolele au între şase […] The post Hackerii au atacat din nou. Peste opt miliarde de oameni au rămas fără parole appeared first on Cancan.

Hackerii au atacat din nou. Peste opt miliarde de oameni au rămas fără parole

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul portughez a încheiat un acord de a cumpăra participaţia indirectă deţinută de David Neeleman în cadrul TAP ca parte a unui plan de acordare a unui credit de urgenţă pentru salvarea companiei aeriene, relatează

Un chirurg de 34 de ani de la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad a postat pe pagina de socializare o fotografie cu mâna sa, după 4 ore în sala de operație, la o temperatură de 28 de grade Celsius, pentru o intervenție

Deutsche Bank Global Technology SRL, compania care administrează centrul de dezvoltare software din România al gigantului Deutsche Bank (DB), a obţinut în 2019 o cifră de afaceri netă de 272 milioane lei, în creştere cu 4% faţă de 2018,

Daniela Corban (24 de ani) nu are loc să joace la nicio echipă din România. Cluburile se bulucesc să aducă handbaliste străine, de multe ori fără nicio valoare Daniela Corban a făcut parte din ultima generație a României care reușea să

Peste 200 de cercetători spun că oamenii se infectează cu COVID-19 întrucât acesta circulă prin aer. Din acest motiv ei cer revizuirea recomandărilor transmise de Organizaţia Mondială a

Supranumit „Pele al handbalului”, Gheorghe Gruia a fost singurul român din istorie declarat de o federaţie internaţională drept cel mai bun jucător din toate timpurile. Un campion care putea fi recunoscut dintr-o privire, Gruia a mai fost

Autoritățile din Iran au anunțat luni un număr de 160 de noi decese provocate de noul coronavirus, în ultimele 24 de ore, potrivit AFP. Astfel, bilanțul ajunge la 11.731 de decese provocate de COVID-19

Grup Feroviar Român (GFR), cel mai mare operator privat feroviar din România, parte a grupului Grampet, controlat de Gruia Stoica, a înregistrat o scădere de 20% a activităţii de transport în aprilie faţă de martie 2020, pe fondul limitării

Autorităţile dintr-un oraş din regiunea autonomă chineză Mongolia Interioară au emis o alertă, duminică, la o zi după ce un spital a raportat un caz suspect de ciumă bubonică, informează Agerpres, citând Reuters. Comitetul pentru sănătate

Profesorii şi elevii de la mai multe licee cu profil agricol din ţară au încercat să suplinească orele de practică şi pe cele de tehnologie printr-o serie de lecţii şi probe practice filmate şi prezentate online. Înregistrările sunt

Liberalii conduc în topul preferințelor electoratului, conform ultimului sondaj de opinie realizat de Sociopol. Cercetarea sociologică a fost făcută în perioada 19-25 iunie 2020 și se referă la intenția de

Ringo Starr, fostul toboșar al legendarei trupe The Beatles, împlineşte marți, 7 iulie, 80 de ani. El a explicat de ce nu a existat un concert de reuniune al celor patru, după despărțirea din 1970 și până la moartea primului membru, John

Cu cine s-a mai iubit Andreea Bălan. Artista a fost la un pas să se mărite cu alt bărbat, înainte de George Burcea. Relația, însă, a ajuns la final după 11 luni. Andreea Bălan s-a mutat din casa părintească în Capitală, în anul 2004, unde

Un bărbat a murit, iar alţii doi au fost răniţi în urma unei explozii care s-a produs în după-amiaza zilei de marţi, 7 iulie, într-o curte de locuit din sectorul Botanica al Capitalei. La faţa locului s-au îndreptat forţele de ordine şi

Până astăzi, 7 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre

Hochland România, cel mai mare jucător de pe piaţa locală a brânzeturilor, a raportat pentru 2019 cu o cifră de afaceri de peste 441,7 mil. lei (93,2 mil. euro), în creştere cu 10,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o nouă avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă în următoarele ore în 16 judeţe, precum şi două coduri galbene de vreme instabilă ce vizează 26 de judeţe

De un eveniment teribil a avut parte un tânăr fotbalist, care se afla în timpul antrenamentelor. Acesta a fost lovit de fulge și a ajuns în stare gravă la spital. Un tânăr fotbalist, în vârstă de numai 16 ani, a avut parte de mult ghinion în

Institutul Naţional de Statistică a confirmat marţi creşterea economică din primul trimestru, nuanţând faptul că un aport în creştere l-au avut investiţiile, consumul şi exportul

Marmura este o piatră naturală, ce se formează prin metamorfoza calcarului şi este compusă din calcit, dar şi din impurităţi de fier, granit sau mangan. Chiar dacă în general culoarea sa este albă, aceasta se poate regăsi într-o multitudine