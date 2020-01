Guvernul va amâna intrarea în vigoare a legii de dublare a alocaţiilor. Orban: Cel târziu până în vară 11.01.2020

11.01.2020 Guvernul va amâna intrarea în vigoare a legii de dublare a alocaţiilor. Orban: Cel târziu până în vară Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că, cel mai probabil, termenul de intrare în vigoare a dublării alocaţiilor pentru copii va fi prorogat, pentru a se găsi susrse de finanţare. „Cel mai probabil, soluţia pe care vor merge este de a



Guvernul va amâna intrarea în vigoare a legii de dublare a alocaţiilor. Orban: Cel târziu până în vară

Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că, cel mai probabil, termenul de intrare în vigoare a dublării alocaţiilor pentru copii va fi prorogat, pentru a se găsi susrse de finanţare. „Cel mai probabil, soluţia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii”, a spus Orban, după întâlnirea cu […]

Guvernul va amâna intrarea în vigoare a legii de dublare a alocaţiilor. Orban: Cel târziu până în vară

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Producţia de energie a portu­ghezilor de la EDPR a ajuns anul tre­cut la circa 1TWh, cu 18% mai puţin faţă de energia livrată în sistem în 2017, cantitatea din 2018 fiind echi­valentul a circa 2% din producţia de energie la nivel

„A fost cel mai bun an din istoria companiei, cererea pentru preforme este în

♦ Indicele BET-NG înregistrează cel mai puternic ritm de creştere din rândul indicilor de la Bucureşti, respectiv 13,85%, pe fondul propunerilor de dividende din partea companiilor de stat ♦ La polul opus, BET-FI cu plus

Salariul mediu net în Capitală a ajuns la 3.483 de lei net în 2018, în creştere cu 6,5 % faţă de anul anterior şi cu 90% mai mare faţă de anul 2008, arată datele centralizate de ZF pe baza informaţiilor de la Institutul Naţional de

♦ În faţa avalanşei de majorări salariale în sectorul public, nota de plată este achitată de bugetul investiţiilor ♦ Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor, cheltuielile de capital (investiţiile din buget) au scăzut în

Subsidiara grupului chinez a avut o cotă de peste 25% la nivelul întregului an, păstrând prima poziţie de pe piaţa locală de

Neregulile filmate în trafic de şoferi nu sunt luate în considerare obligatoriu de poliţişti, din cauza incoerenţei legislative. În schimb, există situaţii când agenţii de la Rutieră se autosesizează după publicarea unor astfel de

Parlamentul marchează, marţi, printr-o şedinţă solemnă, 15 ani de la aderarea României la NATO, la eveniment fiind invitaţi preşedintele României, Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă, membri ai Guvernului, dar şi înalţi oficiali şi

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a negat, luni, acuzaţiile pe care i le-a adus senatorul PNL Florin Cîţu, legate de privilegiile de care beneficiază ca guvernator al Băncii Internaţionale de Investiţii, instituţie controlată de

Deputatul din partea blocului ACUM Mihai Popuşoi spune că va fi regretabil dacă niciunul dintre deputaţi nu va răspunde invitaţiei la discuţii pe care a lansat-o pentru astăzi blocul ACUM. În acest caz, politicianul spune că ACUM îşi va

Casa Albă a emis autorizaţii de securitate unor consilieri apropiaţi lui Donald Trump - în pofida unor avize defavorabile, dezvăluie o puternică comisie din Congres, relansând controversa cu privire la riscuri la adresa securităţii naţionale

Zeci de poliţişti şi jandarmi caută un urmărit naţional care a fost condamnat de Curtea de Apel Timişoara la opt ani de închisoare cu

Drumul naţional care face legătura între judeţele Suceava şi Botoşani s-a umplut de gropi şi denivelări. Asta deşi a fost reparat în toamna anului trecut. Încă de pe atunci, sătenii din comuna Adâncata au protestat în stradă pentru a

O încurcătură la morga spitalului din Petroşani a făcut ca o familie să privegheze şi să înmormânteze apoi trupul altui bărbat decât cel al rudei

Ryanair este prima companie aeriană care a devenit, în 2018, unul dintre cei mai mari 10 poluatori din Europa, o premieră pentru o companie care nu operează centrale pe bază de

Marţi expiră termenul până la care senatorii din comisia juridică trebuia să dea un aviz asupra solicitării DNA de începere a urmăririi penale împotriva preşedintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu, acuzat de luare de mită. Cererea

Alegerile prezidenţiale din Ucraina de duminică au adus în prim plan un rezultat neaşteptat la începutul cursei

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguţa Vasilescu, a avut o reacţie dură la adresa Poliţiei după ce soţul său, senatorul Claudiu Manda, a fost lăsat fără permis de conducere, fiind prins conducând cu 125 de kilometri la oră în localitate.

Compania media chineză "Home and Abroad News Press" a acordat premiul anual pentru ”News Person of the Year” (Personalitatea de știri a anului) ambasadorului României în China, E.S.

Ciclonul Idai, care a devastat sud-estul Africii între 14 şi 15 martie, a provocat moartea a peste 800 de oameni în trei ţări, Mozambicul fiind statul cel mai afectat, cu aproape 600 de persoane decedate, relevă