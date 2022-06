Guvernul suspendă angajările la stat până la finalul anului 16.06.2022

Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din administraţia publică a fost suspendată pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2022, informează ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, conform Agerpres. Guvernul a aprobat astăzi, printr-o ordonanţă de urgenţă, suspendarea ocupării prin concurs sau examen, începând cu data de 1 iulie şi până la 31 decembrie 2022, a […]

Pe 4 august, adică în două zile, se va împlini un an de la moartea interlopul Emi Pian. Chiar și acum, apropiații vin regulat să îi viziteze mormântul, care este păzit non-stop. Celebrul interlop este […] The post La un an de la moartea

Poliția rutieră avertizează că traficul pe Autostrada Soarelui, spre Litoral, este intens și se acționează pentru fluidizarea circulaţiei, în zona staţiei de taxare de la

Clubul italian Juventus Torino a anunțat luni seara că a semnat un nou contract cu Giorgio Chiellini, valabil pentru 2 sezoane, până în vara anului 2023. Chiellini va împlini în curând 37 de ani, el evoluând

Elena Irescu şi Monica Baniţă, două tinere abandonate de părinţi şi crescute în familii maternale, şi-au atins ţelurile şi au devenit studente graţie rezultatelor remarcabile obţinute la examenul de

Accidentat sâmbătă, în prima etapă a campionatului scoțian, Ianis Hagi a încercat să joace în Suedia, în Malmö - Rangers 2-1. Dar are încă dureri la glezna stângă. La încălzire, i-a spus managerului că nu poate evolua. Ianis Hagi

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) are nevoie urgentă de fonduri în valoare de 11,5 miliarde de dolari pentru lupta cu pandemia de COVID, potrivit unui draft al unui raport consultat de Reuters. Datele apar în contextul îngrijorărilor că

Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 a hotărât că autoritatea locală va salubriza terenurile neîngrijite cu proprietari, urmând ca valoarea lucrărilor să fie recuperată de la aceştia. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi

15.295 de persoane au fost vaccinate împotriva Covid-19 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate joi de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Bilanțul se încadrează în media ultimelor două zile,

Fostul deputat Alexandru Băişanu a fost reţinut pentru 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliţie Suceava, după ce a fost audiat de poliţiştii Secţiei Rurale Ipoteşti, într-un dosar de

Daniel Pavel, prezentatorul sezonului 2 al emisiunii ”Survivor” a făcut dezvăluiri despre următorul sezon. Prezentatorul spune că e pregătit să se întoarcă la cel mai iubit show. El a fost întrebat dacă ar mai prezenta […] The post

Momente de groază pentru un motocilcist. Miercuri, bărbatul a fost rănit după ce a căzut cu motocicleta într-o râpă, în zona pădurii Sloboda, din municipiul

Cel puţin 10 rachete au fost lansate, vineri, din sudul Libanului către Israel, potrivit agenţiei libaneze National News, în ceea ce pare a fi o relansare a violenţelor de-a lungul frontierei comune, scrie

Urmează două săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale, apoi se răcorește. Meteorologii spun că valorile termice încep să scadă din săptămâna 23 - 30 august, mai ales în nord

Alexandrion Group, cel mai mare producător local de băuturi spirtoase după cifra de afaceri, plănuieşte să se extindă la nivel global, iar prima fabrică pe care o va deschide ar putea fi la New York în

Cea mai aşteptată perioadă din an, cea a vacanţelor, a venit şi pentru actorii din distribuţia serialului Adela, ce va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1! Cristina

Laboratoarele Fares Bio Vital, o afacere deţinută de antreprenori români, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de aproape 102,7 mil. lei (21,3 mil. euro), în creştere cu 25% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 81,9 mil.

Se anunță un nou val de scumpiri pentru români. Benzina a depășit, deja, pragul de 6 lei, iar, în curînd, spun producătorii, pâinea va ajunge la 1,5

Un antreprenor italian a lansat primul automat de pizza din Roma. Aparatul amestecă și întinde aluatul, adaugă sosul și ingredientele și gătește pizza în doar trei minute, potrivit The New York Times. Dar, cu toate că se crede că italienii pot

CX-30 ediția 2021 este un facelift la mașina care în anul 2019 a reușit să câștige volanul de aur. La prima vedere, ar putea să nu sesizăm schimbări prea mari, însă avem de-a face cu o altă motorizare,

O barcă egipteană străveche din vremea faraonilor a fost transportată în noaptea de vineri spre sâmbătă către noua ei casă, Marele Muzeu Egiptean, care va fi inaugurat în curând lângă piramidele din Giza, scrie BBC News. Barca a traversat