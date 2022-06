Guvernul a decis amânarea ratelor pentru nouă luni 30.06.2022

Guvernul aprobă, în ședința de miercuri, suspendarea plății ratelor la bănci pentru o perioadă de nouă luni, a anunțat premierul Nicolae Ciucă.

Guvernul a decis amânarea ratelor pentru nouă luni

