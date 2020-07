Grupul polonez de modă LPP are în plan deschiderea a trei magazine noi sub brandul Sinsay în 2020. Primul va fi în Colosseum Mall 30.07.2020

Grupul polonez de modă LPP, care deţine pe piaţa locală 60 de magazine sub cinci branduri - Reserved, Cropp, Mohito, House şi Sinsay , va deschide o nouă unitate sub marca Sinsay, în cadrul Colosseum Mall din Bucureşti.

Distinsă echipă ACC, aveţi două opţiuni: 1. Puneţi VOI umărul şi daţi de pământ, o dată pentru totdeauna, cu sistemul comunist-sindicalist în care subzistaţi, sau 2. Continuaţi să vă complaceţi, numărându-vă meschin mediile de 10

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) pune la dispoziţia persoanelor fizice, începând de luni, 15 iulie, ora 10:00, suma de aproximativ 20 de milioane de lei, pentru noi înscrieri în Programul Rabla

Grupul ceh ALEF, specializat în distribuţia de sisteme IT, activ în regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est, a înregistrat în 2018 cea mai mare rată de creştere a cifrei de afaceri dintre companiile medii şi mari din industria locală (cu un

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a declarat luni că va demisiona de la conducerea partidului în cazul în care candidatul social-democraţilor la alegerile prezidenţiale nu va ajunge în turul

Rusia îşi doreşte o cooperare mai strânsă cu Japonia şi China în dezvoltarea rezervelor de gaze naturale şi să atragă mai mulţi cumpărători din Asia pentru a-şi proteja companiile în faţa unor posibile sancţiuni suplimentare din partea

Locomotiva unui tren personal care circula pe ruta Podul Olt - Piatra Olt a luat foc în timpul mersului, 20 de persoane care se aflau în interior fiind transportate cu alte mijloace la destinaţie, au informat

Banca Transilvania (TLV), cea mai tranzacţionată acţiune de la bursa românească, a închis pe 15 iulie 2019 la maximul istoric 2,54 lei pe acţiune, preţ ajustat cu cele mai recente majorări de capital, ceea ce înseamnă că cea mai mare bancă

Dinamo a fost tăvălită de Viitorul, a început sezonul marii reveniri cu un 0-5 șocant pe terenul echipei lui Gică Hagi. Războiul civil a revenit în „haită”, câțiva suporteri au intrat pe teren, toți din galerie au

♦ Grupul Somaco, deţinut de fondul suedez de investiţii Oresa Ventures, a realizat în 2018 afaceri de 212,6 milioane de lei (46 mil. euro) şi un profit de 18,8 milioane de lei (4 mil. euro) ♦ Somaco are în total şase fabrici, unde se produc

Juventus a semnat un nou contract cu Konami, compania care se află în spatele jocului PES 2020. Contractul oferă drepturi exclusive japonezilor, astfel încât numele echipei italiene nu va mai apărea în cel mai cunoscut joc de fotbal, fiind

3 din 4 români îşi pun singuri un diagnostic, iar 7 din 10 români nu ajung la medic pentru controale de rutină*. Acestea au fost câteva dintre statisticile care au stat la baza campaniei de educare demarate de Reţeaua de sănătate REGINA MARIA,

Peste 230 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au fost implicaţi în acţiune amplă cu scopul prevenirii şi combaterii faptelor

Goalkeeperul David De Gea, 28 de ani, va semna în perioada următoare un nou contract pe 5 ani cu Manchester United. Presa din Marea Britanie susține că cele două părți s-au înțeles deja, iar De Gea va deveni cel mai bine plătit

Peste 1.000 de persoane fizice au trimis în primele şase luni ale anului către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) cereri de soluţionare a nemulţumirilor cu băncile sau IFN-urile, echivalentul unei

Preşedintele Senatului, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, afirmă că numirea lui Mircea Geoană în funcţia de secretar general adjunct al NATO reprezintă o reuşită pentru România, apreciind că acesta este omul potrivit la locul

Edward Iordănescu (41 de ani) s-a simțit nedreptățit de arbitru încă din prima etapă a noului sezon al Ligii 1, în care Gaz Metan a remizat cu nou-promovata Chindia Târgoviște, scor 2-2. Vezi AICI desfălurarea

FCSB a învins-o pe Milsami Orhei, 2-1, și s-a calificat în turul II din preliminariilor Europa League, scor 4-1 la general. FCSB va juca în turul II cu armenii de la Alashkert Meciul tur, 25 iulie: Alashkert - FCSB Meciul

Divizia de laboratoare medicale Synevo, parte din grupul suedezilor de la Medicover şi principalul jucător al pieţei locale de servicii de diagnostic şi analize medicale, continuă extinderea pe plan local şi anunţă inaugurarea unui centru de

Virgil Niţulescu, directorul Muzeului Naţional al Ţăranului Român, a declarat vineri că este exclusă varianta comasării a patru muzee într-un complex, fiind vorba despre o exprimare „nefericită” a Ministerului Culturii, şi că în cazul

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de inundaţii, ce vizează bazinele hidrografice Buzău, Milcov şi Râmna, de pe raza a cinci