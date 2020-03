Grupul de Comunicare Strategică confirmă primul caz de coronavirus din penitenciar 23.03.2020

Grupul de Comunicare Strategică a informat, luni, că printre persoanele confirmate pozitiv cu noul coronavirus se află și un deținut. Bărbatul ajunsese la spital escortat de poliție pentru că avea probleme medicale. La testarea realizată la acea dată privind o posibilă infectare cu coronavirus, rezultatul a fost negativ, însă el a fost diagnosticat pozitiv. Deținutul […] The post Grupul de Comunicare Strategică confirmă primul caz de coronavirus din penitenciar appeared first on Cancan.ro.

