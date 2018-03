Gripa continuă să facă ravagii! Alte două persoane au murit. Numărul total al deceselor până acum 21.03.2018

21.03.2018 Gripa continuă să facă ravagii! Alte două persoane au murit. Numărul total al deceselor până acum Gripa continuă să facă ravagii. Alte două persoane au murit din pricina ei, informează Agerpres. Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns, astfel, la 109, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor



Gripa continuă să facă ravagii! Alte două persoane au murit. Numărul total al deceselor până acum

Gripa continuă să facă ravagii. Alte două persoane au murit din pricina ei, informează Agerpres. Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns, astfel, la 109, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele două persoane care au murit din cauza gripei sunt bărbați. Unul de 28 de ani, din […] The post Gripa continuă să facă ravagii! Alte două persoane au murit. Numărul total al deceselor până acum appeared first on Cancan.ro.

Gripa continuă să facă ravagii! Alte două persoane au murit. Numărul total al deceselor până acum

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele executiv al Partidului Unităţii Naţionale (PUN), Anatol Şalaru, consideră că doar prin unirea cu România, Republica Moldova va scăpa de clasa politică actuală de la Chişinău. Potrivit lui, circa 70% dintre alegători nu au

Sintagma „5 fructe şi 5 legume pe zi“ este valabilă şi dacă vrei să slăbeşti – dar atenţie la conţinutul de glucide al fructelor din farfurie. Nu toate sunt prietenoase cu

Salvamontiştii din Neamţ au emis miercuri dimineaţă o atenţionare privind posibila producere a unor avalanşe în masivul

O aeronavă suplimentară Airbus A320 se va alătura flotei locale, ceea ce va face ca numărul total să ajungă la şapte aparate de zbor, precum şi lansarea a noi rute spre Viena în Austria şi Lyon în Franţa, a anunţat

Parlamentul a luat act de demisia directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate, Vitalie Pârlog, care a depus o cerere în acest sens la secretariatul Parlamentului, în data de 19 februarie, la o distanţă de două luni de la învestire,

Doi bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru dare de mită, deoarece au încercat să mituiască un poliţist cu 2.000 de

Sedentarismul, lipsa alimentaţiei sănătoase şi la ore potrivite, stresul toţi sunt factori care se resimt asupra organismului

Consiliul local Alba Iulia a stabilit prin bugetul aprobat pentru anul 2018 şi investiţiile mari care vor fi realizate în acest an. Excedentul bugetar de anul trecut, în valoare de 13 milioane de lei, a fost în totalitate alocat pentru investiţii.

O asociaţie din Cluj lansează aplicaţia „Share Food” prin intermediul căreia restaurantele, supermarketurile şi cantinele pot dona mâncare pentru persoanele fără

Un bărbat şi o femeie care au fost protagoniştii unei înşelăciuni cu ţigări au abandonat maşina cu care încercau să fugă de la

Un autobuz al Companiei de Transport Public (CTP) din Iaşi a fost implicat într-un accident rutier, după ce şoferul a uitat să tragă frâna de

Parlamentarii vor să schimbe regulile pentru amplasarea aparatelor radar. Conform unei propuneri legislative care a trecut de Comisia juridică a Senatului, aparatele radar ar putea fi amplasate doar pe maşinile

Coreea de Nord va trimite una dintre cele mai importante persoane din stat, Generalul Kim Yong-chol, la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Pyeongchang, scrie BBC. Generalul Kim a

Grupul pentru drepturile omului Amnesty International l-a acuzat pe Donald Trump de politici “ ale urii” şi de faptul că este o ameninţare pentru drepturile omului, scrie

Nu mai e un secret pentru nimeni ca o femeie depune eforturi intense pana isi alege perechea de pantofi dama potrivita. Avand la indemana atatea stiluri, culori si inaltimi ale tocului, a gasi o pereche de pantofi

Portile batante pot fi solutia potrivita in multe situatii. In momentul in care te gandesti sa iti protejezi proprietatea, nu e rau sa te gandesti si la instalarea unor sisteme de genul automatizari

A gasi solutii eficiente si sigure de depozitare poate reprezenta o adevarata provocare pentru cei care desfasoara diverse activitati economice. Indiferent in ce domeniu economic se desfasoara activitatea

Reff şi Asociaţii, societatea de avocaţi reprezentând Deloitte Legal în România, a asistat NEPI Rockcastle în preluarea de la Grupul Primavera Development a proiectului unui centru comercial care urmează să fie construit în zona centrală a

Skoda va prezenta în cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumită după fondatorii companiei - Laurin şi Klement. Designul al acestui model se datorează, printre

Paul Codrea, 36 de ani, a vorbit în presa din Italia despre confruntarea dintre Lazio și FCSB din Europa League și îi vede pe laziali favoriți la calificarea în optimi, chiar dacă ”roș-albaștrii” s-au impus în