Grindeanu: Timp de 30 de ani, statul a rămas dator cetăţeanului român pentru lipsa infrastructurii de transport 28.11.2021

28.11.2021 Grindeanu: Timp de 30 de ani, statul a rămas dator cetăţeanului român pentru lipsa infrastructurii de transport Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că statul român este dator românilor cu proiecte de infrastructură şi că a văzut multe proiecte şi desene, dar că acestea nu au fost puse în practică.



Grindeanu: Timp de 30 de ani, statul a rămas dator cetăţeanului român pentru lipsa infrastructurii de transport

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că statul român este dator românilor cu proiecte de infrastructură şi că a văzut multe proiecte şi desene, dar că acestea nu au fost puse în practică. Social-democratul a subliniat că anul acesta e primul în care se dau în folosinţă mai puţini kilometri de autostradă decât în anul precedent.

Grindeanu: Timp de 30 de ani, statul a rămas dator cetăţeanului român pentru lipsa infrastructurii de transport

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Cutremur mare la frontiera dintre Mongolia și

„Hoţii” și „mincinoșii”, au strigat, ieri, sindicaliștii Federației Sanitas, în Piața Victoriei. Angajații din sistemul sanitar și din asistență socială au cerut demisia Guvernului, nemulțumiți

Bayern Munchen, campioana Europei și deținătoarea Cupei Germaniei, a fost eliminată în faza „16-imilor” Cupei de divizonara secundă Kiel, la 5-6 la loviturile de departajare după 2-2 în timpul regulamentar. Surpriza serii în fotbalul

Dansul unei tinere a devenit viral în mediul online. Clipul a fost vizionat de milioane de oameni și nu datorită mișcărilor senzaționale, ci detaliul ce apare în spatele tinerei i-a surprins pe toți. O filmare […] The post Imaginile care au

Vicepremierul Kelemen Hunor a anunţat, marţi seara, că se va vaccina împotriva COVID-19, întrucât are încredere în medicină şi în ştiinţă şi ştie că acest nou tip de vaccin nu reprezintă un pericol. Declarația a fost consemnată la un

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti anunţă că, din data de 15 ianuarie, debutează etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva virusului Covid 19 şi pot fi efectuate

Al doilea an pandemic ar putea fi mai dur decât primul, având în vedere felul în care se răspândește noul coronavirus, mai ales în emisfera nordică, atrage atenția Organizația Mondială

Una dintre cântărețele care făcea furori în anii 2000 este de nerecunoscut. Componenta trupei Sexxy sau Exotic, Julia Chelaru, a pierdut lupta cu kilogramele și nu mai seamănă deloc cu cea care incita mințile […] The post Fosta

Studiile din faza incipientă ale vaccinului anti COVID-19, produs de Johnson & Johnson, arată că acesta dezvoltă imunitate, după o singură doză. Efectele secundare sunt minime și constau în dureri

Industria de transporturi din România a avut o creştere puternică în ultimii zece ani, dar 2020 şi-a pus amprenta semnificativ asupra

Continuă scandalurile în Dota 2. Andriy „Alwayswannafly” Bondarenko, unul din cei mai vechi streameri, a fost suspendat de Twitch. Ucraineanul de 29 de ani tocmai a primit ban pe platforma Twitch. Responsabilii platformei nu au dezvăluit măsurile

Peste 8.000 de buzoieni aflaţi în situaţii dificile au avut nevoie de ajutorul paramedicilor SMURD în 2020. Peste 650 dintre aceştia sunt copii. Timpul mediu de răspuns la intervenţiile la care au fost chemaţi paramedicii încadraţi la ISU

Acţiunile Norofert (simbol bursier NRF), producător de inputuri ecologice listat la bursa de la Bucureşti în primăvara anului 2020, au închis sesiunea de tranzacţionare de joi în creştere cu 11,6%, pe fondul unor tranzacţii de 2,9 mil. lei, cel

Acţionarii Fondului Proprietatea (FP), emitent cu expunere pe sectoare reprezentative ale bursei româneşti, au aprobat joi 14 ianuarie prelungirea duratei de funcţionare a Fondului până la 31 decembrie 2031, cu posibilitatea de prelungire de către

Fiica Loredanei Groza a împlinit 22 de ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Elena nu a moștenit vocea mamei sale, însă compune melodii încă de când era mică. Acum, aceasta este producător muzical la un cunoscut post de

Compania de asigurare Asimed a fost sanc­ţio­nată de Autoritatea de Supraveghere Finan­cia­ră (ASF) printr-o amendă în valoare de 50.000 de lei, împreună cu retragerea autorizaţiei de func­ţionare a societăţii, constatarea stării de

Filomena, cea mai puternică furtună de iarnă înregistrată în Spania din ultimii 50 de ani, a provocat daune de aproximativ 1,4 miliarde de euro în capitala Madrid, potrivit primarului Jose Luis Martinez Almeida, informează joi DPA și Agerpres.

Majorarea pensiilor cu 40% este din nou sub semnul întrebării. Curtea Constituțională subliniază că Parlamentul trebuie să decidă cu cât vor crește pensiile. PSD-iștii au legiferat greșit atunci când au anulat creșterea cu 14% a punctului

Al doilea an de pandemie de Covid-19 ar putea fi mai dificil decat primul, avand in vedere modul in care se raspandeste boala, mai ales in emisfera nordica, in conditiile in care circula mai multe tulpini, a avertizat, miercuri, Organizatia Mondiala a

De 30 de ani, figura lui revine obsesiv pe micile ecrane, în filmul care a ajuns să se confunde cu Crăciunul. Vrei să te simţi bătrân? Află că puştiul din Home Alone a atins prefixul de 40 de