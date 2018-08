Grevă Ryanair! Mai multe curse, anulate de pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni 10.08.2018

10.08.2018 Grevă Ryanair! Mai multe curse, anulate de pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni Greva de 24 de ore a piloţilor companiei aeriene Ryanair, care are loc vineri, care a afectat o serie de zboruri ce pleacă şi vin înspre România. Conform datelor oferite de Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, au fost anulate



Grevă Ryanair! Mai multe curse, anulate de pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni

Greva de 24 de ore a piloţilor companiei aeriene Ryanair, care are loc vineri, care a afectat o serie de zboruri ce pleacă şi vin înspre România. Conform datelor oferite de Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, au fost anulate următoarele plecări: – Zborul FR315 cu destinaţia Berlin (SFX), cu plecarea la ora 11:00; Zborul FR328 […] The post Grevă Ryanair! Mai multe curse, anulate de pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni appeared first on Cancan.ro.

Grevă Ryanair! Mai multe curse, anulate de pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

FC Viitorul își începe aventura europeană din actualul sezon al Europa League în această seară, în fieful luxemburghezilor de la Racing FC Union. Meciul care contează pentru turul I preliminar din Europa League,

Mijlocașul Kamer Qaka, 23 de ani, adus ca închizător de la Poli Iași, nu e tocmai un mijlocaș defensiv, e mai degrabă un jucător de construcție, firav și tehnic. Kamer Qaka, un mijlocaș defensiv de la Poli Iași, a devenit un fotbalist de

Fostul asistent al secretarului general al NATO, acum președinte al Bordulul Secretarului General pentru Reforma Cartierului General NATO, Sorin Ducaru, a declarat, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei că întâlnirea dintre președintele

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că în luna iunie au fost condamnaţi, în dosarele de corupţie instrumentate de instituţie, 73 de inculpaţi, prin 28 de hotărâri judecătoreşti

Stările care te cuprind de-a lungul unei zile ţin de mai mulţi factori şi este bine să ştii cum poţi să le diminuezi efectul negative. Stresul unei zile, agitaţia şi multitudinea de informaţii acumulate, îţi pot da o stare de

Senatorul PNL de Timiş Alina Gorghiu a spus, miercuri, că liderul PSD, Liviu Dragnea, are „un profil de om bolnav, de obsedat”, dedicând o oră întreagă dintr-o emisiune televizată preşedintelui Klaus Iohannis. Gorghiu a declarat, într-o

Comportamentul agresiv faţă de cei din jur afectează nu doar persoanele împotriva cărora este îndreptat, ci şi relaţiile familiale, dezvoltarea armonioasă a copiilor, dar şi comunitatea. Acest tip de comportament îl afectează şi pe agresor

România încă se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte calitatea serviciilor în Sănătate. Medicii şi autorităţile recunosc că le este complicat să concureze cu statele dezvoltate, fiind inferiori la capitolul dotare

Secţia de Radiologie a Spitalului Judeţean din Timişoara a fost dotată cu aparate de înaltă precizie. Investiţia se ridică la aproape un milion de

Un angajat al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost reţinut pentru 72 de ore, iar altul este dat în căutare, cei doi fiind vizaţi într-o cauză penală de corupere pasivă şi corupere activă. În dosar figurează încă alte patru persoane,

Horoscop 13 iulie BERBEC: Cu banii potriviti la dispozitie, esti pregatit pentru un proiect de anvergura ce va consuma si resurse financiare masive, dar si o cantitate uriasa de energie. Dar merita! Horoscop 13 iulie

Horoscop 13 iulie Berbec Este un moment bun, mai ales în prima parte a zilei, pentru a lua decizii înţelepte şi a planifică pe termen lung un demers ce vizează studii aprofundate. Dozează-ţi eforturile

Antrenorul și managerul de la FCSB trebuie să dezvolte jucători tineri pe care Becali a plătit milioane de euro, nu au libertatea de a-și alcătui lotul. Rivalele, CFR și Craiova, își lasă managementul tehnic să facă achizițiile. FCSB va

Incendiu puternic, joi, la Porţile de Fier I, în judeţul Mehedinţi. Arde un transformator de mare capacitate, iar mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinţi au fost trimise în zonă. UPDATE – Ora 18.55:

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 13 iulie 2018. Citește mai

O profesoară de limba engleză din New Jersey a fost concediată, miercuri, după ce ar fi sărutat un elev, în vârstă de 17 ani, în sala de curs, i-ar fi trimis fotografii nud și l-ar fi rugat să întrețină relații sexuale cu

Liderii europeni au fost surprinşi dându-i o mână de ajutor preşedinelui Comisie Europene Jean-Claude Juncker, care nu-şi putea ţine echilibrul în timp ce se îndrepta spre o cină de gală prilejuită de Summitul NATO de la Bruxelles. Recent,

Un bătrân de 82 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori, joi, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Braşov. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje medicale care l-au stabilizat şi l-au transportat la spital. Poliţiştii încearcă

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seară, că decizia procurorului general Augustin Lazăr de a o numi pe Laura Codruţa Kovesi într-o funcţie în Parchetul General după revocarea de la Direcţia Naţională

Veşti bune pentru zeci de mii de buzoieni. Cel mai important drum judetean din Buzău, Mărăcineni – Podul Muncii, va intra în reabilitare completă în câteva zile. Mai mult, banii necesari modernizării nu vor mai fi alocaţi prin Programul de