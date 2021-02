Grevă în Valea Jiului! Peste 100 de mineri s-au blocat în subteran, din cauza întârzierii salariilor 18.02.2021

18.02.2021 Grevă în Valea Jiului! Peste 100 de mineri s-au blocat în subteran, din cauza întârzierii salariilor Peste 100 de mineri s-au blocat în subteran, din cauza că plata salariilor a fost întârziat cu 11 zile. Salariile minerilor din Valea Jiului ar fi trebuit achitate pe 15 februarie, însă au întârziat din […] The post Grevă în Valea Jiului!



Grevă în Valea Jiului! Peste 100 de mineri s-au blocat în subteran, din cauza întârzierii salariilor

Peste 100 de mineri s-au blocat în subteran, din cauza că plata salariilor a fost întârziat cu 11 zile. Salariile minerilor din Valea Jiului ar fi trebuit achitate pe 15 februarie, însă au întârziat din […] The post Grevă în Valea Jiului! Peste 100 de mineri s-au blocat în subteran, din cauza întârzierii salariilor appeared first on Cancan.ro.

Grevă în Valea Jiului! Peste 100 de mineri s-au blocat în subteran, din cauza întârzierii salariilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Berbec Sunteţi o fire economă, această trăsătură devine ceva mai pregnantă astăzi. Aşadar investiţiile pot fi foarte inspirate în această perioadă. E posibil cât de curând să vă

Ziaristul Lluis Canut a făcut câteva dezvăluiri despre situația portarului Ter Stegen, 27 de ani, la Barcelona. „Un jurnalist a vorbit acum câteva zile cu Marc Andre ter Stegen pentru a-i oferi posibilitatea de a publica o biografie anul viitor,

Primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi în România până la finele acestei săptămâni, a declarat, miercuri, la Parlament, ministrul propus pentru portofoliul

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică şi cea mai profitabilă companie de stat din România, a scos din nou la licitaţie contractul de 1,75 mil. euro pentru alegerea consultantului propriu în vederea listării la bursă, după

Banca Europeană de Recons­trucţie şi Dezvoltare (BERD), cel mai mare investitor insti­tuţional în România, are, printre altele, rolul de a crea produse pentru a ajuta băncile să îşi asume riscuri adiţionale, a spus Alain Pilloux,

Italienii, cu peste 100 de morți din cauza epidemiei ucigașe, vor juca fără spectatori până pe 3 aprilie. Dacă întrecerea se va opri definitiv, s-ar putea lua în calcul ultima etapă completă. Și Juventus și-ar păstra titlul! CONTEXT

Viorel Mocanu, fostul agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care s-a făcut remarcat după ce a pledat la CEDO în favoarea lui Liviu Dragnea, s-a aflat în stare de incompatibilitate, anunţă Agenţia Naţională de

Noul coronavirus a devenit cel mai popular subiect din întreaga lumea. Virusul a provocat panică și a făcut numeroase victime, iar mai nou se pare că este folosit pe post de scuză pentru a scăpa de arest. Un romn, de 33 de ani a fost prins în

Marian Godină nu a ratat ocazia să o atace pe Sorina Pintea, după ce pe pagina fostului ministru al Sănătății au apărut mai multe acuzații privind modul în care este tratată în arest. „Am exclamat cu voce tare, suficient cât să mă

Un incendiu a izbucnit, luni, la o locuință din Neamț, din cauza unei

Omul de afaceri care i-a plătit fostului premier al Moldovei peste două milioane de euro pentru a cumpăra o râvnită proprietate din centrul Iașului, situată la câțiva metri de Palatul Culturii, este Cristin Zămoșteanu. Prolific dezvoltator

Arnold Schwarzenegger a devenit, fără voie, robot rusesc! Compania Promobot a construit un robot care are chipul și vocea actorului de la Hollywood, iar “Terminatorul” vrea să fie despăgubit cu 10 milioane de dolari. Promobot nu ar fi

Etapa cu numărul 24 din Liga 2 a debutat vineri, 6 martie, cu partida dintre CS Mioveni și Gloria Buzău, încheiată la egalitate, scor 0-0. Sâmbătă, 7 martie, se dispută alte 5 meciuri, duminică, 8 martie, runda fiind încheiată de duelurile

Un bărbat de 43 de ani, din Smeeni, judeţul Buzău, este acuzat că a omorât în bătaie un bătrân pentru că îi vizita frecvent iubita de 39 de ani. Bătrânul a mers într-o seară la casa femeii, însă era aşteptat de agresor, care l-ar fi

Peste 70% din numărul total al instituţiilor de credit prezente pe piaţa românească, respectiv 24 de bănci, au fost pe profit în 2019, în timp ce doar 10 au înregistrat pierderi, potrivit datelor de la

Autoritățile române au confirmat, cu puțin timp în urmă, existența unui al patrulea caz de infectare cu coronavirus în țara noastră. Persoana infectată ar fi un bărbat din Timiș. La prima testare, rezultatul a fost

Cercetătorii Universității din Hong Kong au estimat rata de mortalitate printre pacienții simptomatici care suferă de Covid-19 la 1,4%, la câteva zile după ce Organizația Mondială a Sănătății a anunțat o rată de 3,4%. Cel mai nou studiu pe

O deputată din Iran, Fatemeh Rahbar, a murit din cauza coronavirusului, potrivit agenţiei de ştiri AFP, doar ultimul dintre oficialii de la Teheran uciși de pneumonia virală care face ravagii în țară. Fatemeh Rahbar, în vârstă de 55 de ani,

Gheorghe Dincă a fost bătut cu sălbăticie în celulă de colegii săi. Bătrânul a căzut la pământ și a fost lăsat inconștient minute în șir. Potrivit surselor, criminalul din Caracal a fost desfigurat complet de ceilalți deținuți. Totul

Încarecerat în prezent la Penitenciarul Rahova, Radu Mazăre, 51 de ani, va fi mutat, la începutul săptămânii viitoare, la Penitenciarul Slobozia. Asta după ce Administrația Națională a Penitenciarelor a aprobat cererea transmisă de către