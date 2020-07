”Grenadiera” fotbalistului criticat de Gigi Becali a incendiat plaja! 29.07.2020

29.07.2020 ”Grenadiera” fotbalistului criticat de Gigi Becali a incendiat plaja! Oficial, FCSB-istul e accidentat, mijlocașul se află în perioada de recuperare, după ce a suferit o intervenție chirurgicală în urma unei accidentări. Însă, Dragoș Nedelcu nu se simte singur în această perioadă, fotbalistul se tratează pe



”Grenadiera” fotbalistului criticat de Gigi Becali a incendiat plaja!

Oficial, FCSB-istul e accidentat, mijlocașul se află în perioada de recuperare, după ce a suferit o intervenție chirurgicală în urma unei accidentări. Însă, Dragoș Nedelcu nu se simte singur în această perioadă, fotbalistul se tratează pe litoral alături de sexoasa lui iubită. ”Grenadiera” fotbalistului criticat de Gigi Becali a incendiat plaja. CANCAN.RO vă prezintă, în […] The post ”Grenadiera” fotbalistului criticat de Gigi Becali a incendiat plaja! appeared first on Cancan.ro.

”Grenadiera” fotbalistului criticat de Gigi Becali a incendiat plaja!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Scene incredibile au avut loc între Ana Maria Prodan și antrenorul Dan Alexa. Citește mai

Poliţiştii au efectuat, timp de o lună, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică – I.G.P.R., la nivelul întregii ţări, controale la sălile şi incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc. În urma neregulilor

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat sâmbătă că procesul de selecţie a unui procuror-şef european a fost blocat politic de Guvernul PSD-ALDE, iar acest proces trebuie deblocat tot

Cazul elevei din Ploieşti care nu a putut primi actele de studii pentru că a pierdut un manual avea o rezolvare foarte simplă oferită chiar de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al şcolii. Conform documentului postat pe site-ul colegiului,

UniCredit a fost desemnată de publicaţia internaţională de business Euromoney drept cea mai bună bancă în domeniul Wealth Management şi Transactions Services în Europa Centrală şi de Est (CEE), precum şi cea mai bună bancă din Italia,

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că vor fi realizate patru obiective prioritare pentru judeţul Teleorman, Autostrada Sudului, podul peste Dunăre de la Zimnicea şi reabilitarea a două

Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa în față la finalul meciului de Liga 1 dintre Astra și FC Botoșani, scor 2-2. Impresara a povestit pe îndelete episodul într-o intervenție la GSP Live. „A fost o reacție

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) pune la dispoziţia persoanelor fizice, începând de luni, 15 iulie, ora 10:00, suma de aproximativ 20 de milioane de lei, pentru noi înscrieri în Programul Rabla

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală susţine că şi-a îndeplinit programul de colectare stabilit prin legea bugetului, după ce în luna iunie a reuşit să colecteze venituri bugetare în sumă de 23,10 miliarde de lei. Această

Investiţiile străine directe au scăzut în primele cinci luni din 2019 cu circa 10,2% faţă de perioada similară a anului trecut, la 1,491 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Naţională

Aparent, nici că se putea veste mai bună decât aceea că, în fine, d-na Carmen Dan nu mai face parte, începând de ieri, din

Agenţia de turism online eSky, cu acţionariat polonez , a intrat pe piaţa din Africa de Sud, de proces ocupându-se Marius Turbatu, HUB Manager eSky România şi Global Expansion Director in cadrul eSky Group. Astfel, serviciile companiei sunt

3 din 4 români îşi pun singuri un diagnostic, iar 7 din 10 români nu ajung la medic pentru controale de rutină*. Acestea au fost câteva dintre statisticile care au stat la baza campaniei de educare demarate de Reţeaua de sănătate REGINA MARIA,

Peste 1.000 de persoane fizice au trimis în primele şase luni ale anului către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) cereri de soluţionare a nemulţumirilor cu băncile sau IFN-urile, echivalentul unei

Acţiunile Oil Terminal (OIL), cel mai mare terminal portuar din România, au închis şedinţa de tranzacţionare de miercuri în creştere cu 13,8%, la preţul de 0,28 lei, atingând astfel cea mai ridicată valoare a preţului din

O dilemă falsă, pentru că profitorii care beneficiază de actualele cheltuieli bugetare, exagerate, sunt mult mai puţini în comparaţie cu cei care ar saluta o astfel de măsură. Înţeleg că Dăncilă este prizoniera „nobililor” locali, dar

Perseus este una din cele mai importante nave aflate în dotarea autorităţilor române, fiind un element vital pentru asigurarea unui transport fluvial eficient pe

Edward Iordănescu (41 de ani) s-a simțit nedreptățit de arbitru încă din prima etapă a noului sezon al Ligii 1, în care Gaz Metan a remizat cu nou-promovata Chindia Târgoviște, scor 2-2. Vezi AICI desfălurarea

Trei sferturi (75%) din declinul populaţiei României între anii 2000 şi 2018 (de la 22,4 milioane, la 19,5 milioane) se datorează emigrării, diaspora românească fiind a cincea cea mai mare din lume,

“Acolo unde cântă racii” Acolo unde cântă racii, incendiarul roman de debut semnat de Delia Owens este cel mai bine vândută carte în 2019, conform NPD BookScan. Volumul publicat de Editura Pandora