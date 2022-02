Greierele de casă, declarat aliment de Comisia Europeană. Este a treia insectă autorizată pentru consum în UE 11.02.2022

11.02.2022 Greierele de casă, declarat aliment de Comisia Europeană. Este a treia insectă autorizată pentru consum în UE Greierele de casă (Acheta domesticus) a fost autorizat joi de Comisia Europeană ca aliment nou în Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat transmis de Executivul comunitar, citat de Agerpres. Este a treia insectă declarată sigură pentru a fi



Greierele de casă, declarat aliment de Comisia Europeană. Este a treia insectă autorizată pentru consum în UE

Greierele de casă (Acheta domesticus) a fost autorizat joi de Comisia Europeană ca aliment nou în Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat transmis de Executivul comunitar, citat de Agerpres. Este a treia insectă declarată sigură pentru a fi mâncată de om, după viermele de făină și lăcusta călătoare. Potrivit autorizației, greierele de casă se poate consuma […]

Greierele de casă, declarat aliment de Comisia Europeană. Este a treia insectă autorizată pentru consum în UE

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Medicul Gheorghe Burnei de la Spitalul „Marie Curie” din Capitală a fost condamnat definitiv la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare, de către judecătorii Curţii de apel

Un incendiu s-a produs în cursul nopţii de marţi spre miercuri la baza sportivă FCSB din Berceni. Mai multe autospeciale au intervenit. Din primele informaţii, incendiul a avut loc la primul etaj al unui

Valentin Crețu (32 de ani), fundașul ajuns rezervă la FCSB pentru că refuza prelungirea contractului, s-ar fi decis să accepte în cele din urmă un nou acord cu roș-albaștrii. Se încheie, în sfârșit, discuțiile din jurul lui Valentin

New York Times spune că așa și așa, mai degrabă nu, dar există și o altă perspectivă. The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului

Doi bărbaţi din Argeş au fost surprinşi în timp ce se masturbau lângă Palatul Copiilor, respectiv Colegiul Naţional I.C.

Nimeni nu este mai norocos decat cel care crede în norocul său, iar șansa a făcut ca Roxen să fie al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, în prima semifinală a evenimentului. Ordinea de

Horoscopul zilei de 1 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător au toate șansele să se îndrăgostească și să înceapă o nouă relație. Contextul

Bărbatul care a lovit un jandarm în timpul participării la protestul organizat, luni seara, în Piața Universității, a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea procurorilor de

Bianca Andreescu (20 de ani, 9 WTA) a învins-o pe Maria Sakkari (25 de ani, 23 WTA), scor 7-6, 3-6, 7-6, și s-a calificat în finala turneului WTA de la Miami. Bianca Andreescu nu a mai ajuns într-o finală de la câștigarea US Open. După o partidă

O nouă variantă a coronavirusului a fost descoperită în Brazilia, au anunţat miercuri autorităţile sanitare ale țării sud-americane. Oamenii de ştiinţă au identificat varianta în oraşul Sorocaba, în apropiere de Sao Paulo, şi efectuează

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, Compania Naţio­nală de Administrare a Infras­tructurii Rutiere (CNAIR) şi Compania Naţională de In­vestiţii (CNI) sunt au­torităţile care ocupă po­diu­mul în clasamentul celor mai valoroase

Închiderea magazinelor, în weekend, la ora 18.00, a provocat nemulțumiri. Sunt presiuni uriașe asupra Executivului să modifice această regulă. Proprietarii de magazine spun că, dacă restricția se va menține, vânzările lor vor scădea și cu

Autorităţile locale ar trebui să trateze serios schemele de finanţare pentru companii, având în vedere că situaţia firmelor locale este foarte gravă din cauza lipsei de fonduri din piaţă, spune Roxana Mircea, managing partners, REI Advisors,

Un cadavru a fost găsit sâmbătă după-amiază, într-un desiș, pe un câmp, între localitățile Mișca și Vânători. Din primele informații, transmise de reprezentanții IPJ Arad, îmbrăcămintea și încălțămintea sunt identice cu hainele

Dacă secolul XVIII în Ţara Românească eram, după cum ne spune istorica şi scriitoarea Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, ,,în şalvari şi cu işlic”, în secolul XXI, în Bucureşti, guvernanţii sunt ,,în trening şi cu lopata de plantat

Localurile a căror activitatea va fi suspendată pentru 15 sau 30 de zile în urma nerespectării măsurilor anti-Covid vor rămâne închise chiar dacă vor contesta decizia în instanță, potrivit proiectului de modificare a legii pus joi în

Cele 27 de state UE nu au reuşit să se înţeleagă în privinţa redistribuirii a 10 milioane de doze de vaccin anti-COVID de o manieră care să ajute ţările cu probleme de aprovizionare, după ce mai multe state au acuzat că au fost tratate

Staţia de metrou Tudor Arghezi, care continuă, la sud, magistrala Pipera-Berceni, va fi gata în trimestrul al patrulea din 2022, fiind construită de o asociere formată din patru companii, care lucrează în acest moment la execuţia

Poliţiştii din Botoşani cer sprijinul populaţiei pentru identificarea a cinci adolescente care au fugit, sâmbătă, dintr-un centru de plasament din municipiul Dorohoi, informează Agerpres. Toate cele cinci adolescente au obţinut învoire pentru

Monica Gabor ar putea să fie obligată de lege să achite o parte din datoriile unei firme în care a fost acționară împreună cu soțul ei, Irinel Columbeanu, acum ajuns „la sapă de lemn”. Se […] The post Monica Gabor, în postura de ai