GreenGroup, deţinut de fondul Abris, a cumpărat SIGAD, un dezvoltator de software pentru raportare de mediu. SIGAD a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 1,7 mil. lei, în creştere cu 49% faţă de anul precedent 21.07.2022

21.07.2022 GreenGroup, deţinut de fondul Abris, a cumpărat SIGAD, un dezvoltator de software pentru raportare de mediu. SIGAD a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 1,7 mil. lei, în creştere cu 49% faţă de anul precedent Grupul de firme Green Group, activ în domeniul reciclării, controlat de fondul de investiţii Abris, a cumpărat dezvoltatorul român de software pentru raportare de mediu SIGAD, ocazie cu care a lansat o divizie nouă în grup, sub numele „Circular



Grupul de firme Green Group, activ în domeniul reciclării, controlat de fondul de investiţii Abris, a cumpărat dezvoltatorul român de software pentru raportare de mediu SIGAD, ocazie cu care a lansat o divizie nouă în grup, sub numele „Circular Innovations“.

Casa Albă i-a răspuns unui translator afgan care l-a salvat pe Joe Biden în 2008 dintr-o furtună de zăpadă şi care se ascunde acum de

FC Barcelona a anunțat fotbalistul care va prelua tricoul cu numărul 10, lăsat vacant după plecarea lui Messi la PSG. Catalanii au decis ca Ansu Fati (18 ani) să fie noul „decar” de pe Camp Nou. Spaniolul crescut în celebra academie „La

Rezultatele unui studiu publicat în jurnalul ştiinţific The Lancet arată că persoanele vaccinate cu schema completă au un risc de peste 70% mai mic să fie spitalizate după ce s-au infectat cu COVID-19, comparativ cu cele nevaccinate, relatează

Un cutremur a avut loc noaptea trecută în zona

Iniţiat în urmă cu şase ani într-un liceu din Focşani, concursul prin care elevii erau îndemnaţi la lectură, pe care să o transpună apoi, cu ajutorul multimedia, într-un trailer, a devenit fenomen şi a luat amploare la nivel naţional, ba

În spitalele din ţară se internează din ce în ce mai mulţi pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, avertizează ministrul Sănătăţii. Ioana Mihăilă a vizitat Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, care „a intrat zilele astea în valul

Moneda naţională a atins joi un nou maxim istoric în raport cu leul, în condiţiile în care cursul calculat de Banca Naţională a României (BNR) a fost de 4,9386 lei/euro, în creştere cu 0,41 bani (0,08%)

Preliminariile Cupei Mondiale din 2022 au ajuns în etapa a patra, un moment decisiv în cursa pentru Qatar, în care SuperSurprizele trebuie să confirme și să încerce să se înscrie cu șanse în lupta pentru calificarea directă sau pentru

Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, a anunţat, la Digi24, că liberalii îl susţin pe premierul Florin Cîţu şi îi aşteaptă pe cei de la USR-PLUS să facă o nouă nominalizare pentru Ministerul Justiţiei. Rareş Bogdan a precizat că PNL

Va fi un spectacol inedit de sunet şi lumină la deschiderea stagiunii 2021-2022, au anunţat reprezentanţii Operei din

Billel Omrani (28 de ani), atacantul lui CFR Cluj, ar fi fost ofertat de Rizespor, echipă din prima ligă a Turciei. CFR Cluj își poate pierde omul de gol înainte de finalul perioadei de mercato. Billel Omrani continuă să atragă interesul

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2021, după ce a învins-o cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe Elena Rybakina […] The post Simona Halep s-a calificat în optimile US Open

Comitetul Judeţean pentru Urgenţe Ilfov a anunţat că, de mâine, 4 septembrie, vor intra în vigoare noi restricţii la nivelul localităţii Chiajna. Rata de incidenţă a infecţiilor cu noul coronavirus a ajuns la 2,12 la mia de

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a precizat, joi, că rata de vaccinare anti-COVID în rândul personalului din Învăţământ este de 60%. În plus, oficialul a anunţat că pe 8 septembrie, cu cinci zile înainte de începerea noului an şcolar,

Angelina Jolie a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că s-a temut pentru siguranţa copiilor săi în timpul căsătoriei cu Brad Pitt şi a criticat guvernul SUA pentru că nu a făcut mai mult pentru a proteja drepturile minorilor.

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF, o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, fie că este politic, social, cultural,

Evoluţiile din sfera economiei şi a politicii, împreună cu climatul de pe pieţele internaţionale, au dus la creşterea ratei de dobândă la titlurile de stat pe scadenţa 10 ani cu 5,3% în

Premierul Florin Cîţu a declarat sâmbătă, 4 septembrie, la Arad, că mesajul transmis USR-PLUS de preşedintele Klaus Iohannis, în contextul crizei politice din coaliţia de guvernământ, reprezintă un apel la responsabilitate, informează

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, prezent vineri seara la recepţia oficială a heliportului construit pe platforma Spitalului Judeţean de Urgenţă din Bistriţa, a declarat