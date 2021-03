Green Resort Bran: În 2019, circa 70% dintre turişti erau străini, însă în 2020 ponderea acestora a fost de doar 1%“. Complexul de zece case din comuna Bran, judeţul Braşov, cu o capacitate de cazare de 56 de persoane, a avut în 2020 o creşter 18.03.2021

18.03.2021 Green Resort Bran: În 2019, circa 70% dintre turişti erau străini, însă în 2020 ponderea acestora a fost de doar 1%“. Complexul de zece case din comuna Bran, judeţul Braşov, cu o capacitate de cazare de 56 de persoane, a avut în 2020 o creşter Green Resort Bran, deţinut de doi antreprenori români, Nicolae şi Alexandra Blaj Brezeanu, a avut anul trecut o creştere de 40% a



Green Resort Bran: În 2019, circa 70% dintre turişti erau străini, însă în 2020 ponderea acestora a fost de doar 1%“. Complexul de zece case din comuna Bran, judeţul Braşov, cu o capacitate de cazare de 56 de persoane, a avut în 2020 o creşter

Green Resort Bran, deţinut de doi antreprenori români, Nicolae şi Alexandra Blaj Brezeanu, a avut anul trecut o creştere de 40% a veniturilor.

Green Resort Bran: În 2019, circa 70% dintre turişti erau străini, însă în 2020 ponderea acestora a fost de doar 1%“. Complexul de zece case din comuna Bran, judeţul Braşov, cu o capacitate de cazare de 56 de persoane, a avut în 2020 o creştere de 40% a încasărilor

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Dacă te afli pentru prima dată în fața unei liste cu evenimente din sport și vrei să înțelegi cum funcționează matematica din spatele câștigurilor obținute, este important să te familiarizezi cu un concept-cheie al pariurilor

Stadionul Steaua este gata în proporţie de 80%, potrivit unui comunicat al Asociaţiei Steliştilor 47. Beneficiarul stadionului va fi MApN, iar acolo va juca doar CSA Steaua. Pe arena din Ghencea se vor putea

Coronavirusul se răspândește rapid în Statele Unite ale Americii. Orașul New York, principalul focar, primește întăriri din zonele mai puțin afectate. SUA este țara cu cele mai multe cazuri confirmate de COVID-19, peste 176.000. Orașul New

Prinţul Albert de Monaco, anunţat pozitiv pe 19 martie, s-a vindecat după infectarea cu coronavirus şi se simte bine, a informat Palatul într-un comunicat. „Medicii care îl îngrijesc pe Alteţa Sa Serenisimă Prinţul Albert II de când a

Sărbătoare 30 martie 2020 - Astăzi se pomenește un sfânt important în bisericile de la noi din

USLM vrea testarea pentru coronavirus a tuturor angajaţilor, după ce un angajat a fost testat pozitiv. După ce a fost primul caz confirmat de coronavirus printre angajaţii Metrorex, preşedintele

În aceste vremuri de izolare cauzată de pandemia cu SARS-COV-2, SANADOR se adaptează nevoilor momentului şi lansează platforma Dr. Sanador- Consultaţii Medicale Online. Sistemul permite o interacţiune virtuală live cu medicii noştri în

Ministrul Marcel Boloș anunță decontarea din fonduri europene a echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie medicală care vor ajunge in spitale, în limita unui plafon de 350 de milioane de

Rezultatul expertizei medico-legale în cazul crimei multiple de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca a ajuns pe masa procurorilor, care vor decide dacă vor solicita sau nu o contra-expertiză. Concluzia medicilor legişti arată că atacul a venit pe

Ford a lansat noul Kuga, nu în Spania, cum era programat, ci în mediul online. Cea de-a treia generație a SUV-ului Ford se bazează pe platforma pe care a fost construit și Focus. Circa 70% din elemente sunt

Aproape o treime dintre angajaţi lucrează de acasă şi tot atâţi sunt de părere că actuala criză generată de coronavirus va mai dura 1-2 luni, principala provocare privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu ţine de lipsa unei comunicări

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a donat luni suma de 10.000 de lei pentru achiziţionarea de materiale de protecţie destinate voluntarilor care se implică, prin intermediul site-ului "Ajută cu bucurie", în sprijinirea persoanelor

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis o scrisoare deschisă Italia în care își cere scuze din partea UE pentru că nu a sprijinit Italia încă din primele zile de criză provocată

Ciprian Deac povestește cea mai amuzantă fază traită în interiorul unei echipe: „Eram la restaurant, a plecat la baie, iar când s-a întors la masă, era dezbrăcat

Coronavirus România - S-a intrat in scenariul 4 dupa ce am depasit 2.100 de cazuri la noi in

Ministerul de Finanţe a împrumutat joi de la bănci 598 miliaone lei în două licitaţii de titluri de stat, sub nivelul programat, de un miliard de lei, cererea venind din partea a şase dealeri

Activitatea agenţilor imobiliari s-a diminuat cu aproximativ 75% la nivelul Capitalei, în ceea ce priveşte volumul tranzacţiilor, în martie 2020, estimează Freedom Group, companie de consultanţă imobiliară fondată de către antreprenorul în

Guvernul are, pe ordinea de zi de joi, o Ordonanţă de Urgenţă care prevede transferarea ajutoarelor primite de la Uniunea Europeană, constând în produse de igienă, către persoanele aflate în izolare sau carantină, din cauza epidemiei de

Începând cu data de 3 aprilie intră în vigoare O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, a anunţat IPJ Călăraşi. Astfel, se modifică valoarea

Un vaccin pentru coronavirus fost descoperit, culmea, de un gigant al producției de tutun, plantă care fumată atacă plămânii, la fel ca și noul coronavirus. Secvența genetică a coronavirusului a fost clonată și introdusă în plantele de