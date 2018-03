Grav incident într-un autobuz RATB. Un pensionar i-a tăiat venele unui călător! 17.03.2018

17.03.2018 Grav incident într-un autobuz RATB. Un pensionar i-a tăiat venele unui călător! Un grav incident s-a petrecut într-un autobuz din Capitală, sâmbătă după-amiază. Un bărbat a fost tăiat de un alt călător în urma unui scandal și a pierdut mult sânge. Poliția a deschis o anchetă. Din primele cercetări ale Poliției,



Grav incident într-un autobuz RATB. Un pensionar i-a tăiat venele unui călător!

Un grav incident s-a petrecut într-un autobuz din Capitală, sâmbătă după-amiază. Un bărbat a fost tăiat de un alt călător în urma unui scandal și a pierdut mult sânge. Poliția a deschis o anchetă. Din primele cercetări ale Poliției, scandalul a izbucnit după ce un pensionar s-a urcat în autobuz cu mai multe bagaje voluminoase, […] The post Grav incident într-un autobuz RATB. Un pensionar i-a tăiat venele unui călător! appeared first on Cancan.ro.

Grav incident într-un autobuz RATB. Un pensionar i-a tăiat venele unui călător!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 60% din localităţile Republicii Moldova vor vota Unirea cu România până la finele lui 2018. S-a început cu o localitate pe zi şi s-a ajuns şi la patru-cinci. Dar acesta este doar vârful aisbergului: multe aşteaptă 27 martie 2018 sau 1

Un bătrân din judeţul Botoşani a fost găsit mort la marginea unui drum sătesc. Acesta ar fi decedat din cauza frigului, după un drum cu atelajul hipo până în satul

Sarmizegetusa Regia se va redeschide pentru public de luni, 19 februarie. În ultimele săptămâni, accesul turiştilor a fost interzis în incinta cetăţii dacice din Munţii

Producătorul de cărămizi Cemacon a înregistrat anul trecut un profit net de 13,2 milioane lei, cu 58% mai mare faţă de cel din 2016, conform datelor preliminare transmise Bursei de

Mihai Stoica le atrage atenția jucătorilor lui FCSB și spune că echipele mari au probleme în campionat după un meci bun făcut în cupele europene. "Se știe că, după meciurile din cupele europene, și echipele din campionatele

La aproape nouă ani după meciul de pomină dintre Chelsea şi Barcelona, din returul semifinalelor Ligii Campionilor, încheiat cu scorul de 1-1, Tom Henning Ovrebo, arbitrul acelei întâlniri, a admis că a avut o prestaţie foarte

Dinamo și FCSB se întâlnesc în această seară, de la ora 20:45, în etapa cu numărul 25 a Ligii 1, în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV, liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.RO. VEZI AICI LIVETEXT

Deportivo La Coruna, echipa atacantului Florin Andone, se luptă să evite retrogradarea și se deplasează sâmbătă pe terenul lui Alaves, o altă formație amenințată de spectrul ligii secunde. Barcelona și Real Madrid joacă pe terenurile unor

Cercetătorii au dort să afle care sunt obiceiurile alimentare și stilul de viață al locuitorilor din țările cu cel mai scăzut risc de infarct. Citește mai

Peste o mie militanţi de extremă-dreaptă îmbrăcaţi în negru au manifestat sâmbătă seară pe străzile oraşului Sofia, cu torţe în mâini, în memoria unui general bulgar pro-nazist. La marş au participat membrii ai grupurilor de extremă

Două distrugătoare ale marinei militare americane, înarmate până în dinţi, se află în Marea Neagră pentru a consolida prezenţa SUA în această regiune şi pentru a-şi linişti

Producătorii agricoli care vând în pieţe vor fi obligaţi să afişeze o etichetă de produs mai detaliată care să conţină, pe lângă preţ, şi alte informaţii, precum data obținerii produsului sau localitatea de origine. Totodată, ei vor

Petra Kvitova a câştigat turneul de la Doha, după ce a trecut în finală de Garbine Muguruza, într-un meci disputat în trei

Naţionala de rugby a Spaniei a învins reprezentativa României cu scorul de 22-10 (13-3), în etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, într-o partidă

Regizorul şi producătorul Idrissa Ouédraogo a murit duminică la Ouagadougou la vârsta de 64 de ani, a anunţat Uniunea naţională a cineaştilor din Burkina Faso

Dinamo și FCSB se întâlnesc în această seară, de la ora 20:45, în etapa cu numărul 25 a Ligii 1. ECHIPELE DE START Dinamo: Penedo - Romera, Maric,

Câteva zeci de persoane s-au adunat duminică seara în faţa sediului Direcţiei Naţionale Anticorupţie, manifestându-şi nemulţumirea faţă de conducerea instituţiei. Protestatarii

La extragerea Loteriei Bonurilor Fiscale de duminică, 18 februarie, au ieşit din urne numerele 30 reprezentând ziua de emitere (30 ianuarie 2018) şi 501 reprezentând valoarea bonurilor câştigătoare - între 501 şi 501,99

Problemele financiare au răpus-o pe Olimpia Satu Mare, care nu va mai continua în sezonul din Liga a 2-a. Echipa din Satu Mare a fost penalizată de comisiile FRF cu 50 de puncte din cauza litigiilor cu foștii fotbaliști. Pe pagina de Facebook a

Martin Fourcade a câștigat la fotofiniș cursa de 15 kilometri mass start. O legendă este în curs de consolidare. Francezul a început Olimpiada din Coreea de Sud cu capul plecat, apoi a recuperat spectaculos, cu două medalii de aur.