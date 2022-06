Grav accident de muncă la o fostă fabrică de mobilă din Vaslui. Un bărbat a fost strivit de o grindă 14.06.2022

14.06.2022 Grav accident de muncă la o fostă fabrică de mobilă din Vaslui. Un bărbat a fost strivit de o grindă Accidentul de muncă a avut loc în localitatea Negreşti, Vaslui, la fosta fabrică de mobilă. Din primele informaţii, o grindă a căzut peste un bărbat de 46 de ani, provocându-i multiple traumatisme la nivelul toracelui, abdomenului şi coloanei



Grav accident de muncă la o fostă fabrică de mobilă din Vaslui. Un bărbat a fost strivit de o grindă

Accidentul de muncă a avut loc în localitatea Negreşti, Vaslui, la fosta fabrică de mobilă. Din primele informaţii, o grindă a căzut peste un bărbat de 46 de ani, provocându-i multiple traumatisme la nivelul toracelui, abdomenului şi coloanei vertebrale.

Grav accident de muncă la o fostă fabrică de mobilă din Vaslui. Un bărbat a fost strivit de o grindă

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Retailerul german de modă Hugo Boss lucrează în România cu nouă fabrici de haine, accesorii şi pantofi, care adună peste 1.500 de salariaţi şi afaceri de peste 225 mil. lei în 2020, arată o analiză ZF pe baza datelor

După o perioadă în care a lipsit din mediul virtual, Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a revenit cu o imagine pe Instagram. În fotografie, adolescenta de 14 ani pare abătută, iar cei care o urmăresc au reacționat imediat.

Sezonul 2021/2022 din Liga 2 a debutat astăzi cu 7 partide. În cel mai tare meci al zilei Petrolul a învins-o pe Poli Iași, scor 2-0. Sezonul 2021/2022 din Liga 2 are în componență 20 de formațiiLa finalul sezonului regulat, primele 6

Cazurile de enterocolită se înmulțesc pe litoral pentru ca mâncarea este ținuta în condiții improprii. Unele fast-food-uri pot fi adevărate focare de infecție, spun medicii, anunță Realitatea PLUS. Din fericire, majoritatea celor care s-au

Un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă seara, la groapa de gunoi din Arad, informează publicaţia locală Special Arad. Potrivi ISU, a fost emis un mesaj Ro Alert pentru localitățile de pe direcția de propagare a fumului. ISU Arad anunţă

Partida de box dintre britanicul Frazer Clarke (29 de ani) și cea dintre francezul Mourad Aliev (26 de ani), de la categoria supergrea, s-a terminat cu scandal. Disputa a fost oprită de arbitru în finalul rundei a doua și Clarke a fost declarat

România se confruntă cu un val de caniculă, iar anul 2021 este cel al fenomenelor extreme. Din cauza temperaturilor ridicate și-au făcut apariția furtunile uscate. Emisiile de carbon, gazele cu efect de seră, oceanele devin […] The post

Fostul cardinal american Theodore McCarrick a fost inculpat pentru agresiune sexuală asupra unui adolescent, devenind cel mai înalt cleric catolic urmărit penal în SUA pentru fapte legate de uriaşul scandal de violenţe sexuale în rândul

Patru persoane au fost rănite, noaptea trecută, în urma unui joc de artificii organizat la o pensiune din comuna Perişor, judeţul Dolj, potrivit

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că, în urma demersurilor făcute de Ambasada României la Muscat, autorităţile omaneze au confirmat decesul unui cetăţean român aflat la bordul navei "Mercer Street", precizând că natura exactă a

Hugh Jackman, cunoscut publicului pentru roluri absolut fabuloase, dar mai ales pentru cel al lui Wolverine din seria X-Man, a dezvăluit că a fost supus unei biopsii pentru a afla dacă are cancer. Actorul a […] The post Hugh Jackman, supus unei

Promettre c'est noble. Ein mann, ein wort. Nothing weights lighter than a promise. Noi le avem pe ălea cu capul plecat şi hoţul neprins Pe Dinamo, dacă n-o omori, îţi ia gâtul. Voluntari şi Clinceni tocmai au aflat.

Durere fără margini după un accident care a avut loc în Bacău, în care și-au pierdut viața șapte persoane, între care doi copii, iar alţi cinci oameni au fost răniţi în urma impactului frontal dintre un autoturism şi un microbuz. La o

Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 a hotărât că autoritatea locală va salubriza terenurile neîngrijite cu proprietari, urmând ca valoarea lucrărilor să fie recuperată de la aceştia. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi

Jocurile Olimpice se vor încheia, în mod oficial, la data de 8 august. Adică, peste patru zile. Şi pe măsură ce se împuţinează zilele rămase, scad şi şansele tricolorilor de a-şi îmbunătăţi

Betano aduce o nouă dimensiune în lumea pariurilor online și face totul mai simplu. Poți să joci pe Betano și fără să ai neapărat un card sau cont bancar. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te îți deschizi cont. După

Rezultatele studiului sunt cele mai recente din testul Real Time Assessment of Community (REACT-1) efectuat de Imperial College din Londra, care monitorizează nivelurile de infecție COVID-19 de-a lungul timpului în toată Anglia. Testul PCR este

Noi detalii din ancheta privind arestarea miliardarului grec care a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria și a fugit de la locul faptei, venind în România, au fost făcute publice. Acesta a fost prins într-un imobil din Măgurele, unde a vrut

Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana (20 ani) a fost învinsă joi dimineața, în primul tur al categoriei 53 kg, la lupte feminine, de la Jocurile Olimpice de Tokyo 2020, de sportiva belarusă

În vârstă de 44 de ani, fostul mijlocaş al celor de la Leverkusen, Chelsea sau Bayern Munchen a primit o veste devastatoare, în noaptea de miercuri spre