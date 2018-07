Granzii din Liga I au căzut la simulare, înaintea examenelor europene 24.07.2018

CFR Cluj, FCSB și FC Viitorul au arătat rău la debutul în noua ediție a Ligii I. Prima echipă a remizat pe teren propriu, iar celelalte două au jucat apatic și au fost învinse fără să marcheze.

Stiri Evenimentul Zilei

Peste 3.600 de absolvenţi ai claselor a XII-a susţin din Dolj au susţinut prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Doi elevi au fost eliminaţi de la BAC pentru fraudă, unul a fost găsit cu căşti, iar altul cu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că va vorbi cu şeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, pentru a-i cere lui Florin Iordache, preşedintele Comisiei speciale pentru legile Justiţiei, să se mişte mult mai repede cu Codul penal.

Preşedintele turc în exerciţiu, Recep Tayyip Erdogan, a fost reales în fruntea statului în urma alegerilor anticipate de duminică şi va beneficia de acum înainte de prerogative

Două seri de proiecţii de film cu intrare liberă sunt programate la Câmpina în weekendul 30 iunie – 1 iulie, în cadrul festivalului Tenaris CineLatino. Cinefilii vor putea urmări două filme de succes, unul realizat de un regizor român, premiat

Şapte universităţi din tot atâtea ţări participă la cea de-a patra ediţie a SEECS Short Film Festival, care va avea loc de joi până sâmbătă la Universitatea Naţională de Artă Teatrală

Ploile abundente au lovit părți din sudul Chinei, precum ziona autonomă Guangxi Zhuang. Cele două zile de ploi neîntrerupte au generat inundații masive care au dus la alunecări de teren catastrofale, în

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un nou dosar, în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează DNA luni. Potrivit

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, consideră că cine are pretenţii pentru o viitoare guvernare "trebuie să pună umărul la curăţarea răului generat pe obsesiile lui Liviu

Duminică, 24 iunie, a murit, în urma unei scurte suferinţe, diplomatul, interpretul şi realizatorul Radio Romania, Corneliu Ionel Ciubotaru. Jurnalistul s–a născut la 10 februarie 1952, în comuna

Preşedintele liberal, Ludovic Orban, a anunţat luni în urma şedinţei Biroului Executiv al PNL că negocierile cu diverse grupuri parlamentare, în vederea susţinerii moţiunii de cenzură,

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că nu a vorbit cu nimeni despre vreo ordonanţă de urgenţă pe tema modificării Codurilor penale. "Am vizat proiecte de acte normative, am rezolvat

Românii au început să mănânce mai mult şi mai bine, arată datele de la Statistică. Compartiv cu anul 1993, acum consumul mediu pe cap de locuitor a crescut cu 3,9 kilograme la peşte, cu 43 de kilograme

Cupa Mondiala de fotbal a cam dat peste cap viata moscovitilor. Pe strada rar se mai aude vorbindu-se ruseste, orasul este plin de suporteri care vor sa stie tot ce se intampla in jurul lor. Cei mai

O femeie din Valcea a vrut sa adune ciresele din copacul din curtea casei, dar o miscare gresita a provocat electrocutarea si caderea acesteia. Membrii echipajului SMURD din cadrul ISU „General Magheru”

Drumul naţional 11 este blocat luni după-amiaza, la ieşirea din Bârlad spre Podu Turcului, în urma unui accident rutier produs de o femeie în vârstă de 51 de ani din municipiu, care a şi rămas

În dezbaterea publică din ultimul an s-a conturat ca subiect de interes realizarea unei comparaţii între beneficiile rezultate de pe urma participării la Pilonul II de pensii versus cele obţinute din calitatea de participant la Pilonul I. Dincolo

Ministerul de Finanţe a atras luni 500 mil. lei de la bănci, la o dobândă de 4,58% pe an şi scadenţa în 2021. La licitaţie au participat şapte dealeri

Derby-ul grupei A este Uruguay - Rusia, un meci intre doua formatii care si-au castigat deja calificarea in optimi. Meciul este insa important pentru a stabili ierarhia in grupa si implicit avantajul in faza urmatoare, prin prisma intalnirii unei echipe

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General o plângere cu privire la săvârşirea infracţiunii de tratamente neomenoase aplicate în timpul regimului comunist copiilor aflaţi

Un bărbat de 33 ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, cât şi pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Poliţiştii l-au scos din maşina personală, cu care se răsturnase, după ce a intrat într-o curbă cu