Graficele care arată transformările colosale pe care le poate aduce vaccinarea 21.01.2021

21.01.2021 Graficele care arată transformările colosale pe care le poate aduce vaccinarea Un grafic care ilustrează efectele vaccinării COVID-19, apărut în New England Journal of Medicine, arată cât de bine poate funcţiona imunizarea şi cum putem ieşi din iadul pandemiei. Graficul de mai jos, furnizat de Pfizer şi BioNTech, într-un



Graficele care arată transformările colosale pe care le poate aduce vaccinarea

Un grafic care ilustrează efectele vaccinării COVID-19, apărut în New England Journal of Medicine, arată cât de bine poate funcţiona imunizarea şi cum putem ieşi din iadul pandemiei. Graficul de mai jos, furnizat de Pfizer şi BioNTech, într-un articol publicat de New England Journal of Medicine, demonstrează diferenţele dintre ratele de infecţie COVID-19 între participanţii […]

Graficele care arată transformările colosale pe care le poate aduce vaccinarea

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Florin Prunea, managerul general al echipei de fotbal Dinamo, a fost condamnat la nouă luni de închisoare cu suspendare pentru că a fost prins băut la volan. Fostul internaţional, Florin Prunea, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă

Vicepreședintele Senatului, Alina Gorghiu, propune ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, românii din diaspora să voteze pe parcursul a trei zile, așa cum s-a întâmplat la alegerile

Un mare producător de echipamente de cafea şi gătit cumpără o nouă fabrică în România şi caută să angajeze 500 de

Athletic Bilbao a învins-o pe FC Barcelona, scor 1-0, și s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. În semifinalele Cupei Spaniei s-au calificat Mirandes, Granada și Real Sociedad. Aceasta din urmă a eliminat-o pe Real Madrid. Detalii

Liderii PSD au decis vineri, într-o şedinţă restrânsă, să conteste Guvernul Orban 2 la CCR. Motivul: Klaus Iohannis ar fi declanşat un conflict juridic de natură constituţională cu Parlamentul în momentul în care l-a desemnat tot pe Ludovic

Iulia Iancu şi Medeea Haruki, mamă şi fiică, produc cosmetice organice sub brandul Iehana Cosmetics în Breaza, judeţul Prahova. Povestea businessului a început în momentul în care cele două fondatoare au mers la un târg în Bucureşti unde au

Ministerul de Externe transmite că, în prezent, România este în plin proces de transfer pentru patru cetățeni, care se află în epicentrul coronavirusului din China, orașul

De la 1 februarie vremea tinde sa se incalzeasca si mai tare, peste media perioadei, conform meteorologilor de la

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a eliminat taxele de recunoaştere şi echivalare a diplomelor pentru cetăţenii Spaţiului Economic European, într-un demers despre care Monica Anisie spune că îi va încuraja pe românii care au studiat

Un bărbat care a crescut la orfelinat și care își încearcă șansa la Românii au talent este primul concurrent care primește un Golden Buzz! Erno Varga l-a impresionat până la lacrimi pe Andi Moisescu, iar juratul a apăsat butonul auriu.

Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anunţat vineri că Guvernul pregăteşte un proiect european din fonduri nerambursabile pentru modernizarea Institutului "Cantacuzino", pentru reluarea producţiei de vaccin

Gigi Becali insistă că va primi zeci de milioane de euro pentru Man și pentru Coman, principalele ”mărfuri” pentru export. În timp ce obiectivul lui Gigi pare exagerat, din Serbia chiar pleacă jucători pe bani mulți, copii de 17-18 ani

Un turist român s-a băgat singur în carantină, după o excursie la Hong Kong, unde erau anunţate trei cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. Bărbatul a fost surprins să constate că pe Aeroportul Otopeni nu există niciun control medical pentru

Este alertă de gradul zero din nou în lumea interlopă, la mai puțin de o lună de la răfuiala mafiotă din cartierul bucureștean Tei-Toboc, în timpul căreia Bebino a fost spintecat cu o macetă de unul dintre rivalii săi, alături de care…

Iarnă veritabilă în acest weekend, în toată țara, anunță meteorologii. Vremea va fi geroasă sâmbătă și duminică, dar nu mai frig de -15 grade sau chiar -22 de grade în depresiuni. Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o

Mark Zuckerberg a anuntat ca vor urma schimbari in politica celor de la Facebook. Reteaua de socializare va incuraja libertatea de exprimare si nu va cenzura decat teroristii dar si pe cei care exploateaza copiii sau instiga la

Gigi Becali continuă să învestească în tineri și recent a dezvăluit că a făcut un număr impresionant de achiziții pentru Academia FCSB de la Berceni. „Am luat 6 jucători”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport, fără să dea mai multe

Un grup de cercetători din China a mai identificat o cale de transmitere a noului tip de coronavirus, şi anume pe cale

Două dintre conturile oficiale de Twitter ale Facebook au fost atacate cibernetic, a confirmat gigantul social media, citat de DPA. Pe conturile de Twitter ale @Facebook şi aplicaţiei sale de

UPDATE Soldatul thailandez care a ucis cel puţin 21 de persoane şi s-a ascuns peste noapte într-un centru comercial "a fost împuşcat mortal" duminică dimineaţă, potrivit poliţiei thailandeze, care a