Glume pe seama lui Ciprian Marica. Ce a apărut în CV-ul lui de fotbalist pe Wikipedia 30.04.2020

30.04.2020 Glume pe seama lui Ciprian Marica. Ce a apărut în CV-ul lui de fotbalist pe Wikipedia De-a râsu’ plânsu’! Au început să apară glumele pe seama lui Ciprian Marica. Este uluitor ce scrie în CV-ul lui de fotbalist pe Wikipedia. Lumea showbiz-ului românesc s-a cutremurat! Și asta pentru că a ieșit la iveală un amantlâc



Glume pe seama lui Ciprian Marica. Ce a apărut în CV-ul lui de fotbalist pe Wikipedia

De-a râsu’ plânsu’! Au început să apară glumele pe seama lui Ciprian Marica. Este uluitor ce scrie în CV-ul lui de fotbalist pe Wikipedia. Lumea showbiz-ului românesc s-a cutremurat! Și asta pentru că a ieșit la iveală un amantlâc al cărui protagoniști sunt Ciprian Marica și nora lui Florin Muntean, fostul patron al Transgaz. Idila […] The post Glume pe seama lui Ciprian Marica. Ce a apărut în CV-ul lui de fotbalist pe Wikipedia appeared first on Cancan.ro.

Glume pe seama lui Ciprian Marica. Ce a apărut în CV-ul lui de fotbalist pe Wikipedia

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Procurorul Ramona Bulcu, fost purtător de cuvânt al Parchetului General, s-a sinucis după ce s-a aruncat de la etajul 5 al sediului instituției. UPDATE ora 14:35. Parchetul General a anunțat oficial, într-o postare pe Facebook, că moartea

Roxana Ionescu a publicat pe o rețea de socializare prima poză cu burtica de gravidă, după ce a ținut o perioadă sarcina ascunsă. Fosta asistentă TV s-a fotografiat alături de tatăl copilului, cu care are o relație de peste șase ani.

Izvorul Tămăduirii, 3 mai 2019 // Aghiasma Mică. Izvorul Tămăduirii. În fiecare an, în prima vineri după Paşte, Biserica Ortodoxa sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii. Citește mai

Buncărul lui Adolf Hitler avea un al cincilea tunel secret pentru a permite evacuarea ocupanților, relevă un videoclip recent lansat. Asta explică ipoteza precum că dictatorul ar fi putut fugi în

Transgaz (TGN), transportatorul naţional de gaze naturale, a obţinut dreptul de a începe lucrările la conducta ”Ţărmul Mării Negre - Podişor pentru preluarea gazului din Marea Neagră”, care va traversa judeţele Constanţa, Călăraşi şi

Lumina Sfântă de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost adusă, sâmbătă seară, cu un avion special, de o delegaţie a Patriarhiei Române, condusă de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul. UPDATE: La

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează în Sâmbăta Mare o extragere ocazională a Loteriei Bonurilor Fiscale, cu prilejul Paştelui, unde vor participa bonurile emise în perioada 21 ianuarie - 31 martie 2019. Fondul de premiere este de un

Doi britanici au câştigat la o loterie cu taloane de răzuit suma de 4 milioane lire (4,6 milioane euro), însă plata le este refuză pentru că ar fi cumpărat biletul cu un card furat, informează cotidianul The Sun. Mark Goodram (36 de ani) şi

Maha Vajiralongkorn, în vârstă de 66 de ani, a fost încoronat oficial rege al Thailandei, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii în care au fost îmbinate tradiţii budiste şi

Cel puţin şase persoane au fost transportate la spital, în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri seara, pe drumul naţional 29 care face legătura între municipiile Botoşani şi Suceava, pe

În fiecare zi, pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din

Un număr pe placul lui Cheloo. Așa ar fi trebuit să fie momentul lui Ică Dumitrescu, un băiat talentat la rime, care a venit cu o poveste de la bloc, acolo unde locatarii sunt sursă de inspirație pentru melodia în primă audiție. Ică e

Un tânăr a fost legitimat şi amendat ulterior de Jandarmerie, sâmbătă, la Hunedoara, în timpul vizitei premierului Viorica Dăncilă. Bărbatul a strigat câteva sloganuri care nu o puneau într-o lumină pozitivă pe şefa

Coreea de Nord a lansat sâmbătă mai multe rachete cu rază scurtă de acţiune spre Marea Japoniei, a anunţat armata sud-coreeană, în timp ce procesul de denuclearizare a Phenianului este în impas,

O previziune a lui Nostradamus arată că nativii a șapte zodii vor cunoaşte norocul, în perioada următoare. Vor avea spor în casă, câștiguri financiare, succese pe linie și multă, multă dragoste. Citește mai

Argentinianul Marcelo Bielsa a dezvăluit că a plătit amenda primită de Leeds United pentru că un colaborator de-ai săi a spionat un antrenament al lui Derby County, fix înainte de duelul din Championship de pe 10 ianuarie. "Sancţiunea e una

La nicio săptămână de la tragedia rutieră în urma căreia Răzvan Ciobanu și-a pierdut viața, un bărbat cunoscut a murit într-un accident rutier, înregistrat aseară. Potrivit primelor informații furnizate de anchetatori, acesta nu purta

Simona Halep - Madrid LIVE VIDEO. Simona Halep va evolua în primul tur al turneului de la Madrid împotriva lui Margarita Gasparyan, numărul 65 WTA. Meciul începe duminică, în jurul orei

Sunt doar câteva zile pe an în care bucureştenii nu sunt sufocaţi de trafic. Chiar şi zilele de weekend au devenit obositoare pentru cei care se urcă la volan. De sărbători, însă, o mare parte a oraşului se goleşte. Din cele două milioane de

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut o vizită târzie, neanunţată, la Spitalul Municipal din Dej. Surprins, portarul spitalului a avut o reacţie ireală! Citește mai