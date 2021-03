Globurile de Aur 2021. Care au fost cele mai premiate filme anul acesta 01.03.2021

Globurile de Aur 2021. Care au fost cele mai premiate filme anul acesta

Globurile de Aur 2021 și-a desemnat câștigătorii. Printre cele mai premiate filme anul acesta se află „The Crown" și „Queen's Gambit". Evenimentul a avut loc online, din cauza pandemiei COVID-19. Serialul „The Crown" al Netflix a

Directorul general al Bursei de Valori Bucureşti Adrian Tănase spune că în astfel de momente cel mai mare risc este reprezentat de forţa umană, astfel că angajaţii trebuie protejaţi, iar BVB a luat decizia de a trimite 50% din personalul

Iranul a cerut un împrumut de 5 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru a ajuta la combaterea răspândirii noului coronavirus, care a măturat țara, infectând peste 10.000 de oameni și ucigând sute.Purtătorul de

Ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunţat luni, 16 martie, că în Republica Moldova în total au fost depistate 23 cazuri de infecţie cu coronavirus. În 13 cazuri este vorba despre persoane care au

Antrenorul Ion Geantă e de 40 de ani în Germania și din 2017 la o academie din Gladbeck, unde a adus și câțiva tineri jucători români. Pandemia de coronavirus le-a schimbat însă programul. Europa tremură sub presiunea tot mai mare a pandemiei

Din cauza coronavirusului, România se află, începând de luni, în stare de urgență. Motiv pentru care multe supermarket-uri și hypermarket-uri au luat o serie de măsuri pentru a combate COVID – 2019. De precizat că acestea sunt, în

Procurorii Parchetului General s-au sesizat din oficiu privind zădărnicirea combaterii bolilor în cazul senatorului PNL Vergil Chiţac, care a participat la mai multe întâlniri oficiale şi private după ce a intrat în contact cu persoană cu

Turcia a anunțat, luni, suspendarea rugăciunilor colective organizate în moschei, în contextul pandemiei de coronavirus. Suspendarea este valabilă până la noi directive, potrivit Reuters. „A

Deputatul Mircea Banias a fost testat pozitiv cu Covid-19! Acesta este singurul caz pozitiv, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului. Mircea Banias a fost testat pozitiv cu coronavirus, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a sărit, luni, la 3,04%, de la 2,97%, cât era vineri, potrivit datelor anunţate de

Air France va continua să efectueze zboruri pe ruta Bucureşti - Paris, dar îşi va adapta numărul de curse în funcţie de evoluţia situaţiei pe plan european, a anunţat compania aeriană, într-un comunicat de presă, transmis vinery de

Toate străzile, trotuarele, zonele aglomerate şi patformele de gunoi din municipiul Constanţa sunt dezinfectate cu o substanţă pe bază de

Banca Transilvania a anunţat marţi că donează 1,4 milioane de lei pentru cumpărarea unor aparate de ventilaţie mecanică, echipamente şi materiale pentru spitale de stat din

Gaz Metan trebuie să plătească o sumă consistentă lui CFR Cluj pentru a-l păstra pe Mihai Butean (23 de ani, fundaș dreapta) și din vară. Medieșenii mai trebuie să scoată din buzunar și pentru Sergiu Buș (27, atacant) și Ioan Hora (31,

Federaţia Franceză de Tenis a anunţat, marţi, amânarea turneului de la Roland Garros pentru toamna acestui an, în intervalul 20 septembrie - 4 octombrie. Decizia este una radicală, francezii încercând să speculeze o secţiune a calendarului

Bursa americană afişează în acest moment o scădere de 20% faţă de maximul record atins pe 19 februarie, de 3.386,15 puncte, distanţare care a avut loc în doar 18 şedinţe de tranzacţionare, în contextul în care tensiunile generate de criza

Roxana Vancea este îngrozită de noul coronavirus (SARS-CoV-2). Frumoasa vedetă a împărtăşit tuturor cum se protejează în această perioadă de virusul ucigaş din China şi a făcut câteva dezvăluiri despre căsătoria cu antrenorul de fitness

Liderii celor 27 de state ale Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi prin videoconferinţă şi urmau să decidă închiderea frontierelor externe ale blocului comunitar, în încercarea de a opri

Groupama Asigurări, sucursala locală a asigurătorului francez cu acelaşi nume, va acoperi în mod excepţional riscurile asociate pandemiei de coronavirus pentru clienţii actuali şi cei care vor încheia asigurare medi­cală integrală, asigurare

Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din Bosanci, Suceava, întors din Belgia pe data de 4 martie, care a intrat în contact cu aproximativ 1000 de persoane, a fost confirmat cu coronavirus. În prezent, are loc o

Decizia a fost luată miercuri de magistraţii de la tribunalul Vrancea, care au considerat că măsura arestului la domiciliu este mai