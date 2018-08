Giuliani declara: Scrisoarea lui nu are legatura cu guvernul SUA 30.08.2018

Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a spus, potrivit The New York Times, că scrisoarea sa adresată preşedintelui Klaus Iohannis nu are legătură cu guvernul american. Cotidianul...

Liceul Tehnologic ”Costin Neniţescu” este unitatea în care vor învăţa, începând din toamnă, cei peste 1.200 de elevi ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Buzău. Anunţul a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă la

După amicalul PSG – Atletico Madrid, scor 3-2, meci în care Virgiliu Postolachi a marcat golul victoriei parizienilor, s-a vorbit şi mai mult despre naturalizarea puştiului de 18

O familie din Doiceşti, cu patru fetiţe minore, are mare nevoie de ajutor, după ce anul trecut casa le-a fost distrusă de un incendiu, iar în urmă cu câteva zile tavanul casei s-a dărâmat în urma ploielor abundente. Cei şase membri ai familiei

Chinezii cred că forma nasului poate trăda caracterul unei persoane. Cârn sau încovăiat, nasul poate spune multe despre stabilitatea emoţională şi mentalitate fiecăruia dintre

Problema debutului şcolar reprezinta o preocupare atât pentru profesori, cât şi pentru părinţi. Specialiştii recomandă 4 tehnici pentru a-i ajuta pe copii să se pregătească de reînceperea şcolii cu

Ţigările electronice pot creşte riscul de cancer oral la fel de mult precum ţigările tradiţionale, potrivit unui nou studiu, notează Daily Mail. Mulţi dintre cei opt milioane de adulţi care

Coreea de Nord pare că munceşte la construcţia de noi rachete balistice, în ciuda legăturilor tot mai strânse cu administraţia Trump şi promisiunile de denuclearizare, potrivit BBC. Oficiali

Lucrările de reabilitare a căii de rulare din zona terminalului Sfântul Gheorghe vor demara pe data de 1 august, acestea urmând să dureze cel mult două săptămâni, a anunţat Regia Autonomă de

Moldova este mereu surprinzătoare, chiar şi pentru cei care au călătorit foarte mult prin România, dar nu au reuşit să afle tot ce oferă această minunată zonă, din punct de vedere turistic. În afară

Reţelele de contrabandă au vândut în România peste 4,15 miliarde de ţigarete în 2017, adică aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elveţiei şi Norvegiei, România ocupând astfel

FC Argeș și CS Balotești nu pot promova fiind cluburi finanțate de primării, dar ar putea beneficia de o derogare pentru schimbarea statutului juridic. Situație specială în Liga a 2-a, cu numai câteva zile înainte de startul

O femeie de 70 de ani, din localitatea Vața de Jos, județul Hunedoara, a murit, marți, după ce a fost luată de o viitură, în timp ce se afla în curtea casei. (Cele mai bune oferte laptopuri) Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru

Actriţa Nuami Dinescu (56 de ani) a devenit cunoscută pentru rolul Tanţei, personajul care i-a adus aprecierea celor din jur şi pe care îl interpreta în emisiunea prezentată de colega şi prietena sa, Teo Trandafir. Citește

Sute de persoane s-au adunat în Piaţa Syntagma din Atena pentru a aprinde lumânări în memoria victimelor din incendiile devastatoare din Grecia. Citește mai

Românii cheltuie cei mai mulţi bani pentru mâncare din UE. Cel puţin aşa spun statisticile Eurostat, care mai arată că noi scoatem mai mulţi bani din buzunar decât media UE pentru mâncare, sănătate sau educaţie, dar şi pentru tutun sau

După 100 de ani de existenţă ca ţară, România se poate lăuda cu numai 776 de kilometri de autostradă, deşi 100 de kilometri sunt moşteniţi de la Ceauşescu. Harta europeană a autostrăzilor prezintă, în dreptul României, doar câţiva

Selecţia jucătoarelor a început, iar fetele care vor să facă parte din noua echipă Atletic Club Onix Râmnicu Sărat trebuie să aibă între 12 şi 15 ani, să le placă fotbalul şi să frecventeze cursurile şcolare. Noua formaţie va fi

Marte, una dintre "vecinele" Terrei din Sistemul Solar, se află marţi la cea mai mică distanţă din ultimii 15 ani în raport cu planeta noastră. Această apropiere periodică oferă pasionaţilor de

Activitatea seismica s-a intensificat in Romania in ultima perioada, iar foarte multi oameni se intreaba daca un cutremur mare este iminent. Gheorghe Marmureanu a tinut sa faca lumina in acest subiect si a dezvaluit cand va veni marele seism. Folosind

Kanal D a decis să încheie colaborarea cu Bianca Drăguşanu. Prezentatoarea emisiunii "Te vreau langa mine" nu va mai continua la postul turcilor de la Dogan. Citește mai