28.02.2019 Gina Pistol & Smiley au combinat în grup o sticlă de whisky într-o cameră retrasă! Lovitură de teatru în cazul celui mai misterios cuplu din showbiz-ul românesc. După ce apropiații au anunțat despărțirea lor, CANCAN.RO, a obținut imaginile care răstoarnă totul. Gina Pistol și Smiley au ajuns cu aceeași mașină la un



Lovitură de teatru în cazul celui mai misterios cuplu din showbiz-ul românesc. După ce apropiații au anunțat despărțirea lor, CANCAN.RO, a obținut imaginile care răstoarnă totul. Gina Pistol și Smiley au ajuns cu aceeași mașină la un concert. Cu toate că s-au ferit să apară împreună, site-ul nr. 1 din România a fost pe fază și le-a […] The post Gina Pistol & Smiley au combinat în grup o sticlă de whisky într-o cameră retrasă! appeared first on Cancan.ro.

Stiri pe aceeasi tema:

Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte şase rănite după ce un bărbat în vârstă de 60 de ani a deschis focul pe o stradă din oraşul Bastia, din insula franceză Corsica, miercuri după-amiază, după

O tânără mamă a fost găsită moartă într-un apartament din Năvodari, după ce vecinii au sunat la 112, îngrijoraţi că femeia nu mai dă nici un semn de viaţă. Potrivit vecinilor, femeia nu

PSD Bucureşti a decis retragerea sprijinului politic lui Aurelian Bădulescu pentru funcţia de viceprimar al Capitalei, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele PSD Bucureşti, Gabriel

Marius Șumudică, antrenorul lui Al-Shabab, a vorbit despre transferul lui Nicolae Stanciu (25 de ani) la Al Ahli și a spus că în Arabia se vorbește de o sumă mai mică de transfer decât cele 10 milioane de euro vehiculate

După 0-2 în tur, Barcelona încearcă să revină și să își asigure calificarea în semifinalele Cupei Spaniei. Barcelona - Sevilla se joacă ACUM, nu e televizată în România, și este liveTEXT și FOTO pe GSP.RO.

Rușii au fabricat deja mai multe modele experimentale ale componentelor de nave spaţiale cu ajutorul imprimantelor 3D. De ani buni, specialiştii NASA spuneau că imprimantele 3D reprezintă o metodă eficientă de producţie a instrumentelor şi

Viceprimarul PSD al Capitalei Aurelian Bădulescu, a făcut o afirmaţie halucinantă, la Realitatea TV: "A trebuit să mint în legătură cu protestele din 10 august 2018. Citește mai

Un focar de scrapie sau „boala oii nebune” a fost confirmat într-o comună din judeţul Argeş. Peste 220 de oi urmează să fie sacrificate în Argeș. Citește mai

Fetiţa de 3 ani, transferată spre sfârşitul săptămânii trecute de la SJU Slatina, la Craiova, este între viaţă şi moarte. Totul ar fi pornit de la o erupţie pe

O adolescentă de 17 ani a încercat să îşi salveze fostul iubit de la închisoare, chiar dacă a fost victima ororilor acestuia. Iertarea i-a adus fetei o pedeapsă penală, însă tânărul a scăpat doar cu o condamnare la închisoare cu

Doar 3-5% din deşeurile menajere ale unui român sunt reciclate anual, în timp ce anul viitor acest procent ar trebui să ajungă la 50%, potrivit Comisiei Europene. România se află în prezent printre ţările cu cea mai mică rată de

♦ Dependenţa de până la 20% în ceea ce priveşte acoperirea cererii interne de energie este dublată de o dependenţă tot mai accentuată de importurile de gaze ♦ Dacă la energie „ajutorul“ a venit de la patru vecini, la gaze ecuaţia este

Românii consideră că politicienii care candidează la alegerile europarlamentare au un coeficient de inteligență scăzut, sub media stabilită de J. C. Raven (autorul testului de inteligență

PSD a exclus trei dintre cei cinci premieri pe care i-a avut partidul în ultimele două decenii, iar pe un al patrulea l-a izolat până când acesta şi-a dat demisia. Practic, în formaţiune a rezistat doar şeful Executivului aflat în

„National Geographic” a rulat un film despre concluziile trase după atâţia ani de „Air Craft Investigations” şi de specialişti ai FBI cu privire la cauzele care au provocat prăbuşirea Airbus-ului TAROM

PSD Bucureşti a decis, miercuri seară, retragerea sprijinului politic lui Aurelian Bădulescu pentru funcţia de viceprimar al Capitalei. Noul lider al filialei, Gabriel Mutu, renunţă, astfel, la oamenii primarului Gabriela Firea, la Primăria

Şedinţă de foc la Instanţa Supremă, în urma căreia se va rezolva blocajul total. Toţi judecătorii celei mai importante instanţe din ţară se reunesc pentru a găsi soluţii. Citește mai

Preşedintele Klaus Iohannis se va întâlni, joi, începând cu ora 09:30, la Palatul Cotroceni, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cei doi oficiali având programată o declaraţie comună de

Cerceii lui Meghan Markle purtaţi în insulele Fidji au uimit lumea. Se spune că ar costa 500.000 de lire sterline. Şi tocmai ce s-a aflat că regina s-a cam săturat de extravaganţele fostei actriţe în ceea ce priveşte risipa pe care o face pe

Caz cumplit într-o comună de lângă Timişoara. Un bărbat a murit după ce a fost decapitat joi dimineaţa cu o drujbă. Criminalul a intrat în casă după ce a tăiat uşa cu drujba, după care a decapitat