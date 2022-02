Gina Pistol şi Smiley, surprinşi în ipostaze intime! I-a “apucat dragostea” într-un magazin. Oamenii au luat foc: “Acasă nu aveţi timp?” 10.02.2022

10.02.2022 Gina Pistol şi Smiley, surprinşi în ipostaze intime! I-a "apucat dragostea" într-un magazin. Oamenii au luat foc: "Acasă nu aveţi timp?" Smiley a postat un filmuleț surprinzător de incitant pe Facebook. Cântărețul se afla într-un moment de maximă tandrețe cu iubita lui, Gina Pistol. Cei doi se sărutau pasional între rafturile de apă ale unui supermarket.



Smiley a postat un filmuleț surprinzător de incitant pe Facebook. Cântărețul se afla într-un moment de maximă tandrețe cu iubita lui, Gina Pistol. Cei doi se sărutau pasional între rafturile de apă ale unui supermarket. […] The post Gina Pistol şi Smiley, surprinşi în ipostaze intime! I-a “apucat dragostea” într-un magazin. Oamenii au luat foc: “Acasă nu aveţi timp?” appeared first on Cancan.

940.443 de cazuri de COVID au fost înregistrate pe teritoriul României de la începutul pandemiei, cu peste 3.800 adăugate la bilanț în ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 120 de noi decese și 1.398 de pacienți la Terapie Intensivă,

Doi tineri cu vârste de 16 şi 18, din comuna Scoarţa, au murit, noaptea trecută, după ce s-au răsturnat de mai multe oricu maşina în care se

Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, duminică seara, în

Forţele de ordine din Myanmar au omorât circa 500 de persoane, printre care studenţi şi adolescenţi, după lovitura de stat, arată Asociaţia de Asistenţă pentru Deţinuţii Politici

Una dintre cele mai căutate poziţii dintr-o companie în această pe­rioadă, susţine Filip Nemţeanu, talent partner la Amrop România, firmă ce oferă servicii de recrutare pentru poziţii de top si middle management, este aceea de manager de

Piaţa construcţiilor din Iaşi se va menţine stabilă şi în anul 2021, în ciuda contextului pandemic şi are perspective solide de creştere pe termen

Samsung a anunţat astăzi, 30 martie, că modelele sale de televizoare Neo QLED 8K din 2021 (QN900A, QN800A) au obţinut prima certificare Wi-Fi 6E din lume, oferită de Wi-Fi Alliance

Ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a explicat care sunt condiţiile ca toți elevii să revină în şcoli cu prezenţă fizică la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, informează Agerpres. Sorin Cîmpeanu a susţinut că există peste

Banca Mondială estimează că economia României se va majora cu 4,3% în acest an şi cu 4,1% în 2022, după o contracţie de 3,9% în 2020, în timp ce inflaţia va urca la 3%, faţă de 2,6% anul

Dorin Alexandrescu, primarul din Dorohoi, județul Botoșani, a explicat de ce un aparat PCR mobil nou zace nefolosit în subsolul spitalului municipal, spunând că s-a făcut un număr de teste cu el, înainte de a ajunge în magazie. Numărul este de

Pandemia a scos la iveală un top al preferinţelor românilor în materie de cărţi, în care s-au regăsit diverse do­menii. Astfel, după spusele Laurei Ţeposu, CEO al librăriei online Libris, de la începutul pandemiei, cei mai mulţi dintre

În următoarele două-trei luni, Republica Moldova nu va avea cantităţi suficiente de seruri anti-COVID-19 pentru vaccinarea populaţiei cu boli cronice, transmite

Horoscop 1 aprilie Berbec Vrei să faci o mulțime de lucruri care te definesc, însă, pe de altă parte, vrei să îi mulțumești pe cei din jur. Nu îi poți face pe toți fericiți și, în același timp,

Vezi cum va fi vremea în luna aprilie 2021. Prognoza meteo pentru perioada 29 martie- 26 aprilie. Vremea de Florii și de Paștele Catolic 2021. Începând cu această lună, temperaturile vor fi mai ridicate decât […] The post Prognoza meteo

Să recunoaștem că nu ne prea așteptam să-l vedem pe fostul bad boy și playboy întrupat într-un tehnician riguros. Poate chiar prea riguros. După aventura budapestană a lotului U21, parcă reproșurile sunt mai multe decât aprecierile.

Comuna ilfoveană Cernica și satele aparținătoare intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 01.04.2021, de la ora 22:00, după ce rata de infectare a ajuns la 7,88 cazuri la mia de locuitori, anunță Prefectura Ilfov.

România U21 a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European de

Compania Johnson&Johnson a anunțat, miercuri, că a descoperit un lot dintr-o substanță care nu îndeplinește standardele de calitate. Lotul cu probeleme nu a ajuns în etapele finale ale procedurii

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, are un nou mesaj în care îi jigneşte pe cei care nu merg să se vaccineze, sugerând că ar fi doar persoane sărace şi fără prea multă

BMW a deschis lista de precomenzi pentru puternicul SUV electric iX. Versiunea de bază este denumită iX xDrive40 și pornește în România de la 78.838 de euro cu TVA. În cazul său, cele două