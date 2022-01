Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul fanilor! Cum au apărut cei doi pe Instagram 10.01.2022

10.01.2022 Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul fanilor! Cum au apărut cei doi pe Instagram Gina Pistol şi Smiley profită de câteva zile de vacanţa în care au plecat alături de micuţa Josephine Ana. Cu toate acestea nu au uitat de fanii lor pe care îi ţin la curent prin […] The post Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul



Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul fanilor! Cum au apărut cei doi pe Instagram

Gina Pistol şi Smiley profită de câteva zile de vacanţa în care au plecat alături de micuţa Josephine Ana. Cu toate acestea nu au uitat de fanii lor pe care îi ţin la curent prin […] The post Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul fanilor! Cum au apărut cei doi pe Instagram appeared first on Cancan.

Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul fanilor! Cum au apărut cei doi pe Instagram

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Potrivit raportului asu­pra perspectivelor ma­cro­eco­nomice, care în­so­ţeş­te legile bu­getului, pen­tru anul 2021, in­vestiţiile de stat sunt estimate la 5,5% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei decât în 2020, până la 61,4 miliarde

Medicul Marius Geantă, preşedintele Centrului de Inovaţie în Medicină, vorbeşte într-o postare pe reţeaua de socializare despre măsurile anti-COVID luate de alte state în actuala conjunctură şi despre cum va arăta finalul acestei pandemii

Alin Petrache (44 de ani) a fost reales astăzi în funcția de președinte al Federației Române de Rugby. Fostul căpitan al „stejarilor” a fost ales cu unanimitate de voturi președinte al FRR, din echipa sa urmând să facă parte și fostul

Tipsterii GSP.RO îți propun trei cote de încercat pentru derbyul Italiei, AS Roma - AC

Este doliu în lumea medicală din România. Iuliana Melinte a încetat din viață după ce a luptat cu toate forțele ca să învingă boala teribilă cu care fusese diagnosticată. Ea era căsătorită de mulți ani […] The post Doliu în lumea

Unele industrii pentru copii au întâlnit un succes neaşteptat în ultimul an, pe când altele au ajuns să-şi închidă uşile sau să trăiască de pe o zi pe alta. Reprezentanţi şi antreprenori din industria jucăriilor, a cărţilor pentru

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va decide la mijlocul lunii martie dacă o clădire simbol a Clujului - Facultatea de Litere - va fi retrocedată Parohiei Romano-Catolice „Sfântul

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, vrea reînfiinţarea Mitropoliei Tomisului. În acest sens a fost depusă o solicitare la Sfântul Sinod, de a cărui aprobare este nevoie. "Nu am fost contrazis de preafericitul care a primit această sesizare şi

România rămâne o ţară care prezintă inte­res pentru grupul Generali, precum şi toată re­giunea Europei Centrale şi de Est, în care gru­pul are în derulare investiţii, a spus Philippe Donnet, CEO al Generali Group, într-o

Una dintre cele mai apreciate dar si consumate băuturi alcoolice, este Vodka, o băutură care de asemenea se poate consuma în diverse combinații cu alte băuturi alcoolice sau non-alcoolice. Ca origine, cuvântul „vodka”, după cum se

Comisiile parlamentare de buget-finanţe au dat, sâmbătă, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 și pentru proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, în a treia zi de dezbateri. Dezbaterile finale au loc

Echipele din Cupa Națională vor să serbeze începutul primăverii cu un loc în semifinale! Urmărește pe Betanoduelurile dintre primele două eșaloane din România: aici ai o ofertă completă de pariere pentru meciurile din sferturi, cu peste

Compania Lidl a mărit considerabil salariile în anul 2021. Un casier al centrului commercial are venitul net de 3.000 de lei lunar. În prezent, cel mai mic venit net oferit angajaților Lidl e, în medie, […] The post Ce salariu are un angajat

Doi copii sunt în stare gravă după ce s-au opărit cu ciorbă. O fetiţă de un an şi nouă luni a ajuns în stare gravă la Spitalul din Huşi cu arsuri pe 50% din corp. Ulterior, micuţa a fost transferată cu un elicopter SMURD la Spitalul Sf.

Primul interviu al ducilor de Sussex după renunțarea la obligațiile care le reveneau în cadrul familiei regale britanice a fost acordat celebrei realizatoare Oprah Winfrey și va fi difuzat

Vrancart Adjud (simbol bursier VNC), producător de carton ondulat şi hârtie igienică controlat de SIF Banat-Crişana (SIF1) şi Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al fraţilor Pavăl, proprietarii Dedeman, a încheiat anul 2020 cu un profit net

Antena 1 readuce show-ul matrimonial ”Burlacul” în lumina reflectoarelor, după o pauză de cinci ani. În prim-planul celui de-al șaselea sezon se află nimeni altul decât Andi Constantin, fosta ispită masculină de la ”Insula Iubirii”,

CSA Steaua şi FCSB se luptă pentru palmaresul grupării înfiinţate în 1947, devenită, în timp, cea mai galonată din fotbalul românesc. Unul dintre argumentele celor de la CSA Steaua este că Armata n-a renunţat niciodată la secţia de fotbal,

Urmăriţi întreaga emisiune în această seară de la ora 19.00 pe zf.ro sau pe pagina de Facebook ZF

Compania de construcţii Wincon din Cluj-Napoca are în plan să extindă capacităţile de producţie de prefabricate din beton din fabricile sale în perioada