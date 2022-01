Gina Pistol, primele reacţii după ce s-a spus că s-ar fi despărţit de Smiley. Cum s-a fotografiat 08.01.2022

08.01.2022 Gina Pistol, primele reacţii după ce s-a spus că s-ar fi despărţit de Smiley. Cum s-a fotografiat În urmă cu câteva zile, o veste neaşteptată a şocat o ţară întreagă. După câteva declaraţii făcute de Gina Pistol în mediul online s-a zvonit faptul că cei doi ar fi la un pas de […] The post Gina Pistol, primele reacţii după ce



Gina Pistol, primele reacţii după ce s-a spus că s-ar fi despărţit de Smiley. Cum s-a fotografiat

În urmă cu câteva zile, o veste neaşteptată a şocat o ţară întreagă. După câteva declaraţii făcute de Gina Pistol în mediul online s-a zvonit faptul că cei doi ar fi la un pas de […] The post Gina Pistol, primele reacţii după ce s-a spus că s-ar fi despărţit de Smiley. Cum s-a fotografiat appeared first on Cancan.

Gina Pistol, primele reacţii după ce s-a spus că s-ar fi despărţit de Smiley. Cum s-a fotografiat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Decizia de joi a Sfântului Sinod vine la aproape o lună de la cazul bebelușului de șase săptămâni din Suceava care a făcut stop cardio-respirator în urma botezului. Astfel, Sfântul Sinod, organismul de conducere al Bisericii Ortodoxe Române, a

COVID 19 în judeţul Hunedoara. Un oraş şi două municipii hunedorene au depăşit incidenţa de trei cazuri la mia de

Bugetul Ministerului Afacerilor Externe a fost avizat favorabil cu amendamente respinse, joi, în comisiile de specialitate. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că bugetul alocat MAE pentru

Petrolul Ploiești e de câteva zile în prim-plan cu un scandal legat de numele unui tânăr fotbalist, Mihai Constantinescu, agresat fizic. Puștiul de 18 ani a fost bătut pe data de 20 de februarie, de aceea a și jucat cu un bandaj pe arcada

Anumite piese din garderobă rămân mereu la modă și sunt indispensabile în viața de zi cu zi. Alegerea unor piese atemporale înseamnă, de asemenea, să promovezi moda sustenabilă și mai prietenoasă cu mediul. În fond, unele dintre cele mai

Un fost antrenor al echipei olimpice de gimnastică din SUA, John Geddert, s-a sinucis la câteva ore după ce a fost pus sub acuzare pentru abuz sexual și trafic de persoane, notează BBC. John Geddert a fost antrenorul principal al echipei

La aproape doi ani de la moartea lui Marcel Toader, Maria Constantin face dezvăluiri uluitoare din căsnicia cu omul de afaceri. Artista a recunoscut că a fost bătută și înșelată. În 2017, Maria Constantin și […] The post Maria

Peste 700 de medici de familie, ginecologi, pediatri şi asistenţi medicali au fost instruiţi cum să intervină în cazurile suspecte de abuz. Lucrătorii medicali din mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost informaţi despre modalităţile

În această seară a ZF IT Generation: GiftShare.ro, o platformă online de tip marketplace pentru carduri

Ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat că a văzut destule locuri în Capitală unde nu sunt respectate regulile de protecţie împotriva noului coronavirus. Vlad Voiculescu precizează că ar prefera sancţiuni mai dure, iar aceste locuri

Fostul deputat fugar Cristian Rizea nu se dă bătut și contestă în instanţă decretul semnat de fostul preşedinte Igor Dodon prin care i-a fost retrasă cetățenia moldovenească. Anunțul a fost făcut de avocata lui Rizea, care a mai precizat

O iniţiativă inedită au avut copiii instituţionalizaţi din judeţul Buzău, în preajma zilei de 1 Martie. Este vorba despre micuţii din Centrul rezidenţial pentru recuperarea şi reabilitarea copilului de la

Deputaţii PSRM şi cei ai Platformei Da au viziuni comune când este vorba despre depăşirea actualului blocaj politic. Potrivit lor, în condiţiile crizei economice şi pandemice este imperativ necesară învestirea unui Guvern plenipotenţiar

Angajata unei case de ajutor reciproc a pensionarilor (CARP) din judeţul Suceava a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzată de

Până în prezent aproape 70.000 de cadre didactice sunt vaccinate, ceea ce reprezintă, potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, 20% din total. Acesta speră că până în 10 martie numărul va crește la

Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat într-un interviu pentru BBC că nu a investit în Bitcoin şi nici nu o va

Antrenorul român Adrian Ursea rămâne prudent după acest 2-1 obţinut de Nice în meciul cu Rennes: „Sunt destul de mulțumit de rezultat, am arătat ca o echipă, dar nu este decât o etapă”. Daniliuc a marcat golul decisiv. După trei eșecuri

Horoscopul zilei de 28 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Potrivit raportului asu­pra perspectivelor ma­cro­eco­nomice, care în­so­ţeş­te legile bu­getului, pen­tru anul 2021, in­vestiţiile de stat sunt estimate la 5,5% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei decât în 2020, până la 61,4 miliarde

O imagine cu Marina Dina, fosta asistentă TV, și fotbalistul Barcelonei, Leo Messi, a reintrat în atenția celor care o urmăresc pe rețelele de socializare pe frumoasa blondă. Fosta asistentă a lui Mihai Morar la „Răi da' buni” postase pe