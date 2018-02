Gina Pistol, la momentul adevărului. Blondina a mărturisit când preferă să facă sex cu Smiley 28.02.2018

28.02.2018 Gina Pistol, la momentul adevărului. Blondina a mărturisit când preferă să facă sex cu Smiley Gina Pistol și Smiley formează un cuplu din toamna anului trecut. În cadrul unui interviu, fostul iepuraș Playboy a răspuns unei întrebări inedite despre viața personală. Blondina a dezvăluit când adoră să facă dragoste cu iubitul ei.



Gina Pistol, la momentul adevărului. Blondina a mărturisit când preferă să facă sex cu Smiley

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu din toamna anului trecut. În cadrul unui interviu, fostul iepuraș Playboy a răspuns unei întrebări inedite despre viața personală. Blondina a dezvăluit când adoră să facă dragoste cu iubitul ei. Întrebată când preferă să facă amor, Gina Pistol a răspuns scurt: “Sex… Seara!”, a precizat iubita lui Smiley. […] The post Gina Pistol, la momentul adevărului. Blondina a mărturisit când preferă să facă sex cu Smiley appeared first on Cancan.ro.

Gina Pistol, la momentul adevărului. Blondina a mărturisit când preferă să facă sex cu Smiley

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Anchetele Procuraturii din Roma au dus la arestarea a 32 de exponenți ai clanului Spada din Ostia, cu acuzația de asociere

Administraţia locală din Panciu va continua să investească în modernizarea Spitalului Orăşenesc din oraşul

Oamenii de ştiinţă sunt aproape să facă public un nou test de sânge pentru boala Alzheimer după ce au găsit o nouă modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale

Eurodeputaţii dezbat propuneri de sprijinire a ţărilor UE în dezvoltarea şi achiziţionarea în comun a echipamentului militar. PE consideră că anual 26,4 miliarde de euro sunt irosiţi din cauza suprapunerii şi barierelor în cazul achiziţiilor

Pentru a trece cu bine de antimpul rece, avem nevoie de alimente bogate în nutrienţi de calitate care să ne întărească sistemul

Preţul motorinei este, în present, cu cel puţin 1 leu/litru mai mare faţă de luna august 2017, ultima lună înainte de majorarea accizei la carburanţi, atrag atenţia transportatorii, care solicită Guvernului să elimine supraacciza

Reprezentanţii publicaţiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevărul, Bursa, Cotidianul şi Capital au avut o primă întâlnire cu conducerea Poştei Române. Agenda discuţiilor s-a centrat pe metodele de îmbunătăţire a distribuţiei de

Un nume popular la nivel mondial, Andrei, nu a fost inclus pe lista numelor care pot fi atribuite copiilor in Islanda. Avand o populatie de numai 335.000 de oameni, aceasta tara acorda o atentie deosebita

O gospodărie din localitatea covăsneană Brăduţ a fost atacată de lupi, care au omorât patru animale domestice, a declarat, joi, directorul Agenţiei de Protecţie a Mediului (APM) Covasna,

Un britanic în vârstă de 51 de ani s-a prefăcut mai bine de un deceniu că nu îşi poate folosi mâinile şi picioarele. Brian Matthews a încasat o sumă colosală de la stat, în urma acestei înşelătorii. El a fost surprins plimbându-se prin

Astăzi, Nico împlineşte 48 de ani şi a fost prima invitată a lui Teo Trandafir. Cum îndrăgita cântăreaţă a mărturisit că nu îşi doreşte să îşi mai serbeze ziua până la 50 de ani, prezentatoarea TV şi colegul ei i-au făcut mai multe

Un copil de 4 ani a murit, joi dimineaţă, la Unitatea de primiri urgențe a spitalului din Motru, diagnosticul clinic pus fiind meningită meningococică, anunţă gorjeanul.ro. Citește mai

Cu siguranță ai avut parte de cel puțin un moment în care să te întrebi lângă cine îți este scris să îmbătrânești și cine va fi bărbatul vieții tale. Citește mai

Botezul este un ritual creștinesc de primire a cuiva printre credincioșii bisericii. În cadrul acestei ceremonii, copilul primește un nume și scapă de păcatul originar care îi este iertat. Citește mai

Cele două mari tabere ale Islamului, șiită și sunnită, sunt conduse de Iran, respectiv Arabia Saudită. O ciocnire directă dintre ele ar fi

O decizie neaştepată vine din partea Curţii Europeane a Drepturilor Omului unde stabileşte că Lituania a amendat în mod nejustificat o companie care îşi promovase produsele vestimentare folosindu-se Iisus şi Fecioara

Cinci persoane sunt anchetate de poliţişti pentru port fără drept de obiecte periculoase după ce oamenii legii au descoperit că aceştia se înarmaseră cu cuţite când au urcat la

Persoanele vizate de ancheta derulată de Direcţia Generală Anticorupţie şi de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate au fost conduse la audieri de către poliţişti, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă

Pro TV dă startul înscrierilor pentru următorul sezon „Vocea României“ şi anunţă zilele în care vocile ce vor să se facă auzite sunt aşteptate la audiţiile de la Cluj, Iaşi, Timişoara şi

O fată de 15 ani a fost accidentată în Broşteni pe trecerea de pietoni din dreptul Penny Market de către un şofer neatent. Adolescenta traversa strada