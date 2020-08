Gigi Becali vrea să profite de haosul de la CFR Cluj! Încearcă să transfere 2 oameni de bază ai campioanei 10.08.2020

Gigi Becali încearcă o lovitură de proporții înaintea noului sezon. Încearcă să aducă la FCSB doi oameni de bază ai campioanei CFR Cluj, mijlocașul Damjan Djokovic (30 de ani) și fundașul Kevin Boli (29 de ani). CFR Cluj a câștigat al treilea titlu consecutiv în Liga 1, dar atmosfera de la club nu este deloc bună. Damjan Djokovic a răbufnit chiar după meciul de titlu, câștigat cu 3-1 la Craiova. Croatul și-a cerut salariile restante. ...

