Gigi Becali, primul pensionar european din România. Ce sumă imensă va primi, în fiecare lună 14.07.2021

14.07.2021 Gigi Becali, primul pensionar european din România. Ce sumă imensă va primi, în fiecare lună Gigi Becali, acum în vârstă de 63 de ani, a primit o veste surpriză, chiar de ziua lui de naștere. Patronul FCSB a devenit, de curând, primul pensionar european din România, iar suma pe care […] The post Gigi Becali, primul pensionar



Gigi Becali, primul pensionar european din România. Ce sumă imensă va primi, în fiecare lună

Gigi Becali, acum în vârstă de 63 de ani, a primit o veste surpriză, chiar de ziua lui de naștere. Patronul FCSB a devenit, de curând, primul pensionar european din România, iar suma pe care […] The post Gigi Becali, primul pensionar european din România. Ce sumă imensă va primi, în fiecare lună appeared first on Cancan.

Gigi Becali, primul pensionar european din România. Ce sumă imensă va primi, în fiecare lună

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Piaţa Sudului, extinsă şi modernizată, a fost inaugurată ieri de primarul sectorului 4, Daniel Băluţă. Lucrările au durat 9 luni, iar investiţia de 8 milioane de euro plus TVA a vizat corpul central

Agroland, companie dezvoltată de către antreprenorul Horia Cardoş, prezentă la BVB cu obligaţiuni şi care până la finele anului vrea să facă şi o listare de acţiuni, a inaugurat recent în Timişoara un supermarket cu produse pentru ferme şi

Fall Guys a luat internetul prin surprindere! Pe Twitch, a adunat peste 25 de milioane de ore vizionate în doar prima săptămână, iar numai pe Steam a fost vândut în 2 milioane de exemplare. Așa că simpaticul joculeț a detronat în

Administraţia americană a propus schimbarea definiţiei capului de duş, pentru a permite un volum mai mare de apă, după ce preşedintele Donald Trump s-a plâns despre această neplăcere, relatează

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat la începutul ședinței CGMB, că programul pentru stimularea donatorilor de plasmă sanguină nu prevede acordarea de bani cash, ci tichete de

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), ope­ratorul pieţei de capital din Ro­mânia, a încheiat primele şase luni din 2020 cu venituri operaţionale consoli­date de 19,58 milioane lei şi un profit net de 4,24 milioane lei, ambii indicatori în creştere

Un milion de euro e suma pe care deținătorul drepturilor TV ale Ligii 1 o va impune ca despăgubiri tuturor echipelor fiindcă în sezonul precedent nu s-au disputat 7 meciuri, toate din cauza testelor pozitive la coronavirus. Sancțiunea se va aplica

1.454 de noi infecţii din 22.649 de teste efectuate, şi 53 de decese în ultimele 24 de ore, erau înregistrate joi în România. Însă doar 49 dintre decesele înregistrate erau ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, 4 pacienţi care

Fostul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici a criticat vineri rectificarea bugetară prezentată de Guvern, despre care spune că a fost făcută „în batjocură”. Acesta adaugă că rectificarea este „în total dispreţ faţă de români” şi

Ai încredere în tine în fiecare zi! Dacă ai rămas fidelă rutinei de skincare și makeup în această perioadă, înseamnă că știi care sunt efectele pe care machiajul și îngrijirea personală le pot avea asupra ta. De la încredere în sine

Clienții ING care dețin un cont curent au posibilitatea, din acest weekend, de a retrage sume mici de numerar fără a-și folosi cardurile la toate bancomatele instituţiei financiare din România, informează compania, potrivit Wall-street. Noua

Ministerul Afacerilor Esterne a anunţat, vineri seară, că 263 de români care lucrează la o fabrică de conserve din Dingolfing-Landau, Germania, au fost confirmaţi cu

Bucuria lui Trump care, în fine, după un întreg mandat prezidenţial, ar fi putut să bifeze primul succes de politică externă, a durat foarte

Constantin Dinescu, unul dintre cei mai excentrici milionari, s-a stins din viață, prematur, în circumstanțe suspecte. Se pare că moarte acestuia a venit brusc, fără ca milionarul să sufere de o boală. Conform unor surse CANCAN.RO, moarte lui

Simona Halep a învins-o rapid pe poloneza Magdalena Frech cu scorul de 6-2 6-0 și s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Praga. Halep a va întâlni în semifinale pe învingătoarea dintre Irina

Salvamontiştii gorjeni au reuşit să salveze, noaptea trecută, un turist în vârstă de 70 de ani care s-a aventurat în zona Munţilor Parâng. Acesta a fost surprins de vremea rea şi de lăsarea întunericului, a pierdut poteca marcată şi,

Sevilla și Manchester United joacă azi, de la ora 22:00, în prima semfinală din Europa League. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport.

Legea spune în felul următor: Intri în izolare 14 zile dacă eşti contact direct cu o persoană care este depistată pozitiv la infecţia cu SARS-CoV-2. Izolarea se poate repeta la infinit. Poate exista însă şi o

Cristiano Ronaldo ar avea șansa să lucreze cu Guardiola. Fanii lui Manchester City au rămas uimiți când primele imagini cu FIFA 21 au început să apară pe internet. Mai ales una din ele a devenit virală pe internet. În ea apare Cristiano

Antibiotice Iaşi (ATB), cel mai mare producător cu acţionariat românesc de medicamente, a avut venituri de 72,7 mil lei în al doilea trimestru din 2019, cu 32% mai mici faţă de T2/2019, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza raportării