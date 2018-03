Gigi Becali l-a descoperit la un grătar pe fotbalistul de 100 milioane €! 14.03.2018

14.03.2018 Gigi Becali l-a descoperit la un grătar pe fotbalistul de 100 milioane €! E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tănase în timpul unui grătar, la Ovidiu, în perioada când lucra la Academia Gheorghe



Gigi Becali l-a descoperit la un grătar pe fotbalistul de 100 milioane €!

E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tănase în timpul unui grătar, la Ovidiu, în perioada când lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor la un antrenament, iar milionarul a […] The post Gigi Becali l-a descoperit la un grătar pe fotbalistul de 100 milioane €! appeared first on Cancan.ro.

Gigi Becali l-a descoperit la un grătar pe fotbalistul de 100 milioane €!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Judecătoria Râmnicu Sărat a fost sufocată de dosare în 2017. O arată datele Tribunalului Buzău, din care reiese că un judecător din Rm Sarat a avut de soluţionat nu mai puţin de 2300 de dosare. De altfel, Judecătoria Râmnicu Sărat se află

Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, revocarea detaşării celor doi poliţişti care apar în înregistrările care privesc activitatea DNA - Serviciul

Traficul rutier este îngreunat, miercuri după-amiază, pe DN 1A, în zona Izvoarele-Măneciu, din cauza ninsorii abundente, la faţa locului acţionându-se cu utilaje

Partidul Fidesz, care a câştigat ultimele alegeri pentru că şi-a concentrat campania pe reducerea preţului la utilităţi, este în prezent într-o dispută pre-electorală cu grupul energetic

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa va trebui să facă "un joc defensiv perfect" pentru a o bloca pe Lazio

Caicedo ar fi complice în trucarea partidei Levante - Zaragoza 1-2, pe 21 mai 2011. Ecuadorianul, împrumutat de la Man. City și rezervă atunci, ar fi luat bani din milionul de euro plătit de oaspeți. Primul blat anchetat în fotbalul

Claudia Pavel este atacată din toate părţile pentru „apropierea” faţă de Cătălin Cazacu, lucru care s-a putut observa la competiţia Exatlon, de unde bruneta a fost eliminată recent. Iubita lui Cătălin Cazacu susţine şi ea că artista

DNA nu trece prin cea mai bună perioadă din istoria luptei anti-corupție. Pe lângă asaltul concertat venit din partea mai multor persoane cu dosare penale, DNA își dă și cu stângul în dreptul. Citește

Relația dintre Alex Velea și atrăgătoarea Antonia pare să fie una perfectă. Cei doi nu se sfiesc să-și arate iubirea în public și să își dezvăluie secretele din viața

Trei persoane au fost rănite în urma unui incident armat produs miercuri în faţa sediului Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a Statelor Unite, la Fort Meade, în Maryland, relatează

Fostul sportiv Alexandru Dedu a fost reales, miercuri, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Handbal, învingând-o în turul doi al alegerilor desfăşurate în Capitală pe Narcisa Lecuşanu. Dedu a obţinut 100 de voturi, iar Lecuşanu

Ministrul german al Apărării Ursula von der Leyen a anunţat că Alianţa Nord-Atlantică vrea un sistem de mişcare mai rapidă a trupelor sale în

Sursă de probiotice, iaurtul nu ar trebui să lipsească din alimentaţia ta, însă tu ştii să alegi iaurtul bun pentru sănătatea

O femeie acuzată de tentativă de omor pentru că şi-a înjunghiat de mai multe ori fratele care a intrat peste ea în casă pus pe scandal a fost declarată, într-o primă fază nevinovată, considerându-se că femeia a fost în legitimă apărare.

Trei persoane de etnie romă au fost propuse astăzi la arestare pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Agresorii sunt acuzaţi că au lovit doi poliţişti, iar unuia i-au rupt hainele, însă suspecţii susţin exact

Pe bulevardul Dacia, între Calea Dorobanţi şi strada Polona, traficul rutier este restricţionat pe ambele sensuri din cauza unui copac căzut pe firele de troleibuz şi pe o conductă de

Detalii ascunse au ieşit la iveală după condamnarea tânărului acuzat că a jefuit casieria Castelului Covinilor, iar circa 175.000 de lei din pradă nu au mai fost recuperaţi. O cameră de supraveghere şi un lung şir de ghinioane au dat de gol

Cabinetul de miniştri a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a ajutorului material, care prevede modificarea mecanismului de acordare a acestuia, transmite

Fostul deputat PSD Ionel Arsene, în prezent preşedinte al CJ Neamţ, a fost pus sub urmărire penală de DNA - Serviciul Teritorial Bacău, într-un nou dosar de trafic de influenţă. Potrivit

Privarea copiilor de moştenirea lor este o practică posibilă în Marea Britanie şi în statul american California, însă nu şi în Franţa şi Germania. Pe fondul bătăliei în