Gigi Becali, declarații in premieră despre Dinamo: "Am jucat fotbal acolo" » Mesaj pentru fani: "Mor de oftică" 07.02.2018

07.02.2018 Gigi Becali, declarații in premieră despre Dinamo: "Am jucat fotbal acolo" » Mesaj pentru fani: "Mor de oftică" Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că a jucat fotbal la Dinamo. "Eu am jucat fotbal la Dinamo, în tinerețe. Eram aproape de stadion și am fost 3-4 luni la Dinamo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima. Eu niciodată nu am fost un



Gigi Becali, declarații in premieră despre Dinamo: "Am jucat fotbal acolo" » Mesaj pentru fani: "Mor de oftică"

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că a jucat fotbal la Dinamo. "Eu am jucat fotbal la Dinamo, în tinerețe. Eram aproape de stadion și am fost 3-4 luni la Dinamo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima. Eu niciodată nu am fost un suporter înfocat, nu am avut microbul fotbalului. Dar așa a făcut viața, să ajung în fotbal. Am intrat și eu vreau să fiu primul oriunde mă bag". ... ...

Gigi Becali, declarații in premieră despre Dinamo: "Am jucat fotbal acolo" » Mesaj pentru fani: "Mor de oftică"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Ricky Martin s-a însurat cu iubitul lui, Jwan Yosef, artistul portorican a conformat că a oficializat relația pe care o are cu artistul plastic sirian. Cântărețul a confirmat că au semnat toate documentele care trebuiau semnate, au schimbat

Indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut la nivelul de 1,98%, cel mai mic din data de 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Banca Naţională a

În Franţa, părinţii care postează imagini cu copiii lor pe Facebook riscă închisoarea dacă nu respectă anumite reguli impuse de Guvernul din Hexagon. Autorităţile au decis că părinţii care urcă pe reţelele de socializare fotografii cu

Reduceri eMAG in aceasta perioada a zilei. Timp de doar 3 ore, mai multe produse au preturile scaute enorm de mult. Totul in cadrul promotiei Flash Deals. Citește mai

Un document care analizează calitatea aerului în municipiul Iaşi arată care sunt zonele periculoase din oraş şi ce măsuri s-ar putea lua pentru a reduce poluarea cu particule în

Patru companii private şi-au listat acţiunile la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în 2017, când au avut loc şi 9 emisiuni de obligaţiuni corporative, în lei şi euro, iar capitalizarea tuturor companiilor listate pe piaţa principală a atins un

Potrivit cifrelor şi estimărilor principalilor jucători din comerţul electronic românesc, valoarea cumpărăturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro în 2017, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când s-au înregistrat 1,8 – 2 miliarde de

Preşedintele PNL Lugoj, care a publicat copiile mai multor contracte care arată că evenimente ale PSD Lugoj au fost finanţate din bani publici, a fost audiat la Poliţie în urma unei plângeri a directorului Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.

Şefii de la societatea de termoficare a judeţului Botoşani au fost trimişi în judecată de procurorii DNA. Aceştia sunt acuzaţi de afaceri cu contracte de mentenanţă a unor motoare de cogenerare din cadrul instituţiei. Prejudiciul a fost

Simona Halep a devenit prima ocupantă a locului 1 WTA care a rămas fără sponsor tehnic, după ce Adidas a refuzat să-i dubleze

Poliţiştii care au percheziţionat la casa lui Eugen Stan, agentul de la Rutieră acuzat că a abuzat doi copii într-un bloc din Drumul Taberei, au făcut o descoperire halucinantă. Anchetatorii au

Un bărbat de 56 de ani, internat într-un azil ilegal deschis în Valea Putnei, şi-a pus capăt zilelor în prima zi a anului, iar cazul a fost ţinut secret. Ovidiu Bălan, din comuna Iacobeni,

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, în perioada 2018-2020, de o schemă de sprijin financiar. Potrivit unei Hotărâri adoptate în ședința de ieri

Bulgaria, ţară care în prezent deţine preşedinţia rotativă a UE, speră să demareze în prima jumătate a acestui an procedura care să îi permită aderarea la zona euro, a anunţat joi

O biserică din nordul Chinei a fost demolată în această săptămână, a doua în mai puţin de o lună, fapt care a răspândit frica unei campanii întreptate

Chitaristul trupei Motorhead, “Fast” Eddie Clarke a murit la vârsta de 67 de ani, pe 10 ianuarie. Moartea artistului a fost anunţată pe pagina de Facebook a trupei. Potrivit postării,

Conform ultimelor estimări, în ultimul an, cantitatea de deşeuri aruncate ilegal s-a dublat. Avem gunoaie peste tot: în munţi, pe plaje, în râuri şi lacuri, în parcuri și

Toate acuzaţiile împotriva Rusiei privind presupuse ingerinţe în afacerile interne ale SUA şi ale unor state din Europa sunt nefondate şi dăunează relaţiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului,

FC Hermanstadt va evolua în sferturile de finală ale Cupei României împotriva celor de la FCSB, iar preşedintele clubului, Teodor Birț, speră să poată disputa partida la Sibiu. ...despre meciul din Cupă cu FCSB: "Ca reţetă

Un brăilean de 49 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, luni, de procurorii antimafia pentru săvârşirea infracţiunilor de act sexual cu un minor, în formă continuată şi pornografie infantilă, în formă continuată. În cele din urmă,