Gigi Becali, afacere cu Ioan Niculae! Patronul FCSB a plătit aproape 7 milioane de euro 14.11.2021

14.11.2021 Gigi Becali, afacere cu Ioan Niculae! Patronul FCSB a plătit aproape 7 milioane de euro Gigi Becali, patronul FCSB, și Ioan Niculae, finanțatorul Astrei, au făcut o afacere împreună. Aflat în închisoare, Ioan Niculae și-a vândut către Becali hotelul Intre, aflat în stațiunea Venus. Pentru a-l cumpăra, patronul FCSB ar fi



Gigi Becali, afacere cu Ioan Niculae! Patronul FCSB a plătit aproape 7 milioane de euro

Gigi Becali, patronul FCSB, și Ioan Niculae, finanțatorul Astrei, au făcut o afacere împreună. Aflat în închisoare, Ioan Niculae și-a vândut către Becali hotelul Intre, aflat în stațiunea Venus. Pentru a-l cumpăra, patronul FCSB ar fi achitat 6,8 milioane de euro. Cei doi oameni de afaceri au o relație excelentă, făcând de-a lungul anilor și tranzacții în fotbal. Gigi Becali a cumpărat hotelul lui Ioan Niculae „L-am luat pentru familie mai mult. ...

Gigi Becali, afacere cu Ioan Niculae! Patronul FCSB a plătit aproape 7 milioane de euro

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Economia României a scăzut în acest an cu un ritm mai lent comparativ cu cel din Zona Euro, investiţiile productive au continuat să crească, costurile de finanţare au scăzut, peste nivelul din regiune, iar cursul EUR/RON a fost stabil, arată o

După ce a reziliat de comun acord contractul cu Diego Costa (32 de ani), Atletico Madrid i-a găsit deja înlocuitor atacantului, fiind aproape să îl transfere pe Arkadiusz Milik (26 de ani), jucătorul lui Napoli. Atletico Madrid a ajuns la un

După 2020, un an de recesiune pentru aproape toate economiile lumii, guvernul României aşteaptă o creştere economică de 4,5% în 2021, cea mai bună creştere economică din 2017 încoace, când economia României a crescut cu 7%. Analiştii

Parodontoza este una dintre cele mai frecvente afecțiuni stomatologice. Boala duce la distrugerea țesutului moale și osos care susține dinții. Potrivit specialiștilor în chirurgie dentară, această afecțiune are mai multe cauze, cum ar fi:

73 de candidaţi s-au înscris la concursul organizat pentru ocuparea celor şase posturi de la Poliţia Animalelor din

Teatrul Dramaturgilor Români va prezenta în premieră online, miercuri, 30 decembrie, de la ora 19:00, spectacolul NOCTURNELE LU` LEONIDA, un spectacol de Alexa Visarion, o Temă pe variațiuni... pandemice,

Florin Cîţu, premierul României, a spus, în cadrul unei informări de presă de la finalul şedinţei de guvern de miercuri, că prin îngheţarea salariilor bugetarilor bugetul de stat va economisi în 2021 17,6 mld. de lei. La un PIB de 1.135 mld.

EXCLUSIV Moment genial în direct la "Prietenii lui Ovidiu". Dan Negru l-a sunat pe Florin Piersic! Mesajul marelui

Prima ediție a campionatului de baschet 3x3 online eSport Arena Streetball s-a încheiat marți seară, campionii absoluți fiind Răzvan Popa la categoria PlayStation și Daniel Bratu la categoria Xbox. Cei doi au fost recompensați cu câte o consolă

România are de plătit despăgubiri de 34.700.924 de euro pentru condamnările de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din anul 2020, dintre care 33.874.800 de euro reprezintă sume stabilite pentru nerespectarea dreptului de proprietate, se

Samuel Little a fost catalogat de FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani într-un spital din California. Samuel Little […] The post Cel mai mare criminal din istoria SUA a

Atacantul portughez în vârstă de 35 de ani a declarat că automotivaţia este cheia longevităţii sale sportive şi spune că are de gând să mai joace la cel mai înalt nivel mulţi ani de acum

Începând de anul viitor, angajatorul va acoperi facturile la utilităţi pentru angajaţii care lucrează de acasă. Pentru cei care lucrează de acasă, angajatorul poate acorda 400 de lei lunar pentru

Luptătorul rus de sumo Dzhambulat Khatokhov, care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca cel mai greu copil din lume în 2003, a murit la vârsta de 21 de ani, scrie site-ul Al Arabiya, care citează oficialii ai sportivului. Betal Gubzhev, șeful

Lumea fotbalului din România este în doliu! Fostul fotbalist Constantin Bosânceanu a murit, la doar 54 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciați fundași care a evoluat și la Botoșani. Trista veste a […] The post A murit fostul fotbalist

Marea Britanie a ajuns la un acord de principiu cu Spania referitor la Gibraltar. Astfel că se va menține libera circulație dintre Spania și teritoriul britanic din sudul Peninsulei Iberice, potrivit

Angelina Graovac (19 ani), jucătoare de tenis din Australia, încearcă să își finanțeze cariera printr-o metodă mai puțin obișnuită. Vinde fotografii nud pe o platformă pentru adulți. Angelina Graovac nu vrea să renunțe la visul ei. Vrea o

Doi bebeluşi au venit pe lume în noaptea dintre ani, în Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Zalău. Ambii sunt

Un român este suspectat că s-a infectat cu noua tulpină de coronavirus, care a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, unde face, din păcate, ravagii. Pe 21 decembrie, autorităţile din Franţa au arestat doi […] The post Român

Nu este un secret faptul că Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn. Primarul din satul natal al tatălui său a mărturisit ce avere ar deține fostul milionar în momentul de față. Nu este […] The post Ce avere are de fapt Irinel