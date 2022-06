Gigantul american de cosmetice Revlon a cerut intrarea în faliment 17.06.2022

Compania americană de cosmetice Revlon a cerut intrarea în faliment, după ce a cedat în faţa datoriilor acumulate în efortul de a concura cu firmele online, scrie Reuters.

