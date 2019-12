Gicu Grozav, sezon de vis în Ungaria! Încă un gol în campionat: e pe 2 în clasamentul golgeterilor 02.12.2019

02.12.2019 Gicu Grozav, sezon de vis în Ungaria! Încă un gol în campionat: e pe 2 în clasamentul golgeterilor Gicu Grozav a reușit un nou gol în prima ligă maghiară. Mijlocașul lui Kisvarda a înscris la 2-0 cu Honved. Vezi AICI clasamentul actualizat din campionatul Ungariei! „Tricolorul”, 90 de minute pe teren, are 7 goluri în acest campionat, fiind



Gicu Grozav a reușit un nou gol în prima ligă maghiară. Mijlocașul lui Kisvarda a înscris la 2-0 cu Honved. Vezi AICI clasamentul actualizat din campionatul Ungariei! „Tricolorul”, 90 de minute pe teren, are 7 goluri în acest campionat, fiind pe locul 2 în topul celor mai prolifici jucători din Ungaria. Primul în clasamentul golgeterilor este Robert Feczesin, atacantul lui Ujpest. ...

