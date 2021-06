Ghinea: PNRR poate fi respins o singură dată. Să spui permanent că a fost respins induce o isterie. Nu fusese depus când s-a spus că a fost respins 13.06.2021

13.06.2021 Ghinea: PNRR poate fi respins o singură dată. Să spui permanent că a fost respins induce o isterie. Nu fusese depus când s-a spus că a fost respins Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a explicat de ce România cheltuie 130.000 de euro cu trainingul unei persoane, conform PNRR. Despre respingerea programului, ministrul spune că trebuie să demonteze in fiecare săptămână acest



Ghinea: PNRR poate fi respins o singură dată. Să spui permanent că a fost respins induce o isterie. Nu fusese depus când s-a spus că a fost respins

Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a explicat de ce România cheltuie 130.000 de euro cu trainingul unei persoane, conform PNRR. Despre respingerea programului, ministrul spune că trebuie să demonteze in fiecare săptămână acest fake-news. El mai spune că liderii Partidului Social Democrat Vasile Dîncu şi Marcel Ciolacu au un complex freudian cu fostul lider al partidului, Liviu Dragnea.

Ghinea: PNRR poate fi respins o singură dată. Să spui permanent că a fost respins induce o isterie. Nu fusese depus când s-a spus că a fost respins

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Unul sau mai multe programe de investiţii în start-up-uri tech derulate de statul român ar putea accelera dezvoltarea industriei locale de înaltă tehnologie crescând astfel şansele ca economia să beneficieze de apariţia unor noi jucători precum

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat, marţi, termenele de desfăşurare a scrutinului pentru alegerea primarilor, din acest an, dacă Parlamentul va stabili, şi prin votul de la Camera Deputaţilor, data alegerilor locale pe 27

Cântăreaţa Andreea Bălan (36 de ani) are un nou iubit, după şase luni de la despărţirea de soţul ei, actorul George Burcea (32 de ani). Cei doi au fost surprinşi împreună pe

Samsung urmează să își prezinte următorul smartphone vîrf de gamă pe 5 august, iar rapoartele media spun că va fi vorba de Galaxy Note 20, relatează CNBC. Compania sud-coreeană dezvăluie, de obicei,

Probleme grave în afaceri pentru familia Halep. În timp ce sportiva se pregătește să construiască două mari clădiri în Constanța, celelalte afaceri ale tatălui și fratelui său întâmpină datorii de milioane de euro. Deși Simona Halep a

Ponderea creditelor noi cu do­bândă fixă a scăzut în lu­na aprilie din acest an la 22% în cazul împrumutu­rilor ipote­care, de la 25% în 2019, şi a urcat la 80% la creditele de consum, după cum reiese din datele

O focă a fost bătută până aproape de moarte de către un grup de bărbaţi de pe o plajă din Kazahstan. Aceştia voiau să o „imobilizeze“ pentru a le face copiilor

Judeţul Dâmboviţa a ţinut capul de afiş al raportării de miercuri, 8 iulie, cu cele mai multe cazuri de COVID. 59 de cazuri noi au fost înregistrate într-o zingură zi. Medicii atrag atenţia asupra necesităţii respectării cu stricteţe a

Candidatul democrat, Joe Biden, a declarat că va inversa mişcarea preşedintelui Donald Trump de a retrage SUA din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) „în prima zi”, dacă va câştiga alegerile

Seria de evenimente SUMMER IN THE CITY, a cărei misiune este să ofere bucureștenilor în fiecare weekend entertainment de calitate (cu respectarea tuturor normelor de distanțare socială*) îl prezintă pe Gheorghe Ifrim într-un one man show care

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Digi24, că l-a sunat pe managerul de la şaormeria din Centrul Vechi, unde doi deputaţi PSD au făcut scandal, şi şi-a cerut scuze, în numele acestora. Preşedintele PSD a spus că

De ce nu se fotografiază Andra în costum de baie. Este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor. Ei bine, motivul a fost dezvăluit chiar de artistă. Andra nu s-a fotografiat niciodată în costum de baie. Motiv pentru care fanii au început

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui (IPJ) le-au identificat pe cele două adolescente care s-au dat în spectacol în timp ce se deplasau cu un autoturism în zona Vaslui-Gura Bustei, precum şi pe şoferul care le-a

Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile a finalizat ancheta în cazul incidentului în care a fost implicat un avionul Tarom ATR42 (înmatriculareYR-ATF) care, în ziua de 9 iulie 2019, efectua zborul RO638 Satu Mare

Ce spuneţi de umbrelele inteligente care ar putea colecta informaţii despre ploaie? Ei bine, doctorul Rolf Hut, de la Delft University of Technology, Olanda, plănuieşte să transforme umbrelele în aparate

Numărul de noi cazuri COVID anunțat joi este în creștere față de ziua precedentă, în vreme ce numărul de teste efectuate este aproape egal cu cel de miercuri. Grupul de Comunicare Strategică a confirmat joi un nou record de cazuri COVID

Viitorul și Academica Clinceni se întâlnesc azi, de la ora 18:00, într-o partidă din etapa a 9-a a play-out-ului Ligii 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, Digi Sport și Telekom Sport Clasamentul actualizat din

În total, în ultimele luni UPU Focşani a primit aparatură medicală de 4,6 milioane de lei, printr-un proiect cu fonduri europene implementat de Consiliul Judeţean

Sorin Răducanu, fostul fotbalist al celor de la Dinamo și Sportul Studențesc, și Adrian Topîrceanu, reprezentant „Steaua Liberă”, au făcut dezvăluiri incendiare despre conflictul dintre Steaua și FCSB în direct la GSP

Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost de 5.119 lei în primul trimestru din 2020, din care s-au cheltuit 4.269 de lei, transmite Institutul Naţional de Statistică (INS). În